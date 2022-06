En defensa de la España democrática constitucional de Monarquía parlamentaria 1978, de los pueblos de la Tierra, con seguridad, garantías, justicia justas y por el mejor desarrollo

Excelente, Querido Líder, Carlos Herrera, Herrera en Cope (Cadena de Ondas Populares Españolas), Muy Bien al dar cuenta, en la radio, que nuestro Rey y Jefe del Estado español, Felipe VI, que es un ejemplo, un gran Rey-Jefe de Estado, el martes 26 abril 2022, ha visitado Galicia (Sarria-Lugo) y apoyado el Camino de Santiago, el Buen Camino por El Bien, O Bo Cariño polo Ben… Camino de Santiago, del que tú, Carlos Herrera Crusset, eres “Embajador de Honor del Camino de Santiago”, nombrado por la Xunta de Galicia-Gobierno autonómico gallego, bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo, y que, un año más y como peregrino, haces a pié el Camino de Santiago. Como dijo el gran escritor, poeta… alemán, Johann Wolfgang von Goethe: “Europa se hizo peregrinando a Compostela”.

Muy Bien, también, Querido Líder, con la muy necesaria y justa crítica: a PSOE/Partido Socialista Obrero Español, Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude y sus socios extremistas socialistas-comunistas, izquierdistas, nacionalistas separatistas, clientelares, tajadistas, malgastadores, antiEspaña, anti gran nación española; a sus nuevas y muy negativas teorías de la ideología de genero, Woke, de la cancelación, lo políticamente correcto, los nuevos extremismos identitarios, fundamentalistas, narcisistas, racistas supremacistas, superioristas…

Lo de PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, metiendo a Eta-Bildu, los golpistas ilegales separatistas catalanes, etc., en el CNI/Centro Nacional de Inteligencia de España (de gran prestigio internacional); lo de PSOE Sanchez, Zapatero, etc. Cum Fraude con el CNI es muy grave y a lo que se añade al arrase con la muy negativa, extremista, sectaria… ley sobre la seguridad, la sanidad española…; a lo que se añade el guerracivilismo de la llamada “Memoria Histórica, Democrática”, los desastres, arrases de leyes como las de penalización del español, educación, vivienda-Okupas, sanidad, el gran y muy negativo, politiquero, partidista, sindicalero, clientelar, tajadista, etc. control de los medios de comunicación, de las principales instancias de encarnación y socialización y que, a pesar de su muy negativa gestión de la economía, les ha llevado y viene llevando a controlar, en España, grandes y muy importantes esferas de poder, gobernación, gestión desde el comienzo de la democracia en 1977 hasta ella actualidad, junio 2022.

De ahí, entre otras cosas muy negativas para España, la gran nación española: el muy grave e inadmisible paro general, paro juvenil, paro femenino, de mayores de 40, 50 años, etc., paro mucho mayor que en la Union Europea, Occidente; el gran malgasto público, control politiquero, partidista, clientelar, etc. de la justicia y otras instancias de encarnación y socialización como el fútbol, deporte (Casos Rubiales, Piqué, Futbol Club/FC Barcelona, Tebas, etc., etc.); de ahí, el apoyo absolutamente unilateral de PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, en política exterior, a Marruecos, en el caso del Sahara, lo que ha generado fuertes y muy negativos enfrentamientos con Argelia, etc., etc.

Muy Bien Querido Líder, Carlos Herrera, y, Por Favor, no te olvides de llevar a cabo, en defensa de la democracia con seguridad, garantías y justicia justas para nuestras queridas naciones hermanas, Cuba, Venezuela, Argentina…; no te olvides de la muy justa, fundada, buena y muy necesaria critica a Cuba comunista, Venezuela neocomunista, Argentina extremista populista izquierdista…., apoyadas por Rusia putinista (Putin y otros oligarcas rusos figuran entre los más ricos del mundo y cuando Rusia, Estado fallido, muy rica en materias primas, etc., tiene un salario mínimo mensual de 139,9 euros…); Rusia putinista, nacionalista populista imperialista, antes zarista, socialista-comunista marxista… de los Lenin, Stalin…, etc.; Rusia putinista, invasora, asesina, criminal, violadora … de Ucrania por querer ser libre y decidir democrática y soberanamente por su cuenta, y que ha apoyado, Rusia putinista, a los golpistas ilegales separatistas catalanes, etc. para desestabilizar España, la Unión Europea, Occidente…

Ahí está, también, la oposición de la coalición de extrema izquierda Unidas Podemos/UP, que forma parte del Gobierno de España, los socios de PSOE Sanchez, Zapatero, etc. Cum Fraude; su oposición a la celebración de la Cumbre de la OTAN/Organización del Tratado del Atlántico Norte en España el 29 y 30 de junio 2022.

Es muy grave y claramente antidemocrático que la numero dos del PSOE, Adriana Lastra, haya llamado a salir a la calle, el lunes 20 junio 2022, en el caso de que perdiesen las elecciones autonómicas andaluzas del domingo 19 junio 2022. Al mismo tiempo, PSOE Zapatero, Espadas, etc. Cum Fraude, en la campaña electoral de las elecciones autonómicas andaluzas, junio 2022, han alabado, “se sienten orgullosos de la honestidad” de los máximos dirigentes del PSOE, Manuel Chaves y José Antonio Griñan, condenados por el muy grave caso de corrupción de los EREs/Expedientes de Regulación de Empleo, en Andalucía; muy grave caso de corrupción de 680 millones de euros, entre otros casos de corrupción.

En las elecciones autonómicas andaluzas, celebradas, en Andalucía (España), el domingo 19 de junio 2022, el PP/Partido Popular andaluz liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla ( y con el apoyo del PP español liderado por Alberto Nuñez Feijóo), ha conseguido un gran, espectacular, histórico triunfo electoral con una mayoría absoluta de 58 parlamentarios (la mayoría absoluta esta en 55 parlamentarios; PP tenia 26 parlamentarios). PSOE Sanchez, etc. Cum Fraude sacó 30 parlamentarios (tenía 33); Vox sacó 14 parlamentarios (tenia 12) y la extrema izquierda, representada por las fuerzas “Por Andalucía” y “Adelante Andalucía”, sacó 7 parlamentarios (“Por Andalucía” 5 parlamentarios y “Adelante Andalucía” 2 parlamentarios; la extrema izquierda tenia 17 parlamentarios). Ciudadanos, que tenía 21 parlamentarios, no sacó ninguno. La participación electoral fue del 58,36% y subió un 1,8%. Es decir, el PP de Andalucía con 58 parlamentarios, supera a todos los partidos, fuerzas políticas que han sacado parlamentarios y que suman 51 escaños.

Debemos felicitar al gran experto en sondeos electorales, Narciso Michavila, y que, con su empresa “GAD3, consultora de investigación social y comunicación”, ha hecho una encuesta electoral que prácticamente ha acertado, “clavado” los resultados de las elecciones autonómicas andaluzas del domingo 19 junio 2022. Lo que viene sucediendo desde hace tiempo con sus encuestas electorales. Necesitamos en España, etc., en lo público y privado, a grandes, muy buenos, competentes profesionales como Narciso Michavila y que, además, se expresa muy bien en forma y fondo.

Esperemos y luchemos bien, muy bien, justa, rigurosa, competente y participativamente, a escala individual, social, local, provincial, regional/autonómica/federal, nacional, internacional, etc., frente a los diferentes juegos sucios, frente a los que, por el poder y/o muy injustos privilegios están, vienen estando dispuestos a los peor, y por y para lo mejor para España, la gran nación española, para todas y cada una de sus partes y, también y como dice nuestra vigente Constitución democrática de Monarquía parlamentaria de 1978, “por los pueblos de la Tierra”; por y para el mejor desarrollo deontológico, honrado, democrático, constitucional, legal, de juego, competencia y cooperación limpios, integrador, profundamente humano, riguroso, critico positivo fundado, eficiente, creativo, etc., por la verdad justa y responsable, por la dignidad individual y social, por el bien y sabiendo, siempre, aprender, con honradez, humildad y máximo rigor, de los errores, fallos y fracasos propios, ajenos, con un justo, responsable, activo, regular y muy necesario compromiso, movilización, de los españoles, los ciudadanos de bien, por el bien.

Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología, 40 años de profesor de la Universidad de Santiago de Compostela; miércoles, 22 junio 2022, Santiago de Compostela (Galicia-España)