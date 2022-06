Manuel del Rosal: «Pregunta: ¿Qué pasaría en España si Oltra fuera del PP o Vox? Respuesta: Ardería España»

Como se veía venir Oltra la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, ha sido imputada. Y lo ha sido por un asunto sucio, ruin, cobarde y mezquino. Oltra escondía todo lo que pudiera manchar a su exmarido que había abusado de una menor tutelada y abandonada. Oltra no escondía la suciedad para que no manchara a su exmarido, no; la escondía para que su carrera política no se fuera al garete. La menor tutelada por los servicios sociales del menor de la que Oltra era la responsable, le importaba un pimiento; es más, le estorbaba. Insidiosamente y de acuerdo con algunos funcionarios también sin escrúpulos, maniobraba para hacer ver a la menor como culpable de un relato que nunca existió. No se puede ser más moralmente miserable, mucho más siendo mujer. Oltra pertenece al partido Compromís que presta sus votos al PSOE para así gobernar en la Comunidad Valenciana. Los dos partidos, Compromís y PSOE, arropados mediáticamente por los esbirros de la sexta, la cuatro, la Ser, el País y demás cloacas mediáticas al servicio de la izquierda no escatimaron medios, tiempo y dinero para terminar con Rita Barberá ejemplo de todos los males, mientras presentaban a Baldoví, Ximo Puig y Oltra como la santísima trinidad de la honradez, la honestidad y la verdad. Ahora permanecen mudos como putas mediáticas ante los escándalos del hermano de Puig y de la pareja formada por Oltra y su exmarido, ejemplos de sepulcros blanqueados. Se desgañitaban García Ferreras, Ángels Barceló y demás esbirros mediáticos acompañados por los señores presentadores y moderadores de los programas de TVE. Ahora se han quedado mudos, padecen de una afonía aguda. Pero hagamos un ejercicio de imaginación y pensemos por unos momentos que Oltra no perteneciera a Compromís, sino al PP o Vox: Si Oltra perteneciera políticamente a PP o Vox España ardería y los palmeros mediáticos de la Sexta, la SER, TVE, El País y demás esbirros al servicio de las izquierdas, proporcionarían la gasolina y los cócteles molotov a través de sus soflamas como hicieron con Francisco Camps y Rita Barberá para que, los que ahora están pringados de la mierda de la corrupción del PSOE valenciano y de la miseria moral de una mujer que, no solo permanecía callada ante las guarrerías de su exmarido – es que es vomitivo-, sino que las ocultaba y obligaba a algunos de los funcionarios a ayudarle a desprestigiar a una niña de 14 años (Y esta mujer es una de las que va a sumar con Yolanda Díaz), accedieran al poder. En las plazas públicas de las ciudades españolas aparecerían muñecas con la cara de Oltra colgadas, en otras quemadas en la hoguera; las sedes del PP y Vox serían asaltadas, quemadas, derruidas. En las apariciones públicas de los políticos del PP y Vox estos serían abucheados y recibirían descargas de nuevos y tomates, cuando no agresiones personales, Los escraches e sus domicilios serían la norma en el día a día. Toda España sería un clamor contra la mujer que permitió, consintió, tapó, escondió las guarrerías que su exmarido le obligaba a hacer a una niña de 14 años para que no le salpicaran a su carrera política. No se puede ser más miserable. Oltra no puede ser más miserable, los esbirros mediáticos no pueden ser más miserables. Pero también debemos decir que no pueden ser más miserables los valencianos que todavía apoyan a Compromís y al PSOE valenciano que, con sus votos auparon al poder a esta cáfila de perdularios que lo único que han hecho en la Comunidad Valenciana es mancharla de ignominia, de corrupción y de miseria moral. Y…a todo esto, Ximo Puig está missing y atusándose el peluquín vaya a ser que, del estado nervioso en que se encuentra, se le caiga

MAROGA