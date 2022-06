Manuel del Rosal: «¡¡Incendiar las calles, reventarlas!! Adriana Lastra»

“No hay perdón para los actos de odio. El puñal que se clava en nombre de la libertad, se clava en el pecho de la libertad”. José Martí, pensador, poeta, periodista y político cubano

Señora Lastra, no, no es así. Si no puede obtener por la vía democrática lo que desea, no apueste por la violencia, esa violencia que nada construye, que solo destruye porque la simiente de donde procede es el odio. Señora Lastra no encierre en su pecho la repulsión, la inquina, la malquerencia, la envidia, el resentimiento, el odio porque es malo para usted y para los que con usted conviven

¡Reventar las calles el lunes si no ganamos el domingo! En esa frase se resume el sentido democrático de esta mujer; porque esa es la democracia de Adriana y la de muchos de sus conmilitones: el odio a quien no piensan como ellos. Habitualmente lo disfrazan con una sonrisa de hipocresía y un lenguaje almibarado, mientras su corazón está repleto de una hiel amarga.

Uno se pregunta si Adriana Lastra y con ella, todas las personas como ella, tienen capacidad de pensamiento, de raciocinio para darse cuenta de que el odio solo genera odio y violencia. Yo creo que no, porque el odio es el asesino del pensamiento; es imposible que un corazón repleto de odio permita al cerebro almacenar pensamientos nobles. Adriana bramaba contra los que – según se anuncia – ganarán las elecciones en Andalucía, sin percatarse de que, si es así, si ganan, será por los votos libremente depositados en las urnas por los andaluces. Y eso le produce más rencor llevándola a no respetar la decisión de los ciudadanos, a no respetar las normas de la democracia…salvo cuando esas normas le favorecen. Adriana ha escupido con sus palabras, no solo sobre el partido que puede ganar, sino también sobre los ciudadanos que lo han elegido libremente a quienes les va reventar e incendiar las calles.

Usted Adriana, ha ofendido a quienes votan al partido contrario. Procure no ofender con sus palabras señora Lastra y aplíquese la frase tan bonita que dice: “Si tienes que hablar, procura que tus palabras sean más bonitas que el silencio”. No permita usted que su diferencia de opinión respecto a otros o su pensamiento diverso le distancien de sus semejantes; no sea usted causa de discordia, de rivalidad o de odio; le aseguro que, aunque parezca que esa actitud le va a aportar alguna ganancia, al final no solo no le suma, sino que le resta. Dentro de unos meses se van a producir elecciones para comunidades y ayuntamientos. Si en cada comunidad, en cada ciudad o en cada ayuntamiento su partido sale perdedor ¿qué va a hacer usted? ¿va a llamar a reventar e incendiar las calles de todas y cada una de las comunidades, ciudades y ayuntamientos? Fíjese que puede dejar a España en barbecho y a los ciudadanos muy cabreados.

MAROGA