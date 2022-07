Aiyana Gómez Acosta: «La nueva esclavitud se llama Ryanair»

Los empleados de Ryanair están en huelga. ¿Lo han notado? Probablemente no si no son de mirar las noticias porque son muy poco los vuelos que se cancelan. El gobierno y Ryanair se han puesto de acuerdo para vulnerar el derecho constitucional a la huelga. ¿Os sorprende? ¿No sé por qué? Y por favor no me sean de derechas, hubieran hecho lo mismo.

Los empleados reciben cartas de servicios mínimos para todos, sí, todos los vuelos. Y nada más y nada menos que siete veces por vuelo. Siete cartas les mandan a todos por cada vuelo en la huelga, con el mensaje no tan subliminal de que, si no hacen un vuelo protegido van a la calle. No sea que se despisten y vayan a hacer huelga de verdad. A lo mejor soy quisquillosa, pero ¿siete cartas? casi parece recochineo.

Así que, si quieren hacer huelga, ¡qué lo hagan en sus días libres! ¿Qué, tampoco? ¿Qué les obligan a hacer huelga a la japonesa y volar hasta en sus días libres? No me sorprende.

Están tan faltos de personal (está toda Europa en pie de guerra) que obligan a esquirolear su huelga a los propios huelguistas. Y como están atados de manos y pies: porque si te mandan una cartita y no sales a volar… de patitas a la calle con el beneplácito de tu gobierno al que le encanta los sobres y proteger los ingresos de Ryanair, que diga todos los vuelos, a costa misma de la ley. Y no sean ilusos: nos venden todos los políticos de todos los colores porque si no eres rico, es que debes ser mano de obra barata.

Vayan preparándose; este año no se les fastidiará las vacaciones ¡enhorabuena! Pero cuando Ryanair salga indemne de esta última…. Cuando las demás empresas vean el ejemplo que da, bueno, no tengo que decir mucho… si a Ryanair se le deja mearse en las leyes de los países en donde operan, verán como harán cola otras grandes empresas para emularla y aterrizar en su estela. Y no me refiero solo a aviación.

Esta semana pasada despidieron a varios empleados por hacer huelga, y se esperan más bajas. Siete cartas se les olvidaron mandarles, y ni cortos ni perezosos, han aprovechado para hacer lo que yo llamo Huelga de verdad. Pues los han despedido.

Irán a juicio. En unos años ganarán. Se le pondrá multas a la empresa (que cobran este gobierno que vende al obrero) ¿Y las indemnizaciones… para cuándo? En Canarias todavía hay gente que no han visto un duro después de varios años. Parece que fue ayer, pero fue antes del Covid.

Les recuerdo: Unas bases canarias que cerraron y de las que echaron a todo el mundo porque no eran rentables. A lo mejor se acordarán mejor de la noticia más reciente de que las van a volver a abrir, ahora parece que no son tan malas haciendo dinero, pero con empleados nuevos, de paquete como dirían en Canarias, mucho más baratos.

¡Ah! Se me olvidaba una cosita: ¿por qué luchan los empleados de Ryanair? Pues para poder pagar la renta. Este año en temporada baja se contrató a miles de persona por toda España. Y como cobran por horas voladas, la inmensa mayoría tuvieron sueldos de 400 a 800 euros. Muchos se fueron y los que quedan están sacando todos los vuelos a muerte en el gran verano después del Covid ¿No pedían más horas de vuelo? Pues toma ya todas juntas.

Ahora que nadie se queje cuando se caiga un avión por que el personal está agotado, ¡¡no!! lo siguiente. Los errores humanos los puede tener cualquiera y cuando pasen se les echará la culpa a ellos, los empleados, como en todas las tragedias que ha habido. Pero bueno, ya estarán muertos.

Sí, es verdad… que tiene un número limitado de horas de vuelo para evitar desastres. Pero son las horas de vuelo…. Todas las que hagan en tierra ni se les pagan ni deben cansar mucho porque no cuentan.

Así que si llevan cinco días levantándose a las 4 de la mañana y volando a muerte ¡no te preocupes! que mientras de esas doscientas horas de trabajo no sean más de cien de vuelo, seguro que están super frescos. Vamos, como para añadirles una emergencia.

En resumen, que se quejan por lo de siempre: que les paguen un sueldo digno (al menos que llegue cerca del mínimo), que no les inflen a guardias y demás horas que no les pagan. De ahí el título por si se preguntaban. En fin, que se cumpla la ley.

Les pido, en nombre de todos estos empleados y sus familias, que muestren empatía y pasen esto. No será un video gracioso de Tiktok o un influencer enseñando carne en Onlyfans. Es simplemente una lucha contra un coloso. Mañana, cuando las otras empresas vean que fácil es violar la Ley. Mañana, igual eres tú y tu familia la que necesite apoyo y empatía. Y yo al menos estaré boicoteando a dicha empresa por ustedes.