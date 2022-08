Victor Entrialgo De Castro: «Suena un móvil»

De la que se inventó el teléfono servía para avisar de pueblo en pueblo que bajasen las barreras. Ahora rompe las más elementales. Fue generalizarse y empezar a molestarse. Gila dilataba la guerra. Avisaba de un ataque con tiempo más que suficiente. Ahora ya no te avisa nadie.

Hasta hace poco podían pillarte en un momento inoportuno pero ahora aumenta las posibilidades de que te pillen hasta en las más favorables.

Cuando aquello podías no estar y haber bajado a por tabaco. Aunque no fumases. Ahora si dejas la playa para subir a cargar el móvil pueden incluso atropellarte.

No sé cómo explicarlo. El teléfono no era tuyo pero era para ti. Riiiiing ¿Es que nadie va a coger ese teléfono? Ya voy. ¿Es para mí? ¡Que no pesao, que es Mercedes! Pues espabila que estoy esperando una llamada. Te llamo ahora Mercedes.

Ahora en vacaciones, te llama una compañía, telefónica o no, a la hora de la siesta desde Albacete y tú puedes no tener ni teléfono. Y si lo tienes tenerlo descargado o no tenerlo en el sitio adecuado por estar atrapado en las redes. Que si las llaves, la radio, el despertador, el almax, un vaso de agua, el larguero, el cargador tendré que quitar la lámpara de la mesita de noche.

Cuando antes llamábamos y quedábamos para salir, pero ahora los jóvenes llaman para quedar y luego quedan para llamar y no hacen riiiiing sino muchos tirurirus diferentes.

Acto seguido comienza una investigación ¿De quién es? No sé, de alguien será, ¡Mío! ¿dónde está? Llámame. No sé dónde lo dejé. Dame una perdida. Qué es eso. Mira a ver en el bolso del bañador. Sí, ¿quién es? ¿Es para mí? ¡Que noo pesao! Pues espabila, que estoy esperando una llamada. ¿Pero qué dices? Si este teléfono es el mío. No sé, es un lío, te llamo ahora Mercedes.

Víctor Entrialgo