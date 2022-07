Pedro Manuel Hernández López: “El retorno de Torquemada”

Si no fuera por las nuevas tecnologías y, muy en concreto, por los “smarphones” que, aparte de acompañarnos casi las 24 horas del día, son los auténticos encargados de decirnos la hora, el día el mes y el año en que vivimos, se podría decir sin temor a equivocarnos, que a partir de la reciente aprobación de la aberrante y antidemocrática “Ley de la Memoria Democrática”, a través de un inconsciente e involuntario giro hacia atrás de la Historia hemos retrocedido, de golpe, hasta el 1478, año en que los Reyes Católicos crearon el “Tribunal del Santo Oficio” presidido por el primer gran inquisidor –abulense, dominico y confesor de la reina—Tomás de Torquemada, con el fin de mantener a flote la ortodoxia católica y la unidad religiosa en sus reinos.

Con esta novísima y progresista ley, el populista y autárquico Gobierno sanchista – surgido de un “totum revolutum” de las facciones más extremas de los partidos políticos de izquierdas y presidido por un presidente demagogo, autarca, megalómano y felón, que para confraternizar con ellas –pues las necesita para seguir en el poder—intenta sintonizar, hablar su mismo lenguaje, percibir sus emociones y controlar sus ideas. Sánchez, o mejor dicho, –el nuevo gran inquisidor de esta España distópica y orwelliana, intenta salvaguardar su poder acallando, mediante decretazo va y decretazo viene, los voces disidentes que no “le bailan el agua”. Es como el “Gran Hermano” de la distópica novela “1984” de G. Orwell, que todo lo ve, todo lo escucha y todo lo sabe.

Solo le faltaba esta inverosímil ley. Con ella pretende crear una neo sociedad orwelliana donde se manipule toda la información, donde se destruya la historia, donde se practique una vigilancia masiva de todas las actividades cotidianas y donde la represión política sea la única respuesta institucional a las discrepancias sociolaborales. Todo esto caracteriza y define a la España del sanchismo, un país dominado –que no gobernado—por un régimen cesarista y totalitario que no dudará en arrestar y en hacer desaparecer, aunque no en la hoguera, a quienes manifiesten la más mínima disconformidad con las normas ideológicas por él establecidas.

Ahora y aquí, ya no se trata de los reyes católicos ni de Torquemada, sino más bien de Pedro Sánchez y de la ex fiscal general del Estado –Dolores Delgado—la nueva Torquemada. Tras dos meses de baja después de someterse a una intervención urgente de la columna vertebral y dimitir de su cargo, pretende atar su nuevo futuro al cargo de fiscal de “Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática” incluido en la nueva ley que el Congreso aprobó la semana pasada, y que tiene una gran similitud con el Tribunal del Santo Oficio e incluso con el ficticio “Ministerio de La Verdad”, involucrado en los medios de comunicación, las bellas artes, el entretenimiento y los libros educativos. Su aviesa intención–al igual que en el santo Oficio y en la ley de la Memoria Democrática—es volver a reescribir la historia para cambiar los hechos y adaptarla a la doctrina del efecto-propaganda del Gobierno.

La diferencias, excepto por algunos pequeños matices históricos y políticos, no son muy manifiestas: a Torquemada lo nombraron los Reyes Católicos y a Dolores Delgado, Pedro Sánchez I “El Poderoso”. Aunque no hay unanimidad, acerca de los motivos por los que los Reyes Católicos decidieron introducir en España la maquinaria inquisitorial, las hipótesis planteadas por los distintos historiadores van, desde la creación de un mecanismo estatal eficiente que les permitiera intervenir en todos los asuntos religiosos obviando la intermediación del Papa, pasando por debilitar la oposición política local de muchos disidentes de la Corona de Aragón y acabar con la poderosa minoría judeoconversa, hasta por último, reforzar la financiación económica del Reino con la confiscación de los bienes de los procesados y condenados a la hoguera o a la horca.

Al contrario de lo que se pudiera pensar, los motivos por los que Sánchez ha creado, por decretazo y democráticamente, este moderno Tribunal del Santo Oficio, bajo el pseudo-progresista nombre de Ley de la Memoria Democrática, no difieren mucho. Sus fines son muy parecidos, aunque con algunos pequeños tintes ideológicos y temporales. Su creación la achacan a la necesidad de una supuesta e hipotética unidad política y nacional, en la que no creen, pues luego todo conduce a lo contrario: a la desunión, división y destrucción nacional. Respecto a lo de debilitar a los partidos de la oposición y en lo de acabar—en este caso concreto—no con la poderosa minoría judeoconversa, sino con el PP y Vox, aún no han superado a los Reyes Católicos.

En cuanto a lo de reforzar la financiación económica, aunque de momento, aún no nos han confiscado nuestro bienes y propiedades al grito chavista de ¡exprópiense, exprópiense!, lo que sí están haciendo es proteger a los okupas (la manera neo moderna de expropiar legalmente las propiedades particulares) cargarnos a innumerables impuestos y dilapidar millones y millones de euros en actividades y objetivos no sociolaborales, pero sí acordes con su cicatera y partidista política y que solo beneficia a quienes lo sostienen agarrado a la poltrona del poder.

Supuestamente, intentan convencernos, que con esta aberrante Ley se va a cerrar una deuda histórica de la democracia española con su pasado y, a la vez, fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo, los derechos humanos y las libertades institucionales; sin embargo, la realidad es bien distinta, porque unilateralmente revoca “ex lege” las distinciones, condecoraciones, nombramientos, honores institucionales, recompensas o la supresión de títulos nobiliarios que supongan la exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura. Al mismo tiempo, pretende dignificar y distinguir a los que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de creencia o conciencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el periodo comprendido entre el golpe de estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución del 78.

Bajo la acusación de “apología del franquismo”, el Ejecutivo social-comunista pretende castigar con duras penas y sanciones administrativas a todos aquellos que osen elogiar –en todo o en parte—el régimen del general Franco o a quienes rechacen la inmoral patraña de que en la Guerra Civil se enfrentaron un bando partidario de la libertad de asociación, ideológica y expresión, la igualdad, la justicia y la democracia –el republicano—, y otro –el nacional— partidario y promotor de todo lo contrario y execrable: la la lucha tenaz contra el comunismo, el nacionalismo catalán y el independentismo vasco, el catolicismo, el ultranacionalismo( exaltación de la patria y la figura de España con símbolos que caracterizaron al régimen) y la exaltación de los valores religiosos y nacionales mediante slogans y propaganda que fomentaran la unidad, grandeza e independencia de España.

Con esta ley tan democrática como la felizmente extinguida y totalitaria Alemania nazi, el Gobierno autárquico de Pedro Sánchez – líder orgulloso de un PSOE golpista, guerracivilista y responsable tragicómico del colapso de la II República y del estallido del conflicto cainita del 36– y sus interesados socios comunistas, — igualmente orgullosos de un pasado tan ominoso y genocida que tantos millones de muertos lleva a sus espaldas allá donde se instauró—pretenden y se plantean, además de ilegalizar la Fundación Francisco Franco junto con la de la santa Cruz del valle de los Caídos, demoler la gran cruz que preside la Basílica, una vez que ya han perpetrado, con nocturnidad, alevosía y sin taquígrafos, la exhumación de los restos de Franco y su posterior traslado al cementerio de Mingorrubio-El Pardo.

Y mientras todo esto ocurre y es divulgado mántricamente en todos los medios de comunicación –públicos y privados, hablados y escritos– se desgañitan por exaltar y potenciar, día tras día, la socialista y ugetista Fundación del sanguinario genocida y carismático líder de la férrea dictadura del proletariado, Largo Caballero. Es, en resumen, no solo el retorno de un Torquemada –desdibujado y transformado en ley de la Memoria Democrática—sino, un peligrosísimo a taque a la libertad de expresión, a la democracia y un auténtico ultraje estalinista a la Historia.

Una ley que pretende dictarnos, qué es lo que debemos decir y recordar, es una ley que intenta dictar lo que se debe pensar. Esto, por mucho que Pedro Sánchez y su nueva Fiscalía –con Dolores Delgado al frente de la misma—se empeñe en disfrazarlo y vendérnoslo como un auténtico ejercicio democrático y progresista, es simple y llanamente una cacicada totalitaria y estalinista, propia de un estado al más puro estilo orwelliano.

Si “crueldad” y “fanatismo” han sido las dos palabras con las que los historiadores han definido al gran inquisidor Tomás de Torquemada y a su santo e intocable Tribunal, ¿qué palabras deberíamos emplear para definir la personalidad e ideología de Sánchez y Delgado, tras dejar constancia y evidencia de su desprecio por el informe no vinculante del Consejo General del Poder Judicial(CGPJ) que tan claramente les advirtió de que esta ley vulneraba explícitamente las libertades ideológicas, de expresión y de reunión, protegidas por los Arts. 16, 20 y 21 de la Constitución?

Pedro Manuel Hernández López, medico jubilado, periodista y ex senador.