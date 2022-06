Anián Berto: «Ha nacido una estrella»

Lucas David Ríos, ‘Lukita’, un futbolista que causa sensación en el mundo del deporte y va ser probado para la cantera del Valencia C. F. y R. Madrid. Un ejemplo, e historia real, que conjuga la emigración legal con el sacrificio de nuestros jóvenes

En tiempos convulsos, a veces desquiciados y siempre agitados que sufre la sociedad, el oficio de periodista también ofrece un respiro de satisfacción al colocarte en redacción cuando sabes que, en esta esperanzadora ocasión, no vas a escribir sobre la invasión de Ucrania por Putin, ni respecto al Gobierno de coalición social-comunista de Sánchez, o de la maltrecha economía de los españoles. Un alivio dejar de existir estos temas para este Columnista(por instante).

Una ligera sensación mental olvidarse de la inflación o el IPC, desconectar de la Cámara Baja o la Alta, elecciones o intereses políticos, para destacar a un joven zagal anónimo y apasionado por el deporte y que levanta expectación en los ambientes futboleros de la Costa del Sol de Málaga.

Se trata de Lucas David Ríos Ferreira ‘Lukita’, un futbolista de sólo 13 años, malagueño y de padres emigrantes. El joven pelotero parece que nació malabarista del balón, con habilidades de estrella y volcado con el sueño de llegar a lo máximo en el fútbol. Aún no es titular de portada periodística pero, si no decaen sus ambiciones y metas, este artículo puede ser el preámbulo del ‘nacimiento de una estrella’.

Aunque resta mucho trabajo por delante y, tanto su familia cómo él, saben que no es nada fácil. Esta es su primera referencia pública, su ilusión se va cumpliendo, y es consciente que para andar hay que dar un primer paso. Al final todos hemos aprendido algo a base de golpes y caídas. ‘Lukita’ sabe levantarse y esto dice mucho de él.

Actualmente milita en la Esteponense, en su categoría de Tercera División Infantil de segundo año. El conjunto esteponero se siente orgulloso de contar en sus filas con ‘Lukita’, donde demuestra cada jornada ser un virtuoso deportista con gran proyección, y así lo consideran sus directivos y entrenadores. Tanto es así, que en el próximo agosto está convocado por ojeadores del Valencia C. F. y R. Madrid, con el fin de practicarles pruebas y barajar las posibilidades de pertenecer a la cantera de algunos de estos clubes.

‘Lukita’, esbelto y figura estilista del mejor centrocampista o lateral, posee control de juego en la cancha, concentración y elegante toque de balón, con una destacada puntería en el cambio de juego, con vistas a la definición del gol.

Sus padres naturales de Paraguay, Blas y Fermina. Ella con estudios de derecho y él un reputado oficial mecánico de automóviles. Llegaron a España hace 16 años. Se integraron fácilmente en la sociedad española e inculcaron nuestra cultura a sus hijos, que ya nacieron en España. No encontraron grandes inconvenientes, ya que el idioma les ayudó, además de las capacidades propias de adaptación de los dos.

Sienten pasión por sus tres hijos españoles, que no pierden de vista sus estudios correspondientes. En el caso de Lucas David, manifiestan que en este próximo septiembre comenzará Segundo de ESO. No olvida su instituto y va al corriente de cursos. En su centro de enseñanza también es admirado por su disciplina y aptitudes deportivas.

Al final del artículo, resoplo y sin olvidar las responsabilidades de transmitir información, crear criterios de opinión y exposición a exámen de mis lectores, la satisfacción de llevarles ‘un sueño’ es para quién suscribe de una gran satisfacción por múltiples motivos.

Primero; La inmigración legal que nos llega es imprescindible para un país cómo España, contribuyen al engrandecimiento de nuestro país en su gran mayoría y a excepción de casos puntuales, que también podían ser españoles. Segundo; Hay quién dice que las generaciones venideras no serán canteras de nada. Pues ya nos sirve de ejemplo este joven español de padres emigrantes, estudiante y enamorado del fútbol. Tercero; La ilusión, emoción y pasión, es una trilogía que puede cambiar el mundo.

No desmayemos en su intento. El espectáculo, el deporte y la ocupación mental también es imprescindible para el necesario equilibrio de vida, pero sobre todo no olvidar jamás, aquello de la obra universal y magistral de Miguel de Cervantes, El Quijote, que si me permiten, lo recuerdo y dedico a quién me lee y al amigo ilusionado Lucas David Ríos Ferreira: » Al bien hacer jamás le falta premio ».

Suerte amigo y que tus ilusiones se cumplan. Los demás aplaudiremos desde la grada, intentando hacer también lo mejor posible nuestra misión en la vida. ¡Va por ti!.