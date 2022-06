Rafael López Charques: «Da igual»

Sí queridos compatriotas, a los que nos mandan (gobernar es algo muy distinto) y sus compañeros no de fatigas (porque de fatigarse nada), sino de vivir a nuestra costa, todo les da igual con tal de poder mantener sus sillones y su tren de vida.

Todos los días, al enterarnos de lo que pasa por los medios de la actualidad, nos entra una congoja al comparar lo que podíamos ser, con lo que somos. Nuestras cualidades, nuestro espíritu sigue siendo el mismo, pero está frenado a base de engaños por gente sin escrúpulos que nos promete un paraíso futuro, mientras nos mantiene a la cola en todo.

Hay que reconocerles que saben hacer bien su trabajo, posiblemente lo único que hacen bien, puesto que han logrado embaucar a mucha gente. Quizás se estén entrenando para cuando se les acabe el chollo, dedicarse a malabaristas.

Están haciendo todos los días lo que les da la gana, sea de acuerdo o contrario a la ley, la moral o la ética, pero siempre en su provecho, y muchísimos ciudadanos callan y aguantan. Están tratando de imponernos, por todos los medios a su alcance, su concepción del mundo, proceder típico de regímenes totalitarios, tanto nazistas como comunistas, y resulta que quienes discrepan son unos fascistas.

Hemos tratado en anteriores ocasiones del tema de la legislación sobre el aborto, hoy reflexionaremos sobre dos cuestiones.

Parece ser que los médicos que no estén dispuestos a realizarlo tendrán que comunicarlo, lo que implica que habrá unas listas de “disidentes”, que es lo más democrático del mundo.

Por otra parte, asesorar a una mujer embarazada de las consecuencias, en cualquier sentido, que puede acarrearles un aborto y ofrecerles ayuda y asistencia si deciden renunciar al mismo, es un delito penado desde mediados del pasado mes de abril. Sin embargo se puede hacer libremente propaganda a favor del aborto y al parecer los centros que lo realizan son un gran negocio.

Lo comentado es un sin sentido absoluto, pero da igual, el objetivo es apañar votos de personas, que muy posiblemente al cabo de unos años se arrepientan de su acción y arrastren ese dolor toda su vida.

También da igual, siempre que nos convenga, lo que digan los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sentencia un porcentaje de horas lectivas en castellano para los centros de la comunidad. El parlamento de la comunidad aprueba un decreto para evitar el cumplimiento de la sentencia que no les gusta. ¿Qué hace el gobierno? Algo tan efectivo como decir que “han de cumplirse las sentencias” y desear que sea la Justicia la que obligue a acatar la sentencia. Opinamos que lo que hace es reírse de todos los españoles, a no ser que a partir de ahora a cualquier ciudadano que no cumpla con una sentencia que le afecte no le pase nada.

Al gobierno le da igual, con tal de no molestar a quienes les pueden echar de los sillones “venga días y caigan panes”

¿Se imaginan que pudiese ocurrir algo similar en un país de nuestro entorno? La última vez que Irlanda del Norte se puso tonta, Inglaterra suspendió su autonomía y metió al ejército. Hace unos años cuando los corsos menearon el tema del idioma, el presidente francés les aclaró, Córcega es francesa desde 1768 y en Córcega se habla el francés; problema solucionado.

Acaban de cumplirse cuatro años desde que “cum fraude” alcanzó el poder, y en vez de darnos el pésame a todos los españoles, bien nos lo merecemos, tuvimos que aguantarle el rollo de que su mandato, palabra apropiada porque él lo que hace es mandar, pasando por encima de lo que sea, es social y ejemplar.

Da igual lo que diga, no se lo cree ni él.