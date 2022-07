Leguina deja al descubierto todas las incorrecciones de la indigesta ley de memoria democrática de Sánchez

No comulga con ella por falaz e indigesta.

Joaquín Leguina, un socialista histórico donde los haya, está harto de las elucubraciones de Pedro Sánchez para intentar reescribir la Historia de España.

El último despropósito, a juicio de quien fuera presidente de la Comunidad de Madrid, es la mal llamada ley de memoria democrática que, salvo sorpresa mayúscula, será aprobada este 14 de julio de 2022 en la última jornada del pleno del debate sobre el estado de la nación.

En una amplia tribuna en ABC, Leguina carga contra ese articulado y recuerda que todo emana de la etapa del zapaterismo:

Respecto a la así llamada memoria democrática he tenido siempre una opinión negativa desde que el Gobierno de Zapatero puso en marcha la Ley de Memoria Histórica (52/2007). Esa ley no resolvió el problema de las familias que exigían su duelo sacando a sus muertos de las cunetas, pero sí se aprovechó para poner en solfa la Transición y a sus protagonistas, que, según los antifranquistas sobrevenidos, no habían sido capaces de pasarle la cuenta a la dictadura por sus fechorías (la carga principal se llevó a cabo contra la Ley de Amnistía de 17 de octubre de 1977).