Raúl del Pozo desvela la identidad de quienes desalojarán a Sánchez de La Moncloa

Le da por casi seguro perdedor de las próximas elecciones generales.

Raúl del Pozo no apostaría un euro por el futuro de Pedro Sánchez al frente de La Moncloa cuando tenga lugar la convocatoria electoral de finales de 2023 (si es que no hay un anticipo).

Y es que, tal y como detalla el articulista de El Mundo, los datos se ponen en contra del jefe del Ejecutivo:

Después de siete años, habrá Debate de la Nación , en el peor momento de Pedro Sánchez , cuando solo en 100 días Feijóo le saca 38 escaños de ventaja . El presidente insiste en que será candidato a las próximas elecciones. Se ha elegido a sí mismo, sin contar con su partido, aunque no logra que su relato coincida con la realidad y sigue hundiéndose elección tras elección, apoyándose en los enemigos de la nación.

Asegura el ilustre periodista conquense que el líder del PSOE no va a revertir la tendencia atacando de manera totalmente injustificada a los ricos:

No es recuperando al rico gordo con chaqué y puro de los dibujos satíricos del siglo XIX como va a convencer a sus votantes de los poderosos enemigos que lo acosan, cuando los ricos hacen gimnasia y ni son gordos, ni todos fuman puros. Tampoco estaría bien que acusara a Feijóo de una estrategia de conspiración cuando estará sentado pero no podrá hablar en el Hemiciclo . No podrá acusar a las fuerzas oscuras de intentar derrocar al Gobierno de izquierdas; ni a la CIA, que según sus propios archivos se gastó millones de dólares en la Guerra Fría para impedir que triunfaran los gobiernos de izquierda. Después de prometer el 2% del PIB a la OTAN, el Gobierno de España ya es tan proamericano y atlantista como el de Aznar.