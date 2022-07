Manuel del Rosal: «Insomnio: Las maquinaciones de la noche»

Un tango de Carlos Gardel dice así: “Silencio en la noche / Ya todo está en calma / El musculo duerme / La ambición trabaja”

La ambición de Sánchez trabaja también o más por las noches, noches de insomnio provocado por dormir con quienes decía nunca dormiría.

Las maquinaciones de la noche de los que gobiernan sin gobernar, de los que, aprovechando el insomnio que les produce compartir lecho con quienes le obligan a ello para mantenerlos en el poder, no duermen, maquinan sin tregua los siguientes pasos a seguir, no para mejorar las condiciones de vida de España y los españoles, sino para tejer la urdimbre de la nueva impostura que, terminada la noche de insomnio, aplicarán a una ciudadanía sometida al letargo de una manipulación obscena.

Pedro Sánchez decía que no podría conciliar el sueño encamado políticamente con Pablo Iglesias; ahora lo está con la señora Aizpurúa, compañera que no es precisamente la compañía más adecuada para compartir sueños. Y a Pedro se le nota que no duerme bien; él dice que es por el calor sofocante a que nos está sometiendo esta plaga bíblica veraniega, pero una vez más miente porque la Moncloa disfruta de un buen sistema de refrigeración, Pedro no duerme porque, si ya resultaba difícil dormir encamado con Pablo, figúrense encamado políticamente con la señora Aizpurúa.

En su insomnio impenitente, Pedro Sánchez maquina, no deja de maquinar. Su mente, ocupada tan solo en mantenerse en el poder, aprovecha el insomnio provocado por el encamamiento con la señora Aizpurúa, para urdir la siguiente trama que le pueda mantener en el poder. Pedro no se preocupa de España y de los españoles. En sus noches de blanco en blanco y los días de negro en negro, explora cómo mantenerse en el poder el mayor tiempo posible, aunque para ello tenga que compartir las calurosas noches de insomnio con la señora Aizpurúa. Y así, lo último que su mente ha generado es que Adriana Lastra desparezca sumando su cadáver político a los muchos que ya festonean las muescas de su cinturón de presidente.

Los ciudadanos, presos de un gobierno que solo ejerce para mantener en el poder a Sánchez, de por sí ya en insomnio crónico por la situación en la que nos encontramos, han sumado a su insomnio mental el provocado por esta ola de calor que más parece una maldición bíblica. Para esta situación la ministra correspondiente a instancias de Sánchez, como no puede ser de otra forma, nos ha sugerido que pongamos menos el aire acondicionado y los ventiladores, mientras Sánchez nos suelta la burrada de que la crisis está provocada en parte porque los ciudadanos “compramos demasiados productos para la cesta diaria”. En ambos casos la miseria moral de los dos personajes no puede ser más miserable.

No teniendo bastante con el día y en ese insomnio crónico que no le deja dormir encamado políticamente con la señora Aizpurúa, Sánchez continúa urdiendo en sus noches de maquinación nocturna la trama que, según él, le mantendrá en el poder, aunque para ello hunda a España y con ella a los españoles. Él no duerme enfangado en su ansia bárbara de poder y nosotros, los ciudadanos, no dormimos por la gestión infame de este sátrapa de la izquierda al que no le importa encamarse políticamente con la señora Aizpurúa si eso le sirve para apagar su sed insaciable de poder.

MAROGA