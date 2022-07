Manuel del Rosal: «Sánchez: El curandero a la desesperada»

Me voy a dejar la piel – de la cazadora de los mítines – para atajar la inflación…Y el IPC de junio que acaba de salir se monta en el 10,2% su nivel más alto en 37 años

Si estuviéramos en Corea del norte o en Cuba o en Venezuela podríamos entender el discurso de Sánchez en el debate del estado de la nación, pero estamos en un país democrático de la Europa del siglo XXI y para la mayor parte de los ciudadanos no es entendible ese discurso enfrentista, caduco, enfermizo, demagógico, ideológico, populista asentado en una ideología trasnochada y revestido de la soberbia que caracteriza al personaje. Eso no quiere decir que, al ciudadano español, dada su idiosincrasia, no le guste recibir míseras limosnas en vez de soluciones.

Cuando el viernes amanezca tras haberse terminado el debate del estado de la nación, los pobres seguirán siendo pobres, la inflación habrá aumentado y el precio de la luz en la factura de los ciudadanos no habrá bajado, pero durante cuatro meses los chicos dispondrán de 100 eurillos para gominolas y los viajeros de RENFE dispondrán un tiempo del gratis total en algunas líneas. ¡Algo maravilloso!

Sánchez ha llamado curandero a Feijóo sin darse cuenta de que el curandero lo es él. Un curandero que se defiende a la desesperada de sus propios errores que no reconoce, Sánchez, con semblante cadavérico, no ha emitido ni una sola autocrítica. Él es el elegido, el curandero que cura todos los males y que cuando no se curan no es por su culpa, la culpa es de los que, en un ejercicio de estupidez se aplicaron sus recetas y de los especialistas que venían avisándole.

Todo el mundo es culpable de la situación que vivimos en España, todo el mundo menos él que, precisamente, es el que gobierna a su antojo y, por lo tanto, el último responsable. En un discurso a la desesperada ha cambiado sus mantras. Resulta que ahora y tras años de gobierno él va a trabajar para los obreros y la clase media, admitiendo a las claras que hasta ahora solo había trabajado para mantener contentos a quienes le apoyan en el poder a un precio carísimo. Ha sido uno de los discursos con más demagogia que registran los anales de la democracia. Tópicos y topicazos del siglo XIX sobre los impuestos a los más ricos y a las empresas y dádivas de miseria y para un rato a los más vulnerables; impuestos que nunca se cumplen y dádivas que tan solo sirven para tapar con una tirita una herida de morlaco en la femoral.

Pedro, según él, se ha dirigido a la mayoría social, pero todo su discurso nos ha parecido dirigido a las imposiciones de Podemos y a los ciudadanos que le votan de todas formas, aunque ese voto conlleve su suicidio. Porque señores, hay ciudadanos que votan a quien dice lo que quieren oír aún a sabiendas de que no va a cumplir nada; son ciudadanos a los que les gusta que le regalen los oídos, aunque sea un regalo envenenado.

Dice Pedro lo mismo que hace una semana y hace un año, el discurso de este debate es una fotocopia de cualquier discurso de Sánchez cuando quiere convencer a los ciudadanos de que él es el compendio de todos los bienes sin mezcla de mal alguno y que los malos son todos los que no le comprenden, los de la derecha, los de la ultraderecha y, ¡cómo no! los gerifaltes de las empresas del Ibex. Es por eso por lo que llama curandero a Feijóo, hombres gordos fumando puros a los que no lo comprenden y, utilizando la más vieja y ruin demagogia, promete arruinar a todas las grandes empresas que son las culpables de la inflación sin importarle que con ello arruine a España.

Sánchez, sintiendo el aliento acre y pesado de las encuestas sobre su nuca, ha discurseado un relato con el que nos viene a decir que, si al acabo del plazo que le queda para las próximas generales, estas le colocan en la oposición, en estos dos años más o menos que quedan para ello arrastrará en su caída España y a los españoles sin importarle lo más mínimo.

MAROGA