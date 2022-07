Victor Entrialgo De Castro: «Yoli y la Caracola»

Cuentan este verano en la playa la historia de una chica que caminando un día por la orilla se encontró una caracola. ¿Para qué servirá esto? se preguntaba, mientras iba diciendo a quien se encontraba por la playa y por el puerto, que por la caracola se escuchaba la voz del pueblo.

Caperucita Yoli vivía feliz en el bosque de su climaterio y sonreía con la misma falsedad que el lobo. Hasta que un buen día se acostó con el pijama de loboflauta y amaneció vestida de Dior. Desde entonces llevaba una vida pendiente, no de su cesta y de su abuela, sino de su modista y su peluquera, que con ella convivían.

Aún con más atrevimiento que la del cuento, la Yoli pedaleaba por el paseo hasta la playa llevando detrás la cesta con mucha ecología. De pronto el lobo de la inflación, que estaba en la orilla en bañador, la vió llegar tan risueña que pensó que con dos dígitos no se mostraría tan contenta y pizpireta despues de pactar con ETA, si no estuviese alguien detrás sujetando el sillín de su bicicleta.

Y en los corrillos de la orilla los bañistas se preguntaban ¿cuando va a encontrar Yoli tiempo para escuchar la caracola siendo vicepresidenta del gobierno?

Como los indios ponen la oreja en el suelo para ver si vienen los caballos, así Yoli dice que va a llevar sus pabellones auriculares a todos lados para escuchar, del pueblo los cantares con la larga lista de improperios que le tienen preparados.

Yoli y la caracola es en realidad otro invento de Sanchez y sus 800, para recoger los restos del naufragio de Podemos y apuntalar su continuidad, que esa es la pretensión del invento. Y a saber qué ha ido a recoger a Nueva York la otra caperucita roja desocupada en Falcon, despues de gastar antes de marchar 500.000 euros.

Yoli escucha las olas en su caracola. No sabe que poniendo un vaso en la oreja conseguiría el mismo objetivo. No sabe ni ha oído que los objetos semicerrados que, como ella, no contienen más que aire en su interior, hacen el mismo ruido.

Víctor Entrialgo