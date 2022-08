José Manuel García Albarrán: «Las advertencias de Sánchez: “La Ley en España se cumple”»

Encabeza este artículo la que bien pudiera haber sido la reacción de estos cuatro ‘impresentables personajes’ de la foto, al escuchar como el Presidente del Gobierno de España -cómo gusta llamarse a sí mismo- amenazaba a la Presidenta de la C.A. de Madrid -Díaz Ayuso- asegurando que “La ley en España se cumple”, refiriéndose a las consecuencias legales que tendría que afrontar dicha C.A si se negara a cumplir el ‘caprichito horario’ aprobado en Consejo de Ministros del ‘gran apagón nocturno’ bajo el consabido pretexto del ‘ahorro energético’. Dicho ahorro, siempre por parte del pueblo claro, porque Él y sus Ministros no paran de viajar por tierra, mar y sobre todo por ‘aire’ con premeditación, reiteración y alevosía… aunque aún no cumplen con el agravante de ‘nocturnidad’ que a lo mejor habrá que añadírselo al acabar este verano, basándose en pasados antecedentes escandalosos de ‘posibles’ vuelos nocturnos ‘secretos’ desde Moncloa a las 00,00 h. ¿?

Nos va a tener que aclarar a los que no somos “Doctores” en Derecho… ¿De qué Ley habla?

¿En que parte de España se cumple? Y sobre todo, si a todos los españoles nos la aplican por igual, según ordena la Carta Magna, es decir la Constitución de la España Democrática, promulgada por mayoría y consenso parlamentario en 1978 y que ustedes poco a poco han incumplido y pisoteado a cambio de contentar ‘a los de la fotografía’.

La verdad es que a estas alturas del ‘curso político Sanchista’ produce sorpresa, que raya con la estupefacción y con la indignación, escuchar de su boca, Sr. Sánchez, que “La Ley en España se cumple”…

Pues mire usted me faltaría sitio en dos o tres articulos más para enumerar uno por uno los incumplimientos de la Ley y del Mandamiento Constitucional que usted y su gobierno han perpetrado desde ‘su debut como interino’ en 2018 hasta hoy.

Cualquiera que haya seguido de cerca los acontecimientos políticos y sociales ocurridos durante su mandato y los del actual gobierno ‘multicolor’ (y lo digo sin acritud y sin segundas intenciones) puede contestar, sin una mínima brizna de duda:

No señor Sánchez, ‘La Ley en España NO se cumple’, o por lo menos no se cumple por igual, dependiendo de quien la transgreda, a quien se le aplique o de qué C.A proceda o resida.

Recuerde aquella ‘desafortunada respuesta’ a la pregunta de un periodista a quien de manera displicente y chulesca contestó: “Y la Fiscalía de quien depende” ¿eh?… ¡Pues eso!

¡Pues eso digo yo también!

Esto se parece, cada vez más a una ‘La Ley del embudo’ que aprueban a golpe de ‘decretazo’ y por supuesto sin consenso parlamentario, en donde ‘lo ancho’ es siempre para el gobierno y sus adláteres y ‘lo estrecho’ para el resto, es decir, para el sufrido pueblo.

Pero volviendo al reciente decretazo para lograr el supuesto ‘ahorro energético’ que pretenden aplicar durante todo lo que queda de año y que, una vez más, ha provocado una polvareda entre CC.AA, comerciantes, hosteleros, Pymes y ciudadanos en general.

Quieren ustedes convertir las capitales, ciudades y pueblos de España en ‘zombis’ o ‘fantasmas nocturnos’ a partir de las 22,00 h., apagándolo todo menos las farolas y dejando un terreno abonado para la delincuencia, los asaltos a transeúntes, los alunizajes sin posibilidad de ser grabados, el miedo a salir de noche y la tristeza de una urbe con aspecto de ‘estado de excepción’ o de ‘toque de queda’, como si se estuviésemos esperando un bombardeo enemigo.

¿Cuando se dará cuenta el pueblo español que el enemigo no viene de fuera, sino que entró con usted, su gobierno y sus socios, quienes ya se encargan de dinamitar desde dentro el Estado de Derecho?

El ‘Okupa’ consentido y mantenido de Moncloa, que pasa sus vacaciones entre el lujoso complejo del ‘Palacio de La Mareta’ en Lanzarote y el Palacio de ‘Las Marismillas’ en Doñana (en el que se ha gastado 376.000 euros, tomados del ‘rescate comunitario’, para rehabilitar el edificio e instalar paneles fotovoltaicos, justificando dicho gasto dentro del presupuesto del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia) y es que precisamente aquí en donde le gusta celebrar también las Navidades, con familiares y amigos, aunque no le instalen ‘el Belén’, para ahorrar luz ¿Verdad?

Por si fuese poco con ‘el apagón nocturno’ durante 9 horas de centros oficiales emblemáticos, monumentos, paneles luminosos de cines y teatros, escaparates, carteleras de espectáculos, etc., no sabemos con qué criterio lógico y contrastado, se les ocurre fijar por ley la temperatura de climatización de centros oficiales y no oficiales en ¡27 grados centígrados! de mínima en el aire acondicionado para el verano y en ¡19 grados centígrados! de máxima para el invierno.

Todo ello de forma global e indiscriminada, sin tener en cuenta factores fundamentales como la ubicación geográfica, el tipo de local, la actividad que se desarrolla, el número de personas que trabajan en él, o los que acceden continuamente entrando y saliendo (centros comerciales y grandes superficies)

En fin otro Decreto Ley Chapuza aprobado deprisa y corriendo antes de subirse al Falcon por enésima vez y desaparecer durante 20 días en sus ‘paraísos particulares’ subvencionados con los impuestos de los españoles, de los que una gran mayoría no han podido disfrutar ni de un solo día de vacaciones fuera de su domicilio habitual, debido a los precios desorbitados que han colocado la inflación por encima del 10,2%, la mayor desde hace 37 años.

Una vez más me dirijo a sus cientos de asesores ‘inútiles, ‘enchufados’ y ‘bien pagaos’ a los que habría que preguntarles:

¿Es lo mismo que en una ciudad del Norte, con una temperaturas medias exteriores en verano de 25-27 grados fijemos el termostato del aire acondicionado, dentro de los locales, en un mínimo de 27 grados, a que hagamos lo propio que en una ciudad del Sur, con una temperatura media exterior por encima de 37-39 grados y los termostatos del aire acondicionado igualmente a 27 grados?

Ya son patentes las protestas y denuncias de determinados sectores y profesiones que consideran inviable trabajar por encima de los 30 grados en interiores, lo que además incumple claramente la Ley de Prevención del Riesgo Laboral (LPRL) en su apartado de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Finalizo este artículo, escrito desde mi encierro domiciliario obligado y responsable, por haber contraído el Covid (estando vacunado, revacunado y con dosis de recuerdo)

Sí… esa enfermedad de la que se notifican actualmente más de 20.000 nuevos casos, con un IA entre 400-500 -contabilizando sólo los mayores de 60 años- y 310 muertos en la última semana. Esa enfermedad de la que ya apenas hablan las cadenas televisivas subvencionadas por usted y su gobierno, porque ahora lo que toca es asustar al personal hablando todos los días del “Cambio climático”, echándole la culpa de todo, hasta de la subida de los precios, del IPC, de la Inflación y de demás males del mundo, incluida… porqué no, la caída del Imperio Romano. ¡Como nos manejan a su antojo!

Sigan disfrutando de las vacaciones y cuídense mucho.

¡Paz en Ucrania!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado