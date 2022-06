Manuel del Rosal: «¡200 euros! Sánchez se ha quedado herniado»

A Sánchez, el esfuerzo que ha realizado para dar 200 euros a las familias con ingresos por debajo de 14.000 euros le ha producido una hernia inguinal.

Seguimos con las limosnas, no con soluciones. Nos gustaría que Sánchez explicara a esas familias lo que pueden hacer con 200 euros además de seguir igual de pobres.

Solucionar problemas es difícil, dar limosnas es fácil y muy poco costoso. El gestor gestiona y soluciona, el populista en el poder pone parches y tiritas a las hemorragias que seguirán sangrando. La última tirita han sido esos 200 euros que aplicados al costo de la cesta de la compra de esas familias dan para muy poco, no quiero decir para hacer frente a una inflación de casi el 9%.

Se preguntarán por qué todos los gobiernos social comunistas optan siempre por las limosnas en vez de por una gestión que genere más riqueza. El escritor y periodista argentino Mariano Grondona, acuñó esta frase: “El populismo ama tanto a los pobres que los multiplica” Esta frase encierra en sí misma la esencia del populismo pobre de los gobiernos social comunistas.

Es la sustancia de la que vive este gobierno, la penuria de los ciudadanos es esa sustancia. Mientras más pobres más ciudadanos podrán ser comprados con limosnas. Sánchez compra por 200 euros los votos de miles de ciudadanos, sin embargo, el apoyo de los independentistas y herederos de ETA los compra a precio de oro. ¿Se habrán dado cuenta los ciudadanos de que van a recibir 200 euros de mezquindad y miseria por su apoyo a Sánchez mientras los socios recibirán millones? ¿se percatará la llamada clase media que lleva siendo esquilmada por Sánchez desde que este entró en la Moncloa, que ha sido cuando ha visto las orejas al lobo andaluz, cuando se ha acordado de ella? Y el resto de los ciudadanos que no pertenecen a la clase obrera ni a la clase media ¿habrán oído que Sánchez no gobierna para ellos? Estas preguntas serán contestadas a mediados del año que viene cuando las elecciones autonómicas y municipales se celebren.

El populismo social comunista crea pobres, los aumenta exponencialmente y luego se presenta como su salvador, como el único que les proporciona la cantidad suficiente de oxígeno para que puedan respirar. Es en forma de limosnas como reparten ese oxigeno; limosna que nunca permitirá al pobre escapar de su pobreza porque, si escapa, dejará de ser uno más en la larga lista de quienes vende su voto por un plato de lentejas. Los míseros 200 euros que Sánchez enarbola como medida social para atajar la ruina de millones de familias, es poner una tirita a una herida abierta que sangra profusamente.

A los tangos y milongas sobre la bajada de la luz, de las cuales la última ha sido la rebaja del IVA al 5%, la excepcionalidad ibérica, el tope del gas, se acaba de unir la música para canarios de los 200 euros que le ha provocado a Sánchez una hernia inguinal. ¿Sabe Sánchez lo que representan 200 euros más o menos en la precaria economía de una familia con ingresos inferiores a 14.000 euros? No, no lo sabe. Al igual que no sabe el precio de un kilo de fruta, ni los precios desorbitados de la factura de la luz, el gas, los carburantes; ni el dineral de los libros de texto para nuestros niños, ni el de los pañales de los bebés etc.Y, al no saberlo, cree que esos 200 euros son el bálsamo de fierabrás que, según el caballero de la triste figura, lo curaba todo, cuando en realidad es una mala, mísera y ofensiva miseria que para nada va a servir a esos trabajadores para los que dice gobernar.

MAROGA