Ussía se carcajea de Irene Montero y de su panda de «amigas pijas transoceánicas»

Es el viaje de la polémica.

Pero Alfonso Ussía, fiel a su estilo ácido y divertido, prefiere tomarse a chacota el asunto del vuelo a todo trapo a Estados Unidos de Irene Montero y de sus amigas del Ministerio de Igualdad.

Así lo relata en El Debate donde hace especial hincapié en el derroche que ha supuesto ese desplazamiento y los asuntos chorra que ella y su ‘comité’ han ido a tratar:

Ussía da buena cuenta de alguna de las acompañantes de la ministra y piensa a qué se dedicará la responsable de Igualdad cuando sea relegada de sus funciones:

Recuerda que Irene Montero vive cabalgando entre incoherencias políticas y como por razón del cargo calla ciertas cosas:

Eso sí, hay que reconocer que en las ruedas de prensa posteriores a los Consejos de Ministros, responde a los periodistas todas las preguntas siempre que se lo autorice la «seño», que últimamente no se lo autoriza. Para mí, y lo escribo con tanta sinceridad como prudencia, Irene Montero tiene un gran defecto y una poderosa virtud.

El defecto, que carece de importancia en la política española, es que parece mema de nacimiento y ha desarrollado considerablemente sus dones naturales. La virtud, inmersa en el arte. Que tiene la boca tan grande que, de proponérselo, podría cantar dúos. El agobiante problema que angustia a tan ejemplar mujer no es de sencilla solución. Su problema es reconciliar su extremo comunismo con sus ingresos netos, pero es problema íntimo, particular, y se me antojaría una impertinencia por mi parte recomendarle la solución, que no es difícil. Que renuncie al comunismo o a sus ingresos netos, su chalé, sus niñeras, sus asesoras, sus guardaespaldas y sus viajes en avión a costa de los contribuyentes.