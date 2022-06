Anián Berto: «Esto huele a chamusquina»

Qué no olvide el CIS: En Andalucía cuándo vemos humo gritamos; ¡Fuegoo!

Los andaluces que, la verdad, somos muy dados a la picardía [astucia, argucia o viveza], de ninguna manera nos creemos el flamante ‘office’ respecto al vaticinio del CIS preelectoral del socialista José Félix Tezanos. Una música que suena a fuegos artificiales de colorines y floreados.

Un escrutinio que levanta polvareda en los medios de comunicación. No se habla de otra cosa. Ni de la Covid, que ya es frivolidad, ni la guerra, pero también se olvida el innovador ‘mono’. Éste no lo creemos tampoco, seguro es otro susto más para que el miedo siga cundiendo. Los titulares en primeras páginas son para el sueño de Juanma Moreno: ‘Gobernarnos él solo’. De lo contrario amenaza con repetición de elecciones.

– El anhelado cordón sanitario soterrado a VOX

El socialista Juan Espadas pierde, y VOX asciende, pero con medida milimétrica. Son los ilusorios mimbres del CIS, para dejar entrever que la derecha del PP se comporte generoso y formalice la tradicional coalición bi-color, relegando a VOX al pataleo de la oposición, trazándoles el ansiado ‘cordón sanitario’ anti-democrático clásico progre, que persigue aislar y frenar el imparable éxito entre el electorado de los de Santiago Abascal. Desprecian y manipulan su ascenso y posibilidades para impedir una Junta, sobre todo, saneada, que experimente un auténtico cambio, nuevos aires y otro rumbo que nunca supieron hacer ni PSOE ni PP.

– El CIS sirve para un roto y un descosido

Este barómetro, implantado en Andalucía, sirve para todo. Lo mismo arregla ‘un roto que un descosido’. Ahora toca alcanzar el Palacio de San Telmo. Pero el candidato Juan Espadas(PSOE) ni está ni se le espera. Y además, este trazado lo hace el despliegue de expertos, junto al más ‘prestigioso cocinero’, que pagamos todos, no para orientarnos, sino para desinformar, planear sus proyectos y crear falsas expectativas. José Félix, otra víctima de Sánchez, que expone su carrera.

– Estrategias perversas y desesperación del PSOE

Esto huele a chamusquina, y por tierras de María Purísima, cuándo vemos humo, decimos: ¡Fuegoo!. Sí, claro esa bondad, derroche y precisión de José Félix nos hace pensar en estrategias perversas, y a la desesperada del PSOE. Ese clamoroso y espectacular subidón del día 19 -J de Juanma Moreno (PP), rozando (y sin roce) la mayoría absoluta, seguido de Juan Espadas (con ideas municipalistas), suena a tambores de alerta al personal de izquierdas.

– El miedo ya no asusta

¡Cuidao, que viene la derechona!, que diría el ex vicepresidente Alfonso Guerra, no sé si su hermano, Juan Guerra, estaba al loro. Pero eso sí, en Andalucía el miedo ya no asusta. De cualquier modo, este compadreo, casi compincheo, del CIS con Juanma, levanta expectación, suspicacias y hasta incredulidad absoluta. Sin duda escama, alerta y confima que el PSOE lo tiene todo perdido el 19-J y que ‘a falta de pan, buenas son tortas’.

– Pedro Sánchez es mejor que no hable de corrupción

¿Para qué vamos a cocinar?, esto no hay quién lo guise. Además Pedro Sánchez ya se esconde y no quiere ser responsable de la debacle, que va a trascender a las generales. Se equivoca el doble Presidente (Gobierno y Ferraz), si continúa hablando de corrupción. En vez de subir y prestigiar a su candidato, lo hunde en la miseria.

Quizá tendría que empezar explicando los múltiples empleos ‘catedráticos’ de su mujer, Begoña Gómez, sin tener titulaciones universitarios oficiales que le avalen.

– Las relaciones oscuras con Marruecos y la expansión profesional gurú de su mujer

Además, Begoña Gómez, en su meteórica ascensión a la cumbre profesional, desde que su marido es Presidente, afronta grandes cargos y virtuosas actividades. Ahora viaja cómo ponente a Punta Cana (República Dominicana) cómo gran gurú y experta en ‘transformación social’. Sin embargo, la actividad profesional más controvertida y de máximo interés social, es su cargo de directora del África Center. Se trata del principal Centro de Formación de Marruecos.

Una relevante responsabilidad que vincula estrechamente a ambos mandatarios, Mohamed VI y al Presidente del Gobierno de España. Cabe preguntarse; ¿Tiene esta alianza familiar algo que ver con las escuchas del virus ‘pegasus’?. ¿Qué protagonismo y responsabilidad tiene en la decisión unipersonal de Pedro Sánchez de entregar el Sáhara a Marruecos?. ¿El Gobierno está hipotecado o/y subordinado, una vez más, por asuntos e injerencias de intereses exclusivos de Pedro Sánchez?, ¿Es una supeditación que compromete al país?, ¿Se trata de una presunta y gravisima trama de corrupción familiar?. Son unos decisivos acontecimientos que debieran dedicarse a esclarecer PP y VOX con carácter de urgencia.

Si estas circunstancias las hubiera protagonizado Mariano Rajoy, las izquierdas volvían a rodear el Congreso, podían tomar ‘el cielo por asalto’ o estaríamos todos, todas y ‘todes’ escracheados. Esto cómo mínimo.

– Aquí no, Pedro

Por otra parte, Pedro Sánchez, en su afán de culpabilizar a los demás, en el anterior mitin no se le ocurrió otro titular, ni peor referencia, que mencionar la corrupción política en Andalucía. El partido más corrupto de la historia política de España. Eso sin incluir los 682 millones de los ERE’s, eh.

– El PSOE debe saldar la deuda a Andalucía

Para el PSOE-A, aquí todos son corruptos menos sus siglas. El PP es corrupto, todo el centro son corruptos, VOX (sin estrenar) corrupto. Pero, el PSOE impoluto e inmaculado. Casi cuatro décadas, se dice pronto, desgobernando, prevaricando, corrompiendo y corrompidos. Es de extrema bajeza moral que Pedro Sánchez mencione la corrupción en Andalucía, si no es saldando la deuda con los parados, jornaleros, trabajadores del campo, el mar, la oficina, pequeños comerciantes, autónomos, afiliados de UGT y CC. OO, incluidos, y es probable, que deban rendir cuentas a los incombustibles Pepe Álvarez y Unai Sordo. (Sindicatos comprometidos, con las subvenciones del Gobierno).

– El ‘masaje’ del CIS al PP o el peloteo bipartidista

Es decir, ‘vamos a llevarnos bien, que VOX nos pisa los talones’. Es lo que parece indicar ese sondeo del CID trampeador. Así que este escandaloso ‘sorpasso’ o aumento de escaños desproporcionados del PP, en el papel noble del CIS, no es más que aportar humo y un masaje político a modo de peloteo bipartidista. Se trata de crear un exceso de confianza entre los populares, dejar que hagan brindis al sol y, sobre todo, movilizar la militancia socialista e incentivar ‘simpatizantes’ de ídem. Es el objetivo: ‘Que no se duerman’ en laureles inalcanzables’. Todos a votar para remontar, y a adormecer al PP.

– Macarena Olona no es hueso fácil de roer

Está claro que el PSOE (Espadas) pretende coaligarse con el supuesto triunfador PP (Moreno), dejar a VOX con tres cuartos de narices y volver al cortijo de la mano. Sin embargo, Olona no es hueso fácil de roer, ofrece ilusión, pasión y emoción. Una trilogía que ama el andaluz de bien, el trabajador que ve y siente tantos despropósitos, el ‘abrepersianas’ que sufre la persecución y el ninguneo del histórico socialismo, el agobio de los tributos y la falta de protección, deficientes servicios para la ciudadanía y el escaso recurso para crear un alto nivel de resiliencia, promover e incentivar el empleo (no el público, sino la iniciativa privada) y paliar el hambre y necesidades vitales.

– El partido de Abascal, si no da ‘sorpasso’, puede ser ‘sorpresa’

VOX, es podium de bronce para el CIS pero, si no es ‘sorpasso’ al PSOE y PP, puede ser ‘sorpresa’ para ambos. Las elecciones el 19-J, mientras las ilusiones son libres, las promesas infinitas y los hechos muy recientes es un martillo pilón. Una población de 8.500 personas pueden ser engañadas una vez en la vida, incluso mil veces en 40 años, pero no olviden que al final se acaba descubriendo que; ‘No sé qué quiero, pero tengo claro que es lo que no quiero’.

Anián Berto (©)

Periodista – escritor