A la memoria del gran historiador español, el jesuita Fernando García de Cortázar

Al seguir los medios de comunicación, el domingo 3 de julio 2022, me entero de la muerte a los 79 años, a los tres días de ser internado en un hospital de Madrid (España) para ser tratado de un perforación intestinal, del gran historiador español (discípulo del gran historiador español Miguel Artola), miembro correspondiente de la “Real Academia de la Historia” (Madrid), director de la “Fundación Vocento” (Madrid), condecorado con la «Orden del Mérito Constitucional de España», la «Orden de las Palmas Académicas de Francia», la “Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo”, el gran jesuita vasco Fernando García de Cortázar y Ruiz de Aguirre (Bilbao-Pais Vasco/España, 4 de setiembre 1942, Madrid 3 de julio 2022).

“Tenía (Fernando García de Cortázar) todos los honores como, digamos, historiador académico, pero luego tuvo un giro, que compartió conmigo, hacia un público masivo que hizo saltar por los aires la manera de contar la historia. Este cambio personal coincidió, además, con una transformación de la sociedad española. Fue un gran dinamizador de ese cambio”, explica Ricardo Artola, amigo, editor e hijo de su maestro Miguel Artola. “Como divulgador científico de la historia (Fernando García de Cortazar), es insustituible”, ha señalado Carmen Iglesias, directora de la “Real Academia de la Historia” (Madrid).

Fernando García de Cortázar fue enterrado el martes 5 de julio 2022, en Loyola (Azpeitia/País Vasco-España), cerca donde nació su admirado San Ignacio de Loyola, fundador de la orden “Compañía de Jesus”, los Jesuitas, donde esta el santuario y basílica de Loyola, construido alrededor de la casa natal de San Ignacio de Loyola. En una corona de flores rojas y amarillas (los colores de la bandera de España), colocada en el féretro de Fernando García de Cortázar, se dice: “Con Dios y con España siempre en el corazón”. Su muerte ha sido reseñada muy ampliamente en los medios de comunicación de España, dando cuenta de su muy positiva obra y de su compromiso con la justa, rigurosa y fundada defensa de España, de la gran nación española, de los pueblos de la Tierra y con los justos, universales valores cristianos, católicos por y para El Bien…

Fernando García de Cortazar, licenciado en Filosofía y Letras, y Derecho, doctor en historia moderna y contemporánea, doctor en teología, era catedrático de historia contemporánea de la Universidad de los jesuitas de Deusto (País Vasco-España), director de más de 60 tesis doctorales defendidas en España y otras naciones, gran, excelente conferenciante y dinamizador cultural, social y espiritual, autor de mas de 70 libros de historia, traducidos a 12 idiomas, varios de ellos con gran éxito como “Breve historia de España” (considerado como el éxito editorial más importante de la historiografía española de los últimos años), preocupado por una divulgación rigurosa de la historia (lo que consiguió con creces sabiendo llegar con mucho éxito al gran público), de ahí su intervención en los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, etc.; fue un gran colaborador habitual en los diarios españoles: ABC de Madrid y El Correo de Bilbao, antes conocido como El Correo Español-El Pueblo Vasco; y, también, de la revista “Vida Nueva”, semanario católico español de información religiosa y “Alfa & Omega”, semanario católico de información del diario ABC. En televisión hizo series como “Memoria de España”); de ahí su intervención en diversas instancias publicas y, como hemos dicho, firmemente comprometido en la defensa de España, de la nación española, de “los pueblos de la Tierra” (como dice la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978: “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía proclama la voluntad de: “Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”; etc., etc.), por medio de una justa y activa democracia representativa con seguridad, garantías y justicia justas.

Desde siempre, Fernando García de Cortazar, se opuso a la banda terrorista totalitaria vasca, separatista, socialista-comunista, Eta-Batasuna, vinculada con el comunismo internacional, por lo que se vio gravemente amenazado, debió de llevar escolta y tuvo que abandonar Bilbao. Como declaró: “He tenido que vivir veinte años escoltado”. Recordemos que la banda terrorista ETA (“Euskadi ta Askatasuna; Euskadi y Libertad”) asesinó a 859 personas, aún, hoy, julio 2022, hay 379 asesinatos de ETA sin resolver, esclarecer y hay atentados terroristas y asesinos que no han sido reconocidos por la banda terrorista ETA. La banda terrorista ETA, entre otras cosas muy negativas, dio lugar, también, a que mas de 200.000 vascos se viesen obligados a abandonar su tierra. Es muy grave que PSOE (Partido Socialista Obrero Español) Sanchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, todo vale por el poder, muy injustos privilegios, descalificar, deslegitimar, ningunear y linchar a sus principales competidores democráticos constitucionales españoles, lleven a cabo una constante, sistemática propaganda y marketing embaucadores, contaminadores, manipuladores, etc.; es muy grave que PSOE Sanchez, Zapatero, etc. Cum Fraude vengan pactando con ETA-Bildu y cuando, entre otras cosas muy graves, ETA asesinó a dirigentes y miembros del PSOE; y, también, que vengan pactando con los golpistas ilegales separatistas catalanes, etc., apoyados por la Rusia putinista, criminalmente invasora de Ucrania…, con el fin de desestabilizar a España, la gran nación española, la Unión Europa…

Fernando García de Cortazar participó activamente en el “Foro de Ermua” (constituido en 1998 después del asesinato, por la banda terrorista separatista vasca Eta-Batasuna, del concejal de Ermua-País Vasco del Partido Popular/PP, Miguel Angel Blanco de 29 años, hijo de emigrantes gallegos) y el “Foro El Salvador” (asociación cultural española creada en 1999 y definida como “nacida al impulso de la Doctrina Social de la Iglesia católica en defensa de las víctimas del terrorismo, los derechos humanos, y la pluralidad cultural, social y política de la sociedad vasca»). Otras instancias que participaron activamente en la denuncia de la banda terrorista asesina ETA-Batasuna fueron “Gesto por la Paz” (creada en 1986), “Basta Ya” (1999) y la “Fundación para la Libertad” (2002).

Escribe Fernando García de Cortázar, en el prólogo de su libro “Viaje al corazón de España” (de mas de 900 páginas y que que dedicó a sus padres), que “ama el paisaje y el paisanaje de España porque sus padres cultivaron en él, ya desde niño, la conciencia de pertenecer a una hermosa y áspera nación, al mismo tiempo que me ejercitaban en los hábitos de la piedad religiosa”.

Fernando García de Cortázar es autor de enciclopedias como la monumental obra “La Historia en su lugar” de diez volúmenes, en la que colaboraron doscientos historiadores españoles y extranjeros, y en la que se enlaza la historia local con la historia nacional.

Fernando Garcia de Cortazar recibió, en 2008, el “Premio Nacional de Historia” de España (Ministerio de Cultura del Gobierno español), por su obra “Historia de España desde el arte”, 2007.

El 19 de mayo de 2021, Fernando García de Cortázar recogió el “Premio Bravo 2020”, que le concedió la “Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales” por la labor con la que “lleva a diversas tribunas de la prensa su mirada penetrante de la historia de España, rescatándola de reducciones” y porque “sus artículos plantean la aportación sustancial de la tradición cristiana y entran en un debate serio y ponderado sobre el lugar del hecho cristiano en nuestra cultura actual”. Al recogerlo, el bilbaíno expresó su deseo de “hacer público el mensaje religioso, especialmente en estos momentos, en los que tenemos que hablar no solo a los que comparten la misma fe que nosotros, sino también a aquellos que podemos llamar cristianos culturales, que ven en la religión y en el cristianismo un hecho del que esperan que ayuden a mantener unos principios y convicciones que necesita este

mundo”.

Escribió dos novelas: “Tu rostro con la marea” (con la que ganó el premio Alfonso X el Sabio) y “Alguien heló tus labios”, donde se adentró en el tiempo de los Austrias.

Junto a Fernando Garcia de Cortazar y otras muchas personas, participamos en La Coruña (Galicia-España), en una manifestación democrática en la defensa, constitucional, legal, activa, de España, de la nación española, de ciudadanos libres e iguales en todas las partes de España, con seguridad, garantías y justicia justas, y frente a diversos extremismos, fanatismos, populismos, separatismos…; frente a los viejos y nuevos fundamentalismos, extremismos identitarios…

Entre los libros de historia de Fernando García de Cortázar, algunos de los cuales hemos citado, señalamos los siguientes: “Diccionario de historia del País Vasco”, 1983; “Los pliegues de la tiara. La Iglesia y los Papas del Siglo XX”, 1991; “Breve historia del siglo XX”, 1994; “Álbum de la historia de España”, 1995; “Historia del mundo actual”, 1996; “Biografía de España”, 1998; “Fotobiografía de Franco”, 2000; “España, 1900. De 1898 a 1923”, 2003; “El siglo XX: diez episodios decisivos”, 2004; “Historia de España: de Atapuerca al Estatut”, 2006; “Los perdedores de la historia de España”, 2006; “Historia de España desde el Arte”, 2007; “Breve historia de la cultura en España”, 2008; “Historia ilustrada de España”, 2009; “Historia de España para Dummies”, 2010; “Leer España. La historia literaria de nuestro país”, 2011; “Comparece: España. Una historia a través del Notariado”, 2012; “Pequeña historia del mundo”, 2013; “Pequeña historia de los exploradores”, 2013; “Momentos emocionantes de la Historia de España”, 2014; “Breve historia de España”, 2017; “Viaje al corazón de España”, 2017 (este libro, como hemos dicho, se lo dedicó a sus padres); “España entre la rabia y la idea”, 2018; “Católicos en tiempos de confusión”, 2018; “Los mitos de la historia de España”, 2020; “Y cuando digo España: todo lo que hay que saber”, 2020; “Paisajes de la Historia de España”, 2021.

Descanse en paz el gran jesuita Fernando García de Cortazar, gran español y ciudadano del mundo, siempre presente y ejemplar por su muy justa lucha, a escala individual, social, local, provincial, regional-autonómica-federal, nacional, estatal, internacional, etc. por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, de juego, competencia y cooperación limpios, integrador, profundamente humano, eficiente, espiritual, etc., por la verdad justa y responsable, por la dignidad individual y social, por y para El Bien y sabiendo siempre, con honradez, humildad, mucho rigor y compromiso, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos.

Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología, 40 años de profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Lugo; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; mi Curriculum Vitae/CV amplio, publicaciones, bibliografía, puesta en marcha de diversas iniciativas, etc., se puede ver en Internet; miércoles 13 julio 2022, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben