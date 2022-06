Manuel del Rosal: «60 a la sombra»

“Su soberbia, su narcisismo y su absoluta falta de empatía, le dejaron como a un pollo en el espeto; asándose lentamente y dando vueltas”

No, no me refiero a los grados centígrados que nos asolan inmisericordes durante el día y por la noche. Me refiero a los 60 escaños que, según todas las encuestas, van a sumar entre PP y Vox y que están achicharrando a Espadas en particular y al PSOE en general. Esos 60 son como una barbacoa de verano que chamusca todo lo que se pone encima de ella. La barbacoa, preparada por Sánchez que se las prometía muy felices, se le ha ido de las manos y termina convirtiendo en carbón todo lo que se pone encima de ella. Eso sí, Sánchez, fiel a sí mismo en cuanto ha vislumbrado que la barbacoa andalucista le quemaba, ha desparecido, como hizo en Madrid y en Castilla León, dejando al incauto de Espadas – que va a terminar en navajita para uñas – quemándose vivo y traspirando sudor de aquí hasta el 19 de junio.

Este tórrido mes de junio está haciendo sudar a los españoles, pero sobre todo está haciendo sudar a Sánchez. El insoportable calor de la luz, de los carburantes, de la inflación y del gas está haciendo sudar las economías de los españoles. Pero no vayan a creer que solo hacen sudar a los ciudadanos, no; también están haciendo sudar a Sánchez, aunque a este el sudor que le produce es un sudor frío. Con el marrón de cojones de Argelia – que hay que ser tonto – Sánchez ha añadido unos pocos más de grados de calor al calor que ya sufre y que se le traduce en escalofríos. Así que, entre los 60 que se pronostican para Andalucía el próximo día 19 más los de la luz, el gas, la inflación y los carburantes a los que se le ha añadido el insoportable calor africano de Argelia, Sánchez puede quedarse deshidratado o bien helado con las consecuencias que una deshidratación o una congelación pueden producirle.

Para aliviarse un poco de los calores que le recorren el cuerpo produciéndole escalofríos, Sánchez se fue a Málaga a refrescarse con la brisa que emanaba Obama. Este, cobraba la gilipollez de 2.000 euros a cada quisque que quisiera oír sus banalidades y lugares comunes garantizando, eso sí, una hora más o menos de fresca brisa. Y es por esa brisa anunciada por lo que Sánchez se fue a saludar a Obama y hacerse una foto. Pero este mes de junio no está siendo nada refrescante para nuestro presidente, pues mientras él intentaba mitigar el calor sofocante que sufre abrazándose a Obama, Argelia se abrazaba a Alemania, Italia y Francia que escenificaban su apoyo al país africano tras la tontuna diplomática de Sánchez. El ministro Albares, sin saber que hacer ni que no hacer y siempre a las órdenes de Sánchez, ha involucrado a Rusia en el asunto con la buena intención de aportar aire fresco al calor que sufre Sánchez, pero como siempre, ha pasado de bombero a pirómano.

Se anuncia una DANA para los próximos días que traerá frescor a este calcinado país de nuestros pecados; lo que no sabemos es si Sánchez podrá evitar los escalofríos que sufre; va a depender de lo que el próximo 19 suceda en Andalucía cuando tras el recuento de votos la temperatura baje de los 60 a la sombra, suba por encima de los 60 o se quede en esos 60 que todas las encuestas anuncian.

MAROGA