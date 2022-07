Pablo Delgado Escolar: «El “progre” Feijóo»

En la etapa de Rajoy, muchos votantes del PP nos sentimos defraudados o traicionados cuando un ministro (Ruiz Gallardón) fue destituido por el presidente al querer ocuparse de salvar vidas y afrontar la injusticia del aborto que nos había impuesto a los españoles el presidente Zapatero. De tal forma que los que habíamos confiado en Rajoy como defensor de la vida, tuvimos que cambiar de opinión.

Ahora, antes de llegar a ser presidente, nos amenaza el sr. Núñez Feijóo con que prefiere pasarse al lado de los llamados progresistas, es decir, de los que no respetan la vida de los no nacidos, ni tan siquiera defender a los provida de la injusta ley que les castiga y les persigue, incluso por rezar en la calle, ni defiende al médico que siguiendo su código deontológico, afirma que él está para salvar vidas y no para matar a nadie.

Parece que este PP considera constitucional que se sancione, incluso con pena de cárcel, puesto que no presenta recurso a esta abusiva ley. Mal comienzo para este señor, que solo nos deja la opción de un solo partido político –VOX- que respeta la vida y la libertad de defenderla.

Es algo insólito que la protección al asesinato del no nacido (aborto) llegue a tal extremo que quien rece para evitarlo, se le sancione con dureza, incluso con cárcel y es insólito que el PP no se manifieste contrario a semejante abuso, denuncie su inconstitucionalidad y prometa derogar dichas leyes el primer día que ocupen el gobierno de la Nación.

Pablo D. Escolar