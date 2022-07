Manuel del Rosal: «Gobierno patético»

En su segunda acepción, la RAE define así patético: Penosos, lamentable, ridículo

“Nada es más contrario a lo bello que lo repugnante, así como nada cae más por debajo de lo sublime que lo patético y ridículo” Immanuel Kant, filósofo

La imagen más patética que yo he visto de un presidente de gobierno ha sido la que presenta a Pedro Sánchez en pose cinematográfica con el fuego a sus espaldas. Además de patética es indecente, obscena y repugnante. Me recuerda la pose de Nerón con la lira en la mano cantando el fuego de Roma. Pero parece ser que Pedro Sánchez ha apostado por lo patético para dar la vuelta a las encuestas: la penosa sobreactuación de la ministra Montero, la ministra Alegría y el renacido Patxi López para hacer creer a los ciudadanos que Pedro Sánchez “va a por todas” son las nuevas imágenes patéticas, ridículas, penosas y lamentables por las que este gobierno de marketing y publicidad ha apostado.

Cada vez que alguno de esos miembros del Psoe aparece en las pantallas de TV, con una sonrisa que no le cabe en la cara, masticando las palabras y con la clásica cara de quien no se cree lo que dice, el momento es patético y ridículo.

Pedro Sánchez ha tocado arrebato vistas las encuestas. La sobresaturación de ruedas de prensa, entrevistas y declaraciones de Sánchez y sus esbirros para cambiar la percepción del ciudadano sobre las triunfales y voluntariosas noticias y anuncios del gobierno que nada tienen que ver con la tozuda realidad, está cosechando lo contrario de lo que pensaban cosechar. Los mensajeros ponen caras patéticas, hacen relatos patéticos y no dan ni una sola solución. Sus mensajes entre limosneros y de Robin Hood son patéticos, ridículos, penosos y lamentables.

Mientras el ciudadano sufre la subida permanente de la inflación, los costes inasumibles de las energías y las tremendas dificultades para llevar alimentos a sus hogares, los tres mensajeros nombrados por Sánchez y él mismo como remate a sus patéticos actos, a sus postureos, a sus ridículas frases manidas y hechas ad hoc para cada momento, aparecen un día sí y otro también con caras patéticas, frases ridículas y argumentos de primaria para sofocarnos aun más de lo sofocados que estamos con este calor y estos fuegos que no dan tregua. Es patético ver a la señora Montero queriendo arreglar lo que ellos llevan desarreglando años, a la señora Alegría queriendo justificar lo injustificable y al señor López diciéndonos ahora que sí, que Pedro ya sabe lo que es una nación. De los tres el más patético es Patxi. Se le ve y se le nota en la cara, en el gesto clásico de quien no se cree lo que está diciendo. La ministra Montero, de siempre patética por su forma de hablar que más parece que está masticando las palabras, no llega a nadie porque, si alguna vez llegó, ya no llega de ninguna de las maneras. Pilar Alegría, hace un discurso poniendo cara de ángel, pero de ángel malo y perverso y emite en tono suave todo el arsenal patético de argumentos para consumo interno de las izquierdas, al menos de las izquierdas socialistas. Cuando Pedro percibe que el mensaje triunfalista que están emitiendo sus tres mosqueteros no cala, el mismo, poniendo su clásico postureo de actor del Hollywood dorado, apretando las mandíbulas, pronuncia un discurso que tan solo se queda en patético y ridículo por lo que ni llega ni va a llegar a los ciudadanos que tengan un mínimo de inteligencia para comprender que, con discursos patéticos y ridículos, con ataques patéticos y ridículos a los “ricos” y con promesas patéticas y ridículas por lo imposible de llevar a cabo, no se baja la inflación, no se arregla la factura del gas y la luz y no se consigue mejorar la situación de millones de ciudadanos que estamos más secos que la mojama, mucho más con estos calores que parecen ser un castigo bíblico a esta España que, gobernada por un gobierno patético, no logra superar el estado cataléptico en el que se encuentra.

MAROGA