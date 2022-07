Victor Entrialgo De Castro: «Incendios»

Por los medios se sabe donde está el fuego, y por el humo, pero no sirve de mucho si no llegan los bomberos. Las televisiones muestran los incendios y retratan con sus cámaras imágenes dramáticas como la de un valiente que tratando de hacer un cortafuegos abandona su tractor huyendo en llamas del fuego. Lo primero es la vida que, no sin quemaduras, salvó el héroe, esperamos, de milagro. Pero no basta con la conmoción y que el espectador de televisión respire aliviado.

Los políticos llegan en falcon para los selfis y se retratan con la tierra quemada, pero Gobierno, Comunidades autónomas y municipios, ni limpian los montes ni hacen cortafuegos. Al menos no los suficientes.

Los montes no se limpian un año y otro año, -ni las playas, ni casi nada público en realidad en este pais, sin que muestren a alguien, siquiera, como acicate y ejemplo, salvo ministras nefandas diciendo que lo público no es de nadie.

Mientras, los incendios, provocados o no, menguan la masa forestal y la vegetación, la riqueza de este país que está tan quemado: en Galicia 20.000 hectáreas y 1800 evacuados, Zaragoza, Avila, 200 incendios sólo en Castilla-León con 40.000 hectáreas en la Sierra de la culebra, encinares y pinares. 40 o 50 años para recuperarlas, eso si no se planta eucalipto, que destroza el paisaje pero que es lo que más rápido crece, para cortar cuanto antes.

En otros tiempos una ardilla podía atravesar España de árbol en árbol. Del verde de Asturias al verde de Extremadura. Hoy no llega ni el ave de Asturias ni el Ave de Extremadura, tambíen muy quemadas, que llevan 40 años anunciándolo.

Limpiar los montes de España, pero el tiempo es antes, cuando aún nada sucede, ése es el tiempo de actuar, limpiar los bosques y hacer cortafuegos, se ha repetido infinidad de veces. Pero no en pocas ocasiones se encuentran los locales con la oposición de los ecologistas, que ahora ni aparecen.

Propiciar la gestión de los bosques, sacar biomasa, ganaderia extensiva, no sólo recursos públicos, que también. Bien que haya sido un año catastŕófico, ciclos de tiempo más cortos y precipitaciones bajas en invierno. Pero aquí nadie va a la Selva negra a Francia o Escandinavia, a copiar algo de lo que allí hacen.

En realidad lo que sucede en este país es que la ausencia absoluta de autoridad de este Gobierno, le hace incapaz de movilizar jóvenes, parados, voluntarios o presos para hacer esta labor de limpiar los montes y hacer cortafuegos.

En realidad, -puestos a mirar,- para movilizar nada, salvo a su parroquia para votar, por si se reparte algo que no sea labor, como el parking de la Dolores y dejar a dedo al fiscal general del estado, -para hacer de pirómano o apagafuegos-, a un militante «ecologista» meritorio, que ha hecho campañas y hasta camping en el partido, mientras esperaba su momento en los pasillos.

Este gobierno sin autoridad funciona subvencionando para ganar votos o cuando ya no hay más remedio. Y eso es lo que precisa España. Un gobierno con potestas que se haga acreedor de la autoridad moral que no tiene esta asamblea de facultad.

Víctor Entrialgo