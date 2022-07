Vicente Vallés sentencia al Gobierno Sánchez: «Está en ‘fase Zapatero'»

Está estos primeros días de julio de 2022 de ausencia televisiva para alivio de la izquierda.

Pero no así en lo que respecta a sus colaboraciones con otros medios del grupo.

Vicente Vallés escribe este 6 de julio de 2022 una dura tribuna en La Razón contra el Gobierno Sánchez después de que presumiese de datos de bajado del paro en el mes de junio, pero con un decremento inferior al mismo período de otros años antes de la pandemia.

Para el presentador de la segunda edición de las noticias de Antena 3, lo que está sucediendo con el actual Ejecutivo socialcomunista le resulta muy similar a lo sucedido hace más de una década, cuando quien gobernaba en España era el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Recuerda Vallés como ZP se empeñó en negar de manera insistente la crisis:

Es conocido el caso del presidente Rodríguez Zapatero, cuando se negó durante meses a admitir que era una crisis, la crisis financiera que dio sus primeras señales en 2007 y estalló con toda su intensidad a partir de 2008. Como la realidad es tozuda, Zapatero terminó por reconocer lo que todo el mundo ya sabía. El expresidente temía que hablar de crisis terminará por provocarla, en una especie de profecía autocumplida. Y no le faltaba parte de razón. Pero, de la misma forma, no hablar de algo no evita que ocurra, pero sí hace que quien debe tomar medidas a tiempo no las adopte, como se pudo comprobar.