Sostres compara el escándalo del Club de La Moraleja con España: «Sánchez es el socio y Podemos la ‘escort’ en topless»

La comparación tiene su miga y solo podía salir del magín de Salvador Sostres.

El columnista de ABC toma como base el escándalo acaecido hace unas fechas en el madrileño Club de Golf de La Moraleja para hacer una comparación de lo que viene sucediendo en España:

Apunta el articulista del diario de Vocento que, a pesar de que el jefe del Ejecutivo acredita ‘méritos’ más que suficientes para ser expulsado de La Moncloa, habrá que esperar un año y medio para poder hacerlo. Es decir, hay que aguardar a las elecciones:

A Sánchez hace tiempo que le hemos abierto un expediente, pero el comité de disciplina del club, es decir, las elecciones generales, no se celebrarán hasta enero de 2024. Por lo tanto no tenemos más remedio que dejarle entrar y que se nos meta hasta en la casa, pero a diferencia de los socios de La Moraleja, nosotros estamos en disposición de asegurar que se nos mea en los setos del socorrista, y hasta en su propia boca, y que si alguien se ahoga en la piscina no habrá quien pueda correr en su rescate, porque se está cargando todas las estructuras del Estado y lo está arruinando.