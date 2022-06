Herrera en Cope-Ideario Cope, la justa, buena y muy necesaria lucha por el bien y muchas felicidades a Rafael Nadal

Querido Líder, Carlos Herrera, Herrera en COPE/Cadena de Ondas Populares Españolas, coincido plenamente contigo en lo que has dicho en la radio, el muy politiquero, partidista y sectario José Félix Tezanos (que fue, por unos días, catedrático de sociología de la Facultad de Ciencias Económicas de Santiago de Compostela/Galicia-España y se comportó de forma inadmisible); Tezanos, que ha convertido el CIS/Centro de Investigaciones Sociológicas en el Centro de Intoxicaciones Socialistas-Psoeras; Tezanos, en las encuestas del CIS, sobre las elecciones autonómicas andaluzas 2022, le da muy buenos resultados electorales al PP/Partido Popular para que sus votantes digan que está ganado y una parte no vaya a votar y, sobre todo, para movilizar electoralmente al PSOE/Partido Socialista Obrero Español, la izquierda, en estas elecciones autonómicas andaluzas del domingo 19 junio 2022. Hablamos de PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, todo vale por el poder y muy injustos privilegios; todo lo contaminan, lavan los cerebros, lo manipulan…

Virgilio en la Eneida (libro II, 49): “Timeo Danaos et dona ferentes-Temo a los griegos incluso cuando traen regalos”.

Querido Líder, Carlos Herrera, Excelente, Excelente tu gran labor mediática, cultural, social, en el campo de las buenas tradiciones, etc., etc.

Manos a la obra, Querido Líder, Adelante en la justa, buena y muy necesaria lucha por y para el bien en España, la gran nación española, “los pueblos de la Tierra” (como dice nuestra vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978), los españoles, los ciudadanos de bien, por el bien, con todo mi apoyo y sabiendo, siempre, con honradez, humildad y mucho rigor, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos en la justa lucha por el mejor desarrollo deontológico democrático, por la verdad justa y responsable, por la dignidad individual y social, por el bien…

Por otra parte, quiero felicitar a la Excelente, Excelente “Linea editorial” que se emite regularmente en la gran cadena española de radio, la cadena COPE, y que, dicha “Linea editorial”, aplica muy bien los justos valores, principios del Ideario Cope, es decir, los justos valores del humanismo cristiano, del catolicismo, a la realidad social, española, internacional, etc.

Por último, Muchas Felicidades al gran español, Rafael Nadal Parera, por haber ganado el gran torneo de tenis de París (Francia), el Roland Garros 2022, “Grand Slam”, uno de los mas importantes del mundo. Nadal, con este triunfo en Roland Garros, lo ha ganado en 14 ocasiones y es el tenista mundial que mas veces lo ha ganado y con diferencia del resto, pues, el siguiente lo ha conseguido en ocho ocasiones, la, también, llamada “Copa de los Mosqueteros”. Rafael Nadal ha ganado 22 “Grand Slam”, dos mas que Roger Federer y Novak Djokovik. Entre otros grandes triunfos, Nadal ha ganado también: 36 títulos Master 1000 ATP (Asociación de Profesionales de Tenis); 5 “Ensaladeras”, Copa Davis de Australia; 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos…

Además, Rafael Nadal es un tenista, deportista y español ejemplar.

Véase el libro, “Compórtate. Acerca de la agresividad del ser humano”, 2017 y que se tradujo del inglés al español en 2018 con el título “Compórtate. La biología que hay detrás de nuestros mejores y peores comportamientos”, de Robert M. Sapolsky, profesor de ciencias biológicas y neurología de la Universidad de Stanford (Estados Unidos) e investigador asociado del Museo Nacional de Kenia (Africa); este libro fue declarado por The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal, el mejor libro de ciencia del año 2017.

Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología, 40 años de profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Lugo; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; mi Curriculum Vitae/CV amplio, publicaciones, bibliografía, puesta en marcha de diversas iniciativas, etc., se puede ver en Internet; 08 junio 2022, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben