Vallés alegra al PP asegurando que es beneficioso para Feijóo no medirse a Sánchez en el debate sobre el estado de la nación

Hay quien lamentará que a Alberto Núñez Feijóo se le escapó una ocasión pintiparada para arrollar a Pedro Sánchez.

Rigideces del reglamento del Congreso de los Diputados, el líder de la oposición, que solo es senador, pudo acudir al debate sobre el estado de la nación como oyente, pero sin voz.

Desde fuera se ve como una oportunidad desperdiciada, no de manera voluntaria, para poner contra las cuerdas al presidente del Gobierno en el peor momento posible de este.

Sin embargo, no se ve así desde todos los ángulos.

Y este 13 de julio de 2022 el periodista Vicente Vallés alegra la vida al Partido Popular asegurando que tiene más aspectos positivos que negativos el hecho de que Feijóo no haya podido medirse en ese Debate al jefe del Ejecutivo.

Critica el columnista de La Razón la inflexibilidad de un reglamento que, entiende, tal vez debería de adecuarse a unas nuevas circunstancias:

El descafeinado debate sobre el estado de la Nación –descafeinado, por no contar con la palabra del líder de la oposición– marcará esta semana el final del curso político, más allá de los asuntos que puedan surgir antes de las vacaciones de agosto. El reglamento del Congreso no permite la intervención de Alberto Núñez Feijóo, porque no es diputado, y las normas están para cumplirse.

Pero circunstancias como la presente deberían servir para mejorar aquello que sea mejorable. Y, de igual manera que sin ser diputado se puede ser candidato a la presidencia del Gobierno en una moción de censura –como Pedro Sánchez en 2018–, quizá tendría sentido que se estableciera la posibilidad de que un líder de la oposición que no es diputado pueda participar en un debate de este tipo.