Carmen de Soto Díez: «El gran ausente»

De nuevo, este verano, dio comienzo el campeonato de vela en Mallorca. La Copa del Rey.

Previamente Marivent abrió sus puertas a cuántos miembros de la realeza española pudieron acudir para disfrutar de lo que esa gran isla ofrece a sus habitantes, en unos días de descanso. S M la Reina Doña Sofía, experimentada Real Anfitriona, iba gozando al ver llegar a sus más íntimos. No me cabe duda, a pesar de lo que algunas algunos pretendan hacernos creer, el dolor que le producirá que por unas malévolas tramas, que incluso pretenden acabar con nuestro actual Rey reinante S M Felipe VI, de ejemplarísima actuación en lo que se refiere al servicio a nuestra Patria. Si, a pesar de la trama urdida, tiene que sentir un doloroso vacío, por la obligada ausencia de S M el Rey Juan Carlos I.

Y sepan todos, que un Rey como el nuestro, por más que se empeñen, jamás dejará de ser Rey. Tras abdicar, dejó de Reinar en España, para dar paso a su hijo, al que ya había preparado para tomar el relevo, pero no solo seguirá siendo el padre del Rey Felipe VI, a quien formó del mejor modo posible, siempre seguirá siendo S M el Rey Juan Carlos I de España.

Lástima que accediera a marcharse temporalmente de su Patria, por un pretendido bien para España; muchísimos males han proliferado en sus ya 2 años de ausencia de nuestra Patria!!!!

¡Cuanta saña! ¡Cuánto odio hemos visto! ¡Cuantos bulos! ¡Cuantos chismes y mentirotas! ¡Cuántas manipulaciones de medias verdades! Y a todo nivel: incluyendo al de la Fiscalía General, o al dedo de quién no ofrece ninguna confianza, comenzando por el trabajo de su tesis doctoral, y menos por lo que pretende hacer creer a los españoles, para garantizarse su estancia en Moncloa.

Un veterano Rey, que hizo mucho por España y por todos los españoles, -como todo ser humano, tuvo algunos errores, que con creces ha reparado-, mientras que otros, con delitos de sangre, por culpa del pseudo doctor, andan a sus anchas, a la vez que los familiares de sus víctimas, vilmente asesinadas por pura maldad, lógicamente sufren lo indecible.

Quieren volver a crear otras 2 ESPAÑAS, pero los Españoles de Bien no se van a dejar embaucar con la llamada Ley de Memoria Histórica, y si no, que se lo pregunten a los andaluces. Andalucía, ya ha sufrido bastante con los hurtadores de guante gris, y no blanco, ese no se lo merecen, ni por su limpieza, ni por su saber; el gris les encaja mucho mejor, sucillo y mediocre.

Esta España, sí que necesita la vuelta de nuestro queridísimo Rey, S M Don Juan Carlos I.

Pensemos ahora en nuestro, y lo repito, queridísimo Rey Don Juan Carlos I. Excepto las maniobras llenas de hiel, del actual gobierno de la nación, qué razón hay para que no pueda estar entre nosotros…

Y no malinterpreten, sí, soy mujer; digo y repito: nuestro queridísimo Rey Don Juan Carlos I.

Casa Real y sus asesores, por favor, ¡¡¡¡despierten de una vez y no se dejen llevar por los de guante gris!!!!

Velen por la relación paterno filial y no se dejen amedrantar por el vil usurpador.

S M el Rey Don Juan Carlos I tiene que estar entre nosotros, y en su Patria, no hay motivo para que este 3 de agosto, ya se hayan cumplido 2 años fuera de nuestra España. Es pura maldad, con su edad, impedirle su regreso.

¿Saben cómo nos ven el los países serios…..? Vergüenza me da saberlo, pero así es.

Gracias a nuestros hermanos árabes, por su acogida a S M el Rey Don Juan Carlos I.

¡¡¡¡¡Viva el Rey que nos logró una España libre y líder!!!!! ¡¡¡¡¡Viva España!!!!!

Carmen de Soto Díez