Juan Pérez de Mungía: «Funambulismo en el trapecio y dos protagonistas»

Podría pasarle desaparcibido al votante equívoco, Feijoó, que duda entre gestionar la izquierda o desarrollar un pensamiento propio y servirse de sus potenciales amigos. Pero como quien aplica la convención de que es mejor que Dios nos libre de los amigos, Feijoó sigue el camino oscuro de sus siniestros adversarios por aquello de que incomodar hasta el punto de que tenga que evitar realmente el desastre al que nos abocamos no es una apuesta de futuro. Lástima que pueda ser tan ignorante que le ocurra lo que al típico estúpido que destruye a aquel en quien puede confiar y decide parecerse al enemigo que desea sustituir. Es como se piensa en la mafia, sólo un asesino menos piadoso puede ganarle la partida al capo. Como si no existiera Sanchez, como original dispuesto a huir hacia delante, impermeable a la contradicción, y suficientemente dúctil y cínico como para atribuir a otro lo que dijo. Y Feijoó puede tener el mismo espíritu cobarde, que ya conocemos. Como Rajoy que no quería incomodar y desaprovechó la oportunidad de un cambio sustantivo. Podrá hacerlo en su beneficio, por poco tiempo, en contra del país y sus ciudadanos. Al otro lado del espejo del líder del PP encontramos a los sicarios de Sánchez sacando raspando el azogue para convertir en nítido cristal las dos mismas caras de la politica, como si el uno y el otro fueran su imagen especular. La consejera de igual da de la Junta de Andalucía condenada por a Teodoro Leandres a una pena por un abuso sexual que no cometió gracias a sus equipos profesionales que viven de la ley de violencia de género. Los mismos que viven del peculio público en un abierto conflicto de intereses inventan la historia de un abuso sexual por mandato de la ex-esposa feminazi de siempre.

Cuando finaliza el número, el funámbulo y cae a la arena, entran los payasos, como Patxi Lopez, que negó tres veces la nación de naciones de Sánchez y ahora se besa en los morros con los profesionales del asesinato político, tan vasco como lo permite su condición de maqueto que traiciona su origen, el mismo tipo de sujeto capaz de traicionar a quien le sirvió de alfoz, ignorante y sectario, cuyo encumbramiento tanto debe a un intelectual como Nicolás Redondo Terreros o a Mayor Oreja. Es siempre el mismo tercero que recoge los frutos de un sacrificio ajeno. Como Maria Jesus Montero, la misma que cree en las vacunas de los impuestos para evitar el cáncer metastásico de la inflación socialista, la ruinosa gestora de la sanidad de Andalucía al amparo de aquella otra trama destructiva que reverdece en la mafia del wordpertect, la apolegeta del sanchismo elevada a los altares por su sacrificio de la sanidad pública andaluza en su calidad de gerente y como consejera de la inefable Junta de Andalucía. Y como Pilar Alegría, la maestra que ofende la inteligencia tratando toda forma de aprendizaje como aprendizaje escolar, que ejerce su magisterio defendiendo el adoctrinamiento frente al conocimiento, la fe ciega en las creencias socialistas en lugar de la ciencia y convierte la universidad en una guardería para adolescentes y jóvenes. La escuela de los cautivos que en su ignorancia e improductividad vivirán siempre del excedente social, de la caridad pública, la fórmula sanchista para sacar de las listas del paro con empleo público y la estafa del contrato fijo discontinuo. Sanchez huye hacia adelante en ese equilibrismo que los burócratas europeos halagan, a costa del futuro. Nunca fue mas justo decirle que se marche.

Y ahora cuando revientan los problemas, tras el saqueo de las instituciones, la quema del medioambiente y el maquillaje nominalista del cambio social, cuando ya no es posible equilibrar las cuentas, cuando ya no es posible compensar la pérdida de las pensiones con reequilibrios nominalistas, cuando ya no es posible reorientar el aparato productivo para simular desarrollo, cuando se ciernen sobre todos los ciudadanos todas las amenazas y se extiende la angustia y la miseria, cuando ya no es posible reducir la amenaza inflacionaria y la estanflacción, formular unos presupuestos para el cambio es imposible. Dejémosle a Feijoó que administre la ruina para poder culparle.

Sanchez no va a actuar contra sí mismo reformando una administración elenfantiásica y una fiscalidad confiscatoria. Ha llegado la hora de convocar elecciones, en la prórroga de su mandato, buscando ganar en los penalties con las ayudas europeas, de preparar el terreno, para que en la próxima legislatura la ruina general pueda convertirse en un instrumento eficaz para controlar el poder en el futuro. El PSOE ha traido la ruina, e incapaz de gestionar la decadencia, pretende reconquistar el poder ocupando las calles frente al que ose reformar la administración, reservando la calle para la protesta. Y Feijoó cobarde acepta el reto de fracasar en la estúpida confianza de que no necesitará amigos para cambiar el curso de esta trágica historia. Ya mueve el PNV sus fichas y sus nuevos chantajes. Sánchez ha aceptado su derrota. Y se prepara para una victoria futura que nazca de las mismas cenizas que ha dejado tras de sí, contribuyendo a la consolidación del bipartidismo corrupto.

De ahí la urgencia de situar a peones en la nueva ejecutiva sanchista, en todas las instituciones del Estado, en el Tribunal de Cuentas, en el Tribunal Constitucional, en el Consejo General del Poder Judicial, en el INE, en las empresas públicas, beneficiando a delincuentes financieros profesionales con el intercambio de cromos en Indra y otras empresas públicas, que proporcionan apoyo al designio sanchista desde sus medios de comunicación. Pregunten los beneficios que obtiene Oughourlian, que deja que se muevan a su propio arbitrio los esbirros de El Pais. Sánchez ha devenido en un funámbulo que pretende redimir al PSOE que ha destruido sabiendo que cualquier repuesto no será mas que un interregno entre conquista y conquista. No quedará desamparado cuando se conozca la profundidad de sus desmanes, y afronte responsabilidad frente a los tribunales.

Se aproximan las elecciones. Será mejor digerir la pérdida del poder del Estado para calentar después las calles y reconquistar las ciudades, y hacerlo antes de las municipales, en lugar de ir viendo como caen una tras otra, ciudad por ciudad, una tras otra, comunidad por comunidad, hasta la extinción de ese socialismo sanchista criminal y cómplice. No pudieron las personas honestas acabar con el sátrapa resurgido de sus cenizas halagando a quienes viven de la política, la gran empresa del pais. Ahora le tocará el turno a los españoles que se pongan en pie.