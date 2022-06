Luis Fernando Garrido Poole: «La sabiduría del pueblo andaluz»

Una vez más, el pueblo andaluz ha demostrado su sabiduría, su inteligencia innata para valorar las grandes ocasiones. Y la ha certificado con suma tranquilidad y sosiego, sin alharacas ni fuegos de artificio. La jornada del 19-J pasará a la historia de Andalucía como la serena reflexión de un pueblo lastrado por el engaño, la infamia y falsedad, la corrupción galopante y que supo aplicar con talento el sentido común para escribir su historia y diseñar su futuro.

En la cita electoral del pasado domingo en suelo andaluz no se trataba de ser de izquierdas o de derechas, ni de apostar por una ideología de profundo arraigo sino de manejar la racionalidad y el sentido común a la hora de acudir a las urnas. Y el andaluz de a pie, ese que madruga para faenar en el campo, en la mar, en la oficina, en el comercio o en la construcción, ese que coge fuerzas en los albores del día pegándose un lingotazo de “Machaquito” para calentar motores en invierno o se engulle medio litro de agua fresca cuando el “lorenzo” hace aparición, ese andaluz le ha dicho sí a Juanma Moreno, propiciando una mayoría absoluta al Partido Popular impensable al inicio de la campaña electoral.

Una campaña electoral mal diseñada por los opositores al partido de gobierno en la comunidad autónoma en la que se vislumbraba un “todos contra Juanma”, de la que el candidato popular ha sabido salir airoso, amparándose en su sentido práctico de la moderación, ponderación y serenidad política. Y avalado por su buena gestión al frente de la Junta de Andalucía en estos años de gobierno, en los que tuvo que afrontar con solvencia una de las mayores catástrofes de nuestra historia reciente: la pandemia del Covid-19.

Esa gestión ha sido valorada positivamente por el electorado andaluz, que esta vez ha apostado por el notable mandato de Moreno Bonilla y su gobierno como inquilino principal de San Telmo, arrojando a la cuneta política a un Juan Espadas cuyo propio presidente Pedro Sánchez ni confió en él ni le apoyó en campaña, barruntándose quizá el castigo que los andaluces infligirían a sus históricas siglas, adueñadas del “cortijo socialista” durante casi cuatro décadas en Andalucía.

No es elegante ni cristiano hacer leña del árbol caído, pero hay que recordar que el PSOE acreditó en la cita dominical el peor registro de su historia en los comicios autonómicos, incluso por debajo de los cosechados por Susana Díaz, la defenestrada expresidenta a la que el inefable Sánchez le cavó su tumba cuatro años atrás. Del estrepitoso batacazo de la formación rojilla pueden extraerse varias lecturas. Una de ellas la nula empatía del candidato Espadas, que no conectó nunca con el pueblo, no supo transmitir el mensaje que la ocasión requería, ni presentó proyecto alguno sobre la gobernabilidad de la Junta, dedicando todo su esfuerzo en desacreditar a su rival político cuando todos los sondeos apuntaban a un triunfo incontestable para el partido liberal de centro derecha. La errónea estrategia de “morir matando” estranguló aún más a Espadas ante su inoperancia política y la falta de recursos ideológicos de su partido.

Otra lectura debe interpretarse como el hartazgo de la población andaluza del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y de sus políticas y, sobre todo, de su calamitosa gestión en la catastrófica etapa que nos ha tocado vivir en nuestro país en los dos últimos años y medio. Harta de sus mentiras, de sus canallescas alianzas con los delfines del tiro en la nuca y con los separatistas que desean dinamitar España. “Se acabó”, han gritado los andaluces al “sanchismo”. Y esa tormenta, barrunto, ha hecho tambalear los cimientos de la Moncloa.

El fallido “Macarenazo”

No pretendo masacrar analíticamente a la candidata de la derecha radical, Macarena Olona. Personalmente, la guerrillera de VOX, azote vertical de Sánchez en el Congreso de los Diputados (donde le da “cañita brava” en cada sesión parlamentaria), me ha defraudado. Ni su ¿dudoso? empadronamiento en la bella Salobreña, ni su postureo con “look” de faralaes en la feria de abril sevillana, ni su slogan de campaña, ni su actitud prepotente y chulesca en los debates televisivos y durante la campaña electoral han contribuido al tan cacareado “Macarenazo”. El “cambio real” que propugnaba se ha producido. Sí, pero en favor del PP. Olona ha evidenciado su desconocimiento de Andalucía, de su peculiar idiosincrasia, no ha conectado con la calle, no ha trasmitido veracidad en sus postulados y ha centrado todo su vigor en desvelar las carencias ideológicas, dialécticas y morales de la derecha radical que representa VOX. Piedras sobre su propio tejado, vamos…

Por otra parte, el fracasado “chantaje” que la abogada del Estado alicantina pretendía realizar a Juanma Moreno a la hora de conformar el Gobierno andaluz, en el que “sin ella como vicepresidenta, Moreno no se sentaría jamás en la poltrona de San Telmo”, no fue recibido con algarabía por el andaluz, que castigó con firmeza el “Macarenazo”. Si bien la formación verde ha subido dos escaños en su presencia parlamentaria (14), queda muy lejos de sus pretendidas 26 actas de diputado.

El descalabro de Ciudadanos

El mayor descalabro del sufragio sureño lo ha sufrido Ciudadanos al quedar fuera del Parlamento andaluz. El trabajo acreditado por su máximo representante Juan Marín como vicepresidente de la Junta de Andalucía no se merecía semejante castigo. El candidato de la formación naranja ha trabajado codo con codo con el presidente Moreno durante estos tres años y medio de mandato en coalición y ha verificado su sentido de la responsabilidad, amén de su eficacia al frente de las carteras de Turismo, Justicia y Administración Local.

Y aunque Marín demostró “vergüenza torera” al presentar su dimisión a la dirección de su partido la misma noche del varapalo electoral, sería deseable que Moreno contara con él en el próximo gobierno autonómico. Sería un elemento muy válido para la nueva singladura andaluza, dada la lealtad y eficacia gubernamental avalada en su etapa como segundo de a bordo de la Junta de Andalucía.

A Marín le ha pasado factura el desbaratamiento de su partido a nivel nacional. Ciudadanos cotiza a la baja en la política española y su escasa presencia en los órganos de gobierno en todo el territorio patrio ha finiquitado su futuro en el panorama político español. El partido que capitanea una entusiasta Inés Arrimada comienza a desprender cierto tufillo a cadáver político.

Del conglomerado político de la izquierda radical hay poco que reseñar. La conjunción de siete plataformas en la candidatura de Por Andalucía arrojó una presencia testifical de cinco escaños en la formación que dirige Inmaculada Nieto, perdiendo cuota de mercado electoral con respecto a anteriores comicios autonómicos. Y la Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez se consoló con sólo dos escaños, que servirán para que la pareja del carnavalero “Kichi” le pierda de vista en su visita testimonial a San Telmo.

Alerta en Moncloa

El zarpazo electoral sufrido por la izquierda española en la cita andaluza puede dibujar interpretaciones diversas para los sesudos analistas de la política. Unos extrapolarán el resultado de la consulta a la política nacional y otros, los más escépticos, desecharán la coincidencia con los registros que arrojarían las próximas municipales o legislativas. La flauta ha sonado por bulerías y ante tamaño fracaso electoral, en Moncloa, lejos de hacer autocrítica de su nefasta gestión, han comenzado a diseñar la estrategia para frenar la marabunta imparable que les sepultará. Primero Madrid, luego Castilla-León y ahora Andalucía vaticinan la tempestad que azotará el templo monclovita.

Luis Fernando Garrido

Editor y Periodista