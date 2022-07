Victor Entrialgo De Castro: «eferendum de destitución»

«El contenido de la democracia no radica en que el pueblo constituya la fuente histórica e ideal del poder, sino que tenga el poder. No que tenga poder constituyente sino que a él correspondan también los poderes constituidos. No que tenga la nudo soberanía, que prácticamente no es nada, sino el ejercicio de la soberanía que prácticamente lo es todo».

Carlo Espósito.Tratadista italiano

En una democracia que se dice a sí misma avanzada, no puede exigirse una Reforma constitucional para poder destituir al Presidente de un gobierno. Así lo demuestran el caso de Boris Johson o la iniciativa propia de Draghi.

Tras años de inumerables mentiras, abusos y desviaciones de poder, y al amparo del art. 87.3 en relación con el 92 y el 1.2 de nuestra Constitución y el principio de soberanía popular, -, urge una iniciativa legislativa popular, 500.000 firmas, que solicite la convocatoria de un «Referendum de destitución» del Presidente Sanchez.

El mismo que pactó con los golpistas para llegar al poder y que con una agenda que oculta al pueblo, negocia ahora un referendum con el separatismo, no podrá negarse a «autorizar» un Referendum que pida el pueblo soberano, de conformidad con los articulos citados, a instancia de una mayoria «simple» del Congreso y de conformidad con el principio de soberanía popular, de la que emanan todos los poderes del Estado. No podrá oponerse so pena de, además del ostracismo que le espera, tener que salir corriendo.

¿O es que pretenden impedir la manifestación de la voluntad popular, -no como en Sri Lanka,- sino conforme a derecho?.

Un presidente indigno, que se sostiene flotando en el poder con un par de salvavidas comprados en las rebajas, -un grupo de niñatos y un separatismo dividido-, no podría contrariar la voluntad del pueblo. ¿O es que el referendum es instituto sólo para separatistas que no son soberanos, y no para el pueblo español, que sí lo es?

Si esa iniciativa popular para exigir un referendum de destitución se lanzara, -por muchas urnas detrás de cortinas que colocara,- como las que usó para hacerse con su Partido, no habría Sanchez ni Pumpido que la parara.

La esencia de la democracia no radica en que el pueblo «ostente» la soberanía sino que «de verdad la ejerza,», de modo que en todo momento sea «real y efectiva». Y esa efectividad exige:

-Primero, las instituciones adecuadas y su uso e interpretación conforme a derecho y en favor del principio de soberanía popular.

-Y segundo, muchas veces olvidado, «que el pueblo quiera y, de hecho, ejerza ese poder supremo que es la soberanía» .

De lo contrario se producirá lo que Umbral llamó «delicuescencia de la soberanía» en el que, ésta, como la sosa cáustica, si no se ejerce, acaba absorbiendo la humedad de los aires político-partidistas y termina liquidándose, como vemos en los ordenamientos constitucionales modernos.

¿Por qué no va a poder ser democrática y soberanamente destituido el presidente del gobierno?

Víctor Entrialgo de Castro