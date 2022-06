José Manuel García Albarrán: «La Cara y Cruz del ‘Sanchismo’»

Tras las primeras 72 h. después de celebrarse las Elecciones Andaluzas y visto el resultado de las urnas, no tan sorprendente como lo quieren pintar algunos, vemos por fin un cambio espectacular que puede ser ‘la Cara’ de unos y sobre todo ‘la Cruz’ del ‘Sanchismo’.

Ya sé… ya sé que tras unas elecciones hay comentarios para todos los gustos y que parece que nadie pierde, pero en éstas hay una verdad que parece ser incontestable: el PP y Juanma Moreno, por primera vez ‘han pintado de azul’ las 8 provincias que forman la C.A. Andaluza.

La ‘maravillosa’ gestión que está llevando a cabo este ‘gobierno de coacción’ formado por los Socialistas, Comunistas, Independentistas y Bildu-etarras, ‘capitaneados’ por Pedro Sánchez, ha conseguido que el pueblo andaluz masivamente cambie de signo y muestre su ‘Cara’ premiando con un 43,12% de sus votos al Partido Popular (58 diputados) y con un 13,46% a ‘VOX’ (14 diputados) lo que significa que el bloque de centro-derecha ha obtenido el apoyo nada menos que del 56,58% de los votantes, sumando un total 72 diputados de los 109 que forman el Parlamento Andaluz.

La ‘Cruz’, sin embargo, se la ha llevado el PSOE cayendo a un 24.10% de los sufragios (30 diputados) y con Unidas Podemos integrados en una amalgama de 5 partidos de izquierda que han obtenido tan sólo el 12,26% (7 diputados)

Si las matemáticas no mienten, mientras el bloque de derecha aglutina el 56,58% de votos, el bloque de la izquierda sólo obtiene un respaldo del 36,36%.

Pero no podemos olvidar un dato muy importante que puede marcar y condicionar el resultado de unas elecciones, ya sean Autonómicas o Generales y ese dato no es ni más ni menos que el de la Abstención (42,6%) porque está claro que al ‘transfuguismo castigador’ de parte del electorado de izquierdas, se han unido los decepcionados vetustos militantes del PSOE que, hartos del ‘Sanchismo’, se han convertido en los nuevos abstencionistas.

Y qué decir del desaparecido Ciudadanos (C’s) cuyos votos ‘han volado’ al PP y ¿VOX?, aunque esto era ya desde hace tiempo historia de una ‘muerte política’ anunciada, porque su trayectoria divagante, insegura, chaquetera y poco definida les situó a veces en una posición censurada por unos y por otros que no le han perdonado los intentos de ’traición’ para derrocar o invertir el signo político de una CC.AA o de un Ayuntamiento… ¡Murciagate!

VOX no parece haber obtenido los votos deseados, pero a pesar de la ‘campaña negativa’ que ha sufrido por ambos extremos ha conseguido 14 diputados, el doble justo que los 7 diputados conseguidos por la amalgama formada por Podemos y demás partidos de izquierda que

ayudan a Sánchez a ‘seguir volando’ en el Falcon.

No obstante en mi opinión, como ciudadano español que no milita ni paga cuota en ningún partido, la candidata -Macarena Olona- no ha cumplido las expectativas, y es que no son lo mismo los mítines electorales por ‘las tarimas’ de las ciudades y de los pueblos que los ‘zascas’ desde su escaño del Congreso en donde ha demostrado ser una maestra en sacarle los colores desde el presidente hasta el último ministro o ministra.

Claro que la izquierda gubernamental, sus adláteres y palmeros opinan que… “esto no va a influir para nada en la estabilidad del gobierno” y se niegan a reconocer los tres últimos ‘bofetones’ a su gestión en Madrid, Castilla y León y ahora en el feudo socialista por excelencia durante 40 años, la C.A. de Andalucía, que tiene un gran peso específico por número de habitantes y por electorado.

En medio de una España en ruina económica, en ruina institucional, en ruina política, en ruina de valores, en ruina ética y en peligro de intervención por ‘los coach’ europeos, observamos cómo el gobierno quiere seguir a toda costa hasta agotar la legislatura, obviando que una gran parte de España pide a gritos un cambio que nos facilite la vida del día a día, que no nos asfixien con impuestos leoninos que en nada contribuyen a levantar la economía, si no todo lo contrario.

Pero ellos siguen ‘erre que erre’ con sus guerras internas, sus reproches, sus corruptos tapados incapaces de dimitir, sus continuas subvenciones ‘al sol’ y ‘al viento’ y sus críticas a los que pretenden cambiar de un plumazo su vergonzosa política de adoctrinamiento infantil, su manipulación del idioma, su ‘contribución’ al aumento de la natalidad (100.000 abortos en 2021) y su política de género… ‘femenino claro’, criminalizando al hombre por sistema desde el Ministerio de los 20.500.000 € de -Irene Montero- sus amigas y sus niñeras de 51.000 € al año.

Ahora yo les pregunto, si gana, como parece ser probable, el Partido Popular -PP- la próximas elecciones…

¿Derogarán inmediatamente leyes aprobadas durante este nefasto gobierno Frankenstein?

¿Derogará o modificará la Ley de Educación, la Ley del aborto, la Ley de la Eutanasia, la Ley de Inmigración…?

¿Cambiará las líneas de política exterior para recuperar la credibilidad?

¿Cambiará las prebendas y trato deferente que tienen los Okupas, las bandas organizadas y los inmigrantes ilegales?

¿Investigará a donde fueron los miles de millones pagados del erario público para la compra de material sanitario y preventivo durante el Covid?

¿Modificará la Ley que permite a los políticos seguir cobrando ‘el sueldo NESCAFÉ’ de por vida, cotizando menos y cobrando la pensión máxima?

¿Prohibirá las ‘puertas giratorias’ para que los políticos no tengan preparado un puesto directivo nada más abandonar su cargo?

¿Suprimirá las millonarias subvenciones a las cadenas privadas de TV y volverá a dar independencia y crédito a la RTVE?

¿Blindarán el fondo de pensiones para que no pueda peligrar su pago en relación con la situación económica de cada momento?

Y para finalizar no olviden esta frase atribuida al miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos -Mique Quigley- quien dijo:

“El verdadero costo de la corrupción en el gobierno, sea local, estatal o federal, es la pérdida de la confianza pública”

¡Paz en Ucrania!