Manuel del Rosal: «Las pajas mentales del gobierno»

Alguien dijo esto en una ocasión: “Existe una relación clara entre la excesiva masturbación y la política”

Vivimos momentos de absoluta gravedad, sin embargo, nuestro gobierno se dedica a la masturbación mental, a las pajas mentales con el fin de llegar al orgasmo político.

La masturbación recibe también el nombre de onanismo, nombre derivado de Onan, personaje bíblico. Obligado por la ley judía a casarse con su cuñada al morir su hermano, Onan así lo hizo. Según la Biblia este fue castigado por eyacular sobre la tierra practicando el coitus interruptus. La semilla del hombre no debía ser eyaculada en vano, ni dañada ni desperdiciada porque peligraba la propagación del hombre.

Estas son palabras de la Biblia que cada uno puede interpretar como le venga en gana, lo cierto es que el onanismo también se presenta en disciplinas varias como, por ejemplo, la empresa y la política; sobre todo en esta.

Cuando yo estaba a mis 27 años realizando un curso que, quien lo superara, obtendría un buen empleo en una multinacional norteamericana, una vez a la semana teníamos un ejercicio de brainstorming. Yo no había oído esa palabra en mi vida y un compañero me aclaró que significa “tormenta de ideas”.

Consistía el brainstorming en aportar ideas, todas las que se nos ocurriesen sobre un tema propuesto por los directivos de la empresa. El primer día de la tormenta de ideas se convirtió en una tormenta de reproches, De los 25 aspirantes solo 7 habían aportado buenas y realizables ideas, los demás, según palabras del director comercial, “nos habíamos hecho pajas mentales”.

Una paja mental es una ocurrencia, idea o afirmación de carácter especulativo o teórico sin otro fin práctico que ofrecer placer a la persona a la que se le ha ocurrido…aunque perjudique al resto. Las pajas mentales se hacen tras una serie de pensamientos enfermizos que carecen de cualquier utilidad, que no conducen a ninguna solución, que nada tienen que ver con lo que realmente sucede, pero que producen unos orgasmos mentales de toma pan y moja para satisfacción única de quien se las hace, tal como sucede con la paja tradicional. Las pajas mentales presentan una diferencia con las pajas físicas, pues mientras estas satisfacen al pajillero sin afectar de forma alguna a los demás, la paja mental, en la mayoría de las ocasiones, perjudica a los demás para que se satisfaga el pajillero mental. Las pajas o masturbaciones mentales en política son muy muy frecuentes, es por eso por lo que los ciudadanos estamos siempre jodidos por la eyaculación mental de los políticos, sobre todo del gobierno, de este gobierno que raro es el día en que alguno de sus miembros no eyacula alguna estupidez para sentirse orgásmico.

No vayan a creer que las pajas mentales de este gobierno no producen en los ministros que se las hacen un placer semejante a la paja clásica de toda la vida. No digamos en el presidente Sánchez excelso practicante de pajas mentales, de masturbaciones mentales. Este, cada vez que se hace una paja mental – y son casi diarias – teorizando, elucubrando, divagando en beneficio de su autoestima – una autoestima descomunal – llega a estados de catarsis orgásmica produciendo en sus órganos erógenos cerebrales tal estimulación que le hace alcanzar el clímax egocéntrico, ególatra, narcisista equiparable a una eyaculación física. Nada del contenido de la paja mental de Sánchez ya sea en economía, social, educacional, relaciones internacionales, trabajo, defensa etc. servirá para mejorar la situación de España y los españoles, tan solo servirá para satisfacerse a sí mismo tal como sucede con la paja, con la masturbación clásica a lo que hay que añadir el efecto nocivo en los ciudadanos. La última paja mental de Sánchez ha sido quitarse la corbata. No sirve para nada salvo para satisfacerse a sí mismo con un orgasmo mental .

Con este gobierno asistimos todos los días a la explosión de pajas mentales de sus ministros entre los que destaca Irene Montero que alcanza orgasmos mentales olímpicos cuando dice cosas como niños, niñas niñes. Son tal la cantidad de masturbaciones mentales que entre todos acumulan, son tantos los orgasmos mentales que tienen y han tenido que hay momentos en los que se les ve agotados, hundidos como si de orgasmos físicos se tratara.

Este gobierno está dominado por el onanismo mental en todos sus miembros, onanismo que, habitualmente practican en solitario salvo un día a la semana en que lo practican todos juntos, ese día es el de los consejos de ministros.

MAROGA