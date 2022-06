Luis Ventoso se cachondea del sectarismo progre por meter hasta en la sopa a gente como Almudena Grandes

Sectarismo e ideología en vena hasta en la educación.

El Ejecutivo de La Rioja, de corte socialcomunista, ha optado por poner en el examen de acceso a la Universidad un comentario de texto de una autora que no pasará, precisamente, a la posteridad de los grandes literatos españoles.

Pero, y ahí está el quid de la cuestión, la fallecida Almudena Grandes pasa por ser una integrante del rojerío y hay que meterla con calzador donde sea, aunque sea en la Selectividad.

Luis Ventoso, en su tribuna en El Debate de este 3 de junio de 2022 le pega un buen zurriagazo a los ‘genios’ que han pensado que es buena idea colocar una obra de esta autora en vez de cualquiera de los grandes escritores que ha dado España a la Literatura universal.

El periodista denuncia que el progresismo mete la zarpa en todos los ámbitos:

Los ejemplos de que el «progresismo» no cesa de promocionar su visión del mundo van desde Netflix a la salsa rosa de Jorge Javier , desde la educación al cine-ceja español, pasando por una visión sectaria de los problemas medioambientales y de las mujeres. Ese espíritu impregna incluso las pruebas de la selectividad, que este año han tenido su banderazo de salida en La Rioja, donde gobiernan el PSOE y Podemos .

Por eso no le extraña la elección escogida para los pobres preuniversitarios riojanos:

Tiene claro que no prima la calidad de la obra, sino el pensamiento tanto de Grandes como de Lapuente:

Denuncia, y no le falta un ápice de razón, que los jóvenes del mañana saldrán con evidentes carencias académicas:

El esfuerzo es retrógrado y se reprime con leyes que fomentan la gandulería en las aulas. La ideología se antepone al aprendizaje. Hemos inventado las matemáticas con «perspectiva de género» (¿cuál será el sexo de los logaritmos neperianos?). Los chavales no estudiarán la Reconquista, ni el descubrimiento de América , ni el Imperio Español . Pero eso sí, tendrá libros de texto que glorificarán una República que fue una calamidad, ilustrados con fotitos de las gestas del PSOE, y lo sabrán todo sobre las parroquias de su comunidad autónoma y sus cuitas victimistas.

Ventoso vaticina cuál será, con estas premisas, el futuro laboral de las próximas hornadas de universitarios:

Sacaremos a remesas de ignorantes a batirse en un mundo cada vez más competitivo. No rascarán pelota frente a los asiáticos, pero eso sí: lo sabrán todo sobre Almudena Grandes, que en paz descanse y que no le llega al tobillo a Valle-Inclán, Cela o Gabriel Miró. Y que Dios me pille confesado por haber enunciado esta simple verdad.