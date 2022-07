Un resentido Pablo Iglesias dispara contra Sánchez y Ferreras a cuenta del aumento del presupuesto en Defensa

¡Cómo se nota que fueron amigos y ahora casi enemigos irreconciliables!

Pablo Iglesias no desaprovecha la mínima ocasión para sacudir la badana a base de bien a Pedro Sánchez y a quien fuera su periodista de cabecera cuando Podemos amenazaba con dar el sorpasso al PSOE, Antonio García Ferreras.

El fundador del partido morado, hoy sin cargo que echarse a la boca después de ejercer durante poco más de un año las funciones de vicepresidente segundo del Gobierno socialcomunista, se marca un artículo en el diario Ara donde, a partir de la portada de La Razón del viernes 1 de julio de 2022, sale a criticar al inquilino de La Moncloa y al jefe de laSexta.

Iglesias considera, por un lado, que Pedro Sánchez empieza a estar finiquitado. Y no solo por lo que le digan los poderes mediáticos, sino porque, al igual que hizo Gabriel Rufián hace una semana, le advirtió de que muy pocos gobiernos aguantan el nivel de inflación que ahora mismo tiene España, el 10,2%.

El político populista, metamorfoseado, en analista política, monta su texto en función de esa primera plana del diario de Planeta:

Admito que la portada me parece la mejor en toda la historia de La Razón. Al otorgar la misma relevancia a la captura al director de laSexta y al presidente del Gobierno se está dando un mensaje de una honestidad notable a los lectores sobre quién manda realmente. Pero reconocerán que a algunos demócratas ingenuos podría parecerles un tanto humillante para el presidente del Gobierno, y para la dignidad democrática en general, ponerlo a la altura de Ferreras. No me imagino yo a La Vanguardia llevando a la portada una foto de Juliana y Jordi Juan entrevistando a Pedro Sánchez. El titular además no deja lugar a dudas “Sánchez pide un pacto para subir el gasto en Defensa”. Es un titular favorable a la propuesta del presidente y viene nada menos que de La Razón. No sé, Rick…