Anián Berto: «Quién tiene un amigo de Podemos tiene un tesoro»

Tener un amigo comunista no es delito, aunque leyes más insulsas se han aprobado. Además te permite llamar ‘facha’ o ‘franquista’ a quien no piensa igual que tu. Tiene sus ventajas

Hay que sentirse dichoso por enriquecer los ángulos de visión y poder respetar cualquier criterio político y social del semejante y, si es amigo, se debe oir hasta la extenuación. Es lo que me ocurre con un amigo comunista que, además, es descamisado del PSOE, por lo que le considero íntimo y le hablo de tu. Durante años bendijo la hipocresía del hispano-colombiano Felipe González, defendió las barrabasadas del bolivariano José Luís Rodríguez Zapatero, y estuvo dubitativo del modus vivendi de Pedro Sánchez Castejón. Hasta ahí su antiguo carnet socialista, para buscar refugio más tarde en Podemos del proletariado, el salvador del pobre y el trabajador, la casta y las políticas de Nicolás Maduro, Manuel Diaz-Canel o Luis Arce Catagora. Son los nuevos Tito Larcio de países latinoamericanos de progreso, ejemplos democráticos de alto nivel de vida, cómo se puede comprobar y lamentar. No hay más ciego que quién no quiere ver, y mi amigo no ve tres en un burro.

Quién tiene un amigo tiene un tesoro. Y con esto me quedo. Pero, si encima está afiliado a Podemos, con aspiraciones a cargo de relevancia provincial, es cómo tocarte la lotería sin meter, por no mencionar que te toca los ‘cataplines’ un día sí y el otro también. Una auténtica suerte caída del cielo. De ese cielo que decía su profeta, el sátrapa, retrógrado y ahora ‘descoletado’ pandillero, que gritaba; ‘El cielo hay que ganarlo por asalto’. Me siento un bienaventurado, un bendecido por la varita mágica de la fortuna. ¡Tengo un amigo comunista!, además desertor del sanchismo, para más inri, y dice que es de izquierdas. ¡Válgame el Señor!.

A ver si llegamos a conocer a Pedro Sánchez

Lo digo con desazón, aunque me sirve para atisbar la casta que el partido descompuesto de Podemos dispone cómo cantera para la desesperanza de una España próspera, capaz y del Siglo XXI. Aunque somos antagonistas y las ideas van por las antípodas, me sirve para entender que ‘hay gente pa’tó’. Siento que pueda incomodar, pero deseo que mis lectores no me califiquen cómo un individuo de malas compañías. Con quien te vi te comparé, pero no todo el monte es orégano, ni todo lo que se puede es cosa de Podemos.

Mi fiel hacedor y confidente tertuliano; se llama PDM. Son las siglas de su nombre, para no descubrir claramente a este magno e ilustre personaje al uso. No por nada, sino por evitar incomodar tan sensible y fina figura. Sirve cómo ilustrador para destapar que diablo les ocurre en el cerebro a estos zocatos bolivarianos que se cargan la Hispania celta, romana, fenicia y griega. Este personal enfatizado satisfacen sus incontrolables búsquedas y propósitos de privilegios económicos y rangos de favores políticos, en según las siglas de moda. Pero bueno, a ver si llegamos a comprender, de paso, a Pedro Sánchez, ahora que arrima el ascua a la sardina podemita, y después de infinitas conjeturas analíticas de sabios politólogos, contertulios al alimón y psicoanalistas de la escuela de Sigmund Freud.

Discípulo de Pablo Iglesias

Las tesis políticas del amigo en cuestión podían ser sacadas del ejemplar ex vicepresidente que, cómo corresponde a Podemos, están ancladas en la guerra civil del 36. Así que no perdonan la derrota y no olvidan a Franco, incluso profanando su tumba en señal de victoria cobarde póstuma. Eso de ‘alturas de miras’ no va con ellos. Y respetar la historia cómo tal no entra en sus cálculos, es de obligado cumplimiento transformar la realidad y crear otras peliculeras e ilusorias a imagen y semejanza de Pablo Iglesias, Echenique, Iñigo Errejón, Carolina Bescansa, Irene Montero, Yolanda Díaz y otros prototipos (y tipas) del verde campus universitario y botellonas callejeras

No es delito tener un amigo comunista

No es orgullo exacerbado ni deshonra personal, al fin y al cabo no es delito (Decretos- leyes más absurdas se han visto) ni está socialmente muy mal considerado relacionarse con alguien de ideas decimonónicas o/y con fines represivos, agresivas y rodeando el Congreso, destrozando el mobiliario público o quemando calles.Todo por el histórico enfrentamiento de nuestros recientes antepasados y sus enfrentamientos bélicos en el campo de batalla desde los primeros años 30. Ahora bien, estos son intransigentes y pueden cargarse un país, pero nada más. Contar en el círculo de amistades y allegados con amigachos que simpatizan, o en este caso fanátizan, con los rojizos descoloridos, simplemente se trata de compañías de acérrimas actitudes, con aspiraciones a cargos influyentes para dirigir al personal hacia el gregarismo y a la mansedumbre. No se sabe porqué, si no es por enfrentar, dividir, crear odio, cruel revancha o por sus amarguras de ‘motu proprio’. Es así, debido a que no distinguen entre aquellas ideologías, (auténticas doctrinas), y los actuales divertimentos de ingresos bancarios y ‘tocapelotas’ sociales del panorama político de la corrupción, empleos partidistas y mentiras a mansalva.

El comunismo latinoamericano y ruso ejemplo a seguir

No perdonan ni olvidan, ni tampoco reconocen, no se ven culpables, pero ni asumen su derrota histórica de ser doblegados en España, único país de Europa que no sucumbió a las doctrinas comunistas. Quién sabe, lo mismo de no ser así estaríamos ahora cómo la antigua Unión Soviética, la desintegracion de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), todavía a tiros limpios y devastándose con morteros las ideas, las letras y la palabra.

Eso sí, PDM siempre arguye con vistas a Cuba, Venezuela, Bolivia, al Che Guevara, Fidel Castro, Chávez o la pasionaria, que para el caso es igual. Tiene capacidades, transmite insospechadas ideas lunáticas, es progre pero, sin embargo, sus ideales políticos se paralizaron en tiempos del sanguinario Carrillo o la época de las Chekas. Vamos, que se trata de un insigne aspirante con inminente deseo de provocar nuevas guerras civilistas aportando ‘frescura’ al partido podemita e incluso renovar el 15 de mayo de 2011 en la Puerta del Sol de Madrid.

Ponga un comunista en su vida

Esta joya de amigo no habla de política con sentido humano. Sus referencias es la ‘Memoria Democrática ‘, ‘El sí es sí’, o el lenguaje inclusivo. Los verbos: Él, ella, elle, vosotros, vosotras, vosotres,,,. Sin embargo, de la hecatombe, las muertes y las catástrofes de este gobierno ni mu. Que más da que se coalicione Pedro Sánchez con Podemos, aunque dijera seis veces que no, y el 95 % de los españoles no pegariamos ojo. Bildu es democrático, pero ETA mató alrededor de 850 españoles, que más da. Los separatistas de ERC y los independentistas catalanes o vascos, sólo son países multiculturales, afines a España exclusivamente para atiborrarles de millones, pero de hablar español nada, de respetar la Constitución menos y de aceptar su integración de españolidad para sus gobiernos autonómicos un disparate.

Un gobierno que va dejar a España arrasada

Recuerdo a nuestros inocentes mayores fallecidos, sin atender en las residencias, los profesionales sanitarios protegidos con bolsas de basuras, las compras de materiales hospitalarios que se perdían en el camino o la macro manifestación feminista de Carmen Calvo, que: » En ello nos va la vida», conociendo los peligros de contagios semanas antes de la Covid-19. El nivel deprimente de socorro del volcán de La Palma o los actuales incendios de campos, montes y sierras, conociéndose la solución para evitarlos. Van a dejar España arrasada, solo regada con creación de más de 67.000 nuevos funcionarios, pagas de propinas y seguir haciendo red clientelar, estómagos agradecidos y dependientes exclusivos de ‘papá Estado’. Sólo un fin; empobrecer a la población, y así promover el voto y la necesidad vital de dependencia al sanchismo.

A pesar de todo, a veces reflexiono, y coincidiendo con mi quincuagésimo aniversario de oficio en el mundo de la prensa, radio y televisión, llego a la conclusión que ‘quién tiene un amigo tiene un tesoro’, pero si es de Podemos intenta redimirlo, apasigua sus ansias y, sobre todo, muéstrale que España tiene capacidad de resurgir de las cenizas, cuál Ave Fénix.

Los amigos son el único refugio donde podemos cobijarnos, decía Aristóteles. Pero, si es de clase comunista tipo PDM, intente no padecer insomnio.

Anián Berto (©)

Periodista – escritor