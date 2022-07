José Manuel García Albarrán: «Los herederos de ETA reescriben la historia»

Encabeza este artículo una fotografía histórica en donde tres ‘valientes gudaris’ o mejor dicho, “asesinos encapuchados”, de la banda terrorista ETA (Euskadi Ta Askatasuna o en español ‘País Vasco y Libertad’) el 20 de octubre de 2011 comparecieron ante medios afines de comunicación para anunciar… “El final de la lucha armada”, tras más de 40 años sembrando el terror a lo largo y ancho de nuestra geografía y haber cometido cientos de atentados que dejaron 854 muertos, más de 3.000 heridos, 86 secuestros e innumerables extorsiones a empresarios, comerciantes, políticos, médicos, abogados, jueces…en lo que se dio en llamar el ‘Impuesto Revolucionario’ con el que pudieron mantener la cobertura logística de ese terrorismo infame, cobarde, indiscriminado y sangriento durante más de cuatro décadas.

Recientemente se han cumplido 25 años de la liberación del funcionario de prisiones -Ortega Lara- que permaneció 532 días en un zulo, siendo liberado por la Guardia Civil y sólo unos días más tarde se produjo el secuestro y asesinato del concejal del PP -Miguel Ángel Blanco- que marcó un antes y un después, debido a la reacción masiva de la población española rechazando abiertamente los crímenes de ETA y gritando ¡Basta ya!

Pero a lo largo de estos últimos años hemos visto distintos partidos políticos descendientes de ETA que han pasado a formar parte de las listas electorales primero y el Congreso después, estando estos representados actualmente por los diputados de EH Bildu, cuyas aspiraciones son la independencia del País Vasco (Euskalerría) y la liberación de los presos etarras que cumplen condena por sus execrables crímenes.

Recuerdo la emotiva y desgarradora carta que le escribió la madre de un guardia civil asesinado a la madre de su asesino etarra en la que finalizaba diciéndole: “Mientras ‘tú’ coges un autobús y puedes visitar y hablar con tu hijo, ‘yo’ sólo puedo depositar flores en su tumba”.

Para finalizar esta necesaria introducción, dirigida principalmente a los que no vivieron esos terribles años, me permito citarles la frase que pronunció el Papa Juan Pablo II:

“El terrorismo nace del odio, se basa en el desprecio de la vida del hombre y es un auténtico crimen contra la humanidad.”

Pues sí… cuando nuestra capacidad de asombro, indignación y hastío no para de aumentar con la política de este gobierno totalitario que está atrapado, manipulado y subyugado por la extrema izquierda, por el independentismo republicano catalán y por los herederos de estos asesinos etarras, surge una noticia en el Congreso que no deja de ser inquietante y no puedo ni quiero dejar que pase desapercibida.

Gracias a los votos de EH Bildu quedó aprobada la ‘Ley de la memoria democrática’. Ley cuyo título nace viciado desde su inicio porque falta a la ‘memoria real’ y falta al ‘concepto democrático’, al ensalzar a unos, ignorar a otros y olvidar a esa mayoría silenciosa que dio su vida por España en defensa de todos los ciudadanos.

Por todo ello cabe preguntarse:

¿A cambio de qué han dejado rectificar a EH Bildu el contenido de esta ley? ¡Ya se sabe!

¿Como es posible que intenten borrar de un plumazo parte de la ‘Historia’ del País más longevo de Europa?

¿Hasta qué extremo ha llegado o está dispuesto a llegar este partidista y traidor gobierno ‘Sanchista’ para continuar ocupando los sillones azules?

La enmienda que ha exigido introducir EH Bildu como condición para apoyar la tramitación de esta Ley llamada erróneamente, como ya dije, de ‘memoria democrática’, ha sido extender el periodo ‘franquista’ y sus actuaciones, desde 1976 -año siguiente a la muerte de Franco- hasta el año 1983, pretendiendo con esta modificación ‘blanquear’ u ‘obviar’ los 388 asesinatos perpetrados por ETA en estos 8 años, que fueron coetáneos al gobierno de Felipe González (PSOE) argumentando la peregrina excusa ‘que este periodo fue como una prolongación de la dictadura franquista’ ¿Alguien lo entiende?

Pues este es el tributo que paga Sánchez a EH Bildu para poder mantener su apoyo y seguir adelante con la aprobación de esta ‘vergonzosa’ y ‘humillante’ ley.

Vergonzosa porque es descaradamente partidista e ideológica, intentando resucitar la guerra civil con el fin de enfrentar a los españoles que no solo no la han vivido -ya que finalizó hace 83 años- sino que una gran mayoría tan solo se guían o se fían de las versiones manipuladas y tergiversadas que ofrecen los políticos de la izquierda y ultra izquierda a través de la prensa y medios audiovisuales ‘pagados’.

Humillante porque tanto vale la vida de un español del bando republicano como la de un español del bando nacional.

Porque los llamados ‘crímenes de guerra’ fueron cometidos por ambos bandos; no sólo se bombardeó Guernica, también se bombardeó Cabra, no sólo hay cadáveres de milicianos en las cunetas, también están en ellas soldados y civiles del bando nacional y porque hay fosas comunes en -Paracuellos del Jarama- en donde los milicianos republicanos fusilaron indiscriminadamente a más de 5.000 hombres, mujeres y niños del bando nacional y otros tantos ejemplos que podríamos nombrar ocurridos por toda la geografía española. Por tanto reclamamos ¡Memoria objetiva de todos y para todos!

Y volviendo a la época actual, estamos viendo como este gobierno arribista, falaz y traidor vende a trozos España como Judas vendió a Jesucristo, pero con una sutil diferencia, que no nos ha invitado a compartir ‘la cena’.

Todos los asesinos etarras presos han sido trasladados a las cárceles vascas, se está concediendo bajo las más variopintas excusas, el tercer grado a algunos de ellos, incluso teniendo delitos de sangre y las excarcelaciones son celebradas en sus ciudades y pueblos rindiéndoles homenajes como si fuesen héroes… del terror, añado yo.

Finalizo recordando a esos 22 niños, hijos de Policías y Guardias Civiles, que murieron aplastados por los escombros mientras dormían o volaron por los aires cuando sus padres les llevaban al colegio… D.E.P.

¡Memoria SÍ! Pero Objetiva, Real y sin Tergiversaciones.

¡Paz en Ucrania!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado