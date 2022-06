Manuel del Rosal: «Paris: La ciudad de la luz se va oscureciendo»

Paris es conocida en todo el mundo como la ciudad de la luz. Fue el rey Luis XVI quien ordenó alumbrar con linternas las calles de la ciudad durante las noches. Aquello causó la admiración de los parisinos al contemplar como aumentaba la belleza de su ciudad. Pero no es por eso por lo que se llama a Paris la ciudad de la luz, sino porque fue la primera ciudad de Europa en disponer de luz eléctrica. Todo el que llegaba a ella quedaba deslumbrado ante el espectáculo de las noches parisinas. Pero la ciudad de la luz se ha ido oscureciendo paulatinamente en los últimos años, sobre todo a partir de la entrada en Europa del progreso tal y como lo entienden algunas tendencias políticas de izquierdas.

“No go” es un término que se utiliza para avisar a los ciudadanos y a los visitantes de que eviten entrar en los ligares señalados con él porque se exponen a robos, violencia y violaciones. Lo de Saint Dennis en la final de Champions ha puesto en conocimiento de los ciudadanos lo que los oscuros sótanos de los gobiernos progresistas mantenían oculto. Parece ser que fue Suecia el primer país que se vio obligado a admitir que, fundamentalmente en su capital Estocolmo, existían “zonas de exclusión”, lugares a los que no era recomendable ir porque estando regidos por la sharía te arriesgabas a robos, violencia, violaciones e incluso al riesgo de tu vida. Alemania y Reino Unido viven la misma situación, pero donde esta anomalía democrática alcanza los mayores niveles de implantación es Francia y en ella la ciudad de Paris. Lo sucedido en Saint Dennis tan solo es una muestra de los 79 lugares señalados como peligrosos que jalonan la ciudad. Llama a la perplejidad que habiendo recomendado los gobiernos de estos países el uso de una aplicación en el móvil en la que te señala los lugares “no go”, permanezcan en silencio ante la escalada de poder que la sharía va adquiriendo en ellos, un silencio cobarde y cómplice ante los sucesos diarios de violaciones, robos y violencia. Silencio de los gobiernos progresistas, socialdemócratas y de izquierdas varias mientras sus mujeres y sus niños son atacados sexualmente por inmigrantes en su mayoría. Silencio de las instituciones y administraciones fieles a la doctrina oficial europea de buenismo, relativismo y progresismo mientras sus mujeres y sus niños son profanados por quienes se saben inmunes ante una ley permisiva. Silencio mientras hay muchos lugares donde reina la supremacía de la sharía. Los mismos que hacen la vista gorda ante la dominación inmigrante, aconsejan y orientan mediante las apps llamadas “No – Go Zone” para que los ciudadanos no se aventuren, pues puede peligrar incluso su vida.

Oriana Fallaci en el año 2004 ya avisó de como Europa pasaría a ser llamada Eurabia, Avanzamos a pasos agigantadas hacia ello sin que ni a Bruselas ni todos y cada uno de los países que conforman Europa, se les haya abierto los ojos para ver como la multiculturalidad, la tolerancia mal entendida, la globalización y todas las monsergas con las que quieren tapar el gran problema de la islamización de Europa, solo han servido para reforzar a quienes, fieles a la sharía, se sienten supremacistas frente a los decadentes europeos, frente a la degradada Europa.

Saint Dennis ha hecho aflorar lo que, bajo las letrinas malolientes y pútridas de esa anomalía democrática que llaman Europa, permanecía oculto por los intereses inconfesables de unos gobernantes pendientes tan solo del voto que les puede proporcionar su tolerancia con quienes quieren destruir los valores cristianos de Europa.

Todavía hoy a Paris se le suele llamar la ciudad de la luz. Si Francia no reacciona esa luz que iluminaba a Francia en particular y a Europa en general, dará paso a las oscuras tinieblas de la implantación de regímenes teocráticos, no solo en Francia, sino paso a paso, en toda Europa.

MAROGA