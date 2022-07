Raúl del Pozo desvela el verdadero motivo de la embarazosa dimisión de Adriana Lastra (PSOE)

Tiene claro que la decisión de Adriana Lastra está preñada, nunca mejor dicho, de medias verdades.

Para el escritor y columnista de El Mundo, la marcha de la vicesecretaria general del PSOE responde a otras razones que trascienden de lo puramente médico.

Sin duda, plantea el articulista, a la política asturiana no le hace ni pizca de gracia el incendio que se cierne sobre su partido, sobre todo después de ver como a su presidente le abuchearon por tierras extremeñas:

Un fuego ciego y lleno de ojos, como cantó Neruda , está quemando el salvaje verano. No se oyen las trompetas de los siete ángeles, pero los periódicos han pasado de titular con el cambio climático al Apocalipsis . Las columnas de fuego avanzan sobre la Península ; se imagina una invasión de langostas como caballos. Al presidente del Gobierno no le agradecen lo que se preocupa por el fuego: fue abucheado en Navalmoral de la Mata y tuvo que acortar el mitin del cambio climático por la letanía del fuera, fuera.

Tiene claro que Lastra se marcha al percibir el olor a chamusquina de lo que se está preparando en el PSOE de cara al 23 de julio de 2022:

El incendio ha llegado a Ferraz y sale humo por la nariz de los miembros del aparato cuando siguen hundiéndose en las encuestas y se aproxima el año de todas las elecciones. Lastra no dimitió por orden del jefe. Su embarazo es de riesgo y no puede, como ella misma dice, ser emérita casi un año como los Papas y los reyes. Está claro que no le gustaban los cambios que preparaba el jefe, pero las razones de su dimisión son médicas. No se sabe si desaparecerá la Vicesecretaría que ella gestionaba.