Victor Entrialgo De Castro: «El pelotasanchismo»

El pelotasanchismo reunido por su caudillo como el pastor a sus ovejas, acuden al silbido hasta un cuarto del Congreso tras cuatro años de trashumancia y aplauden como si no hubiera mañana. Y llevan razón. Porque fuera de la covachuela no hay mañana ni ración.

Le agradecen al pastor que las haya llevado hasta allí porque si no estarían perdidas por las montañas, en la cola inmensa del desempleo o en medio del desierto comiendo grava.

Por eso ahora, tras cuatro años de aplaudir, cuando presienten que pueden quedar sin grano y sin «pienso, luego existo» , las ovejas nerviosas berran más fuerte pidiéndole a su zagal que las lleve más allá.

Camino de Andalucía es un no balar, porque pasan huestes a las que con berridos cansinos echan en cara aquello de lo que son campeones, la corrupción de una Andalucía saqueada por sus correligionarias condenadas, a las que ni mencionan.

Curtida su piel de oveja por cuarenta años de alfalfa, achicoria y tréboles con marisco, el rebaño trashuma desde el aire acondicionado del Congreso hasta mítines en lugares donde los ERES nunca llegaron. Y desde una silla de plástico de las de aplaudir contemplan el erial donde iba a ir la hierba que no ha vuelto a crecer desde la última vez que pasaron.

Aquellas ovejas serviles sujetas por un lazo corredero que su conductor ha colocado en el Congreso o en la Junta, luego de cuatro años levantando el dedo, se sueltan a balar en los pueblos y se rien a la cara de los labriegos de manos agrietadas que trabajan estas resecadas tierras a las que frieron a impuestos.

El pastor que las lleva no les pide a las ovejas estudios, ni probidad ni honestidad acreditada.Tan sólo carnet de partido y que no se muevan en cuatro años si quieren seguir en el rebaño. De vez en cuando alguno les preguntan «¿Tú Eres o No eres?» Yo fui eres, pero ahora ya no soy maestro. Tu eres mi pastor, nada me falta.

Y como tú no eres, y Adriana Lastra no sabe de Shakespeare, y menos de religión, que la han quitao, como la historia, el rebaño tira palante en su trashumancia con su apartamento cerca del Palace garantizao mientras no dejen de ser pelotas.

Y como la pación sustituye en política a la pasión, igual que el estiércol a la corrupción, sólo te enteras si escuchas a las ovejas balando en un telediario..o a sus revoltosas amigas en peligro de extinción, que más que un insulto la inteligencia son un insulto a la EGB y a la formación profesional.

Es lógico que Sanchez sea el Caudillo de los pelotasanchistas, porque incluso los ciegos, que pueden escuchar su voz, saben perfectamente que aunque en el rebaño hay cobistas y chaqueteros dignos de mención, el mentiroso de la mirada falsa como la moneda siempre fue, desde el principio, el trepa y pelota mayor.

Victor Entrialgo