El viudo de Almudena Grandes incendia el cierre de la campaña electoral en Andalucía atacando a VOX

Tiene un cargo institucional.

Sin embargo, a Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, le puede más la inquina y el sectarismo y no duda en usar su condición oficial para cargar contra VOX.

Sin duda, al viudo de Almudena Grandes le produce alergia la más que probable entrada del partido de Macarena Olona en la Junta de Andalucía.

En una amplia entrevista en eldiario.es soltó cosas de este calibre como que él no trabaja para todos los españoles, sino solo para los de su color político:

Yo soy una persona de izquierdas, un rojo. Yo no engaño a nadie porque todo el mundo lo sabe. A mí me nombró un Gobierno de izquierdas y estoy trabajando para un Gobierno de coalición, pero mi mandato es mantener la institución pública al servicio de todos y todas. Y después está mi compromiso personal con la izquierda.

De ahí que muestre ese odio a VOX al que considera como un partido que no cree en la democracia:

Y en ese sentido, estoy preocupado con Andalucía, porque me parece que se han creado unas condiciones en las que no es que vaya a gobernar el Partido Popular en la cara moderada de Juan Manuel Moreno Bonilla, sino que va a gobernar el Partido Popular con VOX. Es decir, que en la Junta de Andalucía va a entrar gente que no cree en la democracia. Con la extrema derecha se interrumpe la discusión, que sí puedo tener con un neoliberal, y aparece un discurso que justifica el machismo, el racismo, el supremacismo y el recorte de los marcos democráticos.