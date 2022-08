Manuel del Rosal: «Cubitos de hielo»

“No se puede acabar con el dominio de los tontos, porque son tantos, y sus votos cuentan tanto como los nuestros” Albert Einstein.

“Son tontos todos los que lo perecen y la mitad de los que no lo parecen” Baltasar Gracián.

Prensa digital, prensa de papel, radios, cadenas de televisión, tertulias, intelectuales de toda clase y condición y, por supuesto, los ciudadanos del común hablan y no paran de la escasez de cubitos de hielo.

Que jamás en la historia de la humanidad hubo tantos tontos como en esta era de la digitalización, las tecnologías de vanguardia, la comunicación sin mirar a los ojos, el viajar porque todos viajan, el sentarse en las terrazas, aunque el sol y el calor te derrita para tomar una cerveza calentorra, etc. está contrastado.

Hoy existen en esta sociedad occidental, moderna y progre más tontos que botellines de cerveza de todas las marcas. Fíjense que la mayor preocupación que atenaza a esta sociedad achicharrada por el calor, sedienta por la falta de agua, tiesa por la inflación, que si pone el microondas debe quitar la lavadora y a la que el gas se le ha devenido en un artículo de lujo, es… ¡la falta de cubitos de hielo ¡

¡Cómo podremos vivir sin cubitos de hielo! La vida se nos hará insoportable sin esas tintineantes porciones de hielo que flotan en nuestras bebidas. España está hecha un secarral, un barbecho, una tierra quemada; la sandía y el melón son artículos de lujo, el agua de nuestros grifos – de los que todavía sale agua – presenta un color entre marrón y negro y un olor a cieno revenío, si enchufamos la lavadora hemos de desenchufar la vitrocerámica, en el supermercado compramos según una estricta lista de la que no podemos salir porque se nos jode el presupuesto etc. ¡Pero no tener cubitos de hielo es lo peor!

Tertulianos sesudos que saben de todas las disciplinas claman por la falta de cubitos, intelectuales de whisky escocés elevan protestas al gobierno, periodistas de diarios varios, incluso enfrentados, escriben artículos dando en ellos sus distintas opiniones sobre quien es el causante de semejante tropelía. Y en La Mareta se han dado una prisa inaudita para instalar una cubitera automática ¡Que no le falten cubitos de hielo a Sánchez, aunque los ciudadanos rabien por carecer de ellos! Y por fin, los ciudadanos del común, es decir los tontos que más sufren; los que pueden soportar un gobierno de tinieblas y oscuridad, una inflación del 11%, restricciones de agua, fuegos que recorren la piel de toro, estrecheces económicas, etc. pero no pueden soportar la falta inadmisible de cubitos de hielo. Y los de la hostelería ya se disponen a cobrar cada uno de los cubitos que pongan en el vaso del cliente a 0,50 euros seguros de que lo pagará gustoso porque en esto de la tontería nacional, se puede vivir sin aceite en casa, pero… ¡imposible vivir sin cubitos de hielo!

Carlo María Cipolla, en su ensayo “Allegro ma non troppo” sobre la estupidez humana dice que, ante un estúpido, un tonto, solo puedes hacer una cosa: huir a uña de caballo. Los tontos, los estúpidos, son la plaga más nefasta que puede asolar a la humanidad y, según avanzan estos tiempos de tecnologías y progresismo, el número de estúpidos ha subido exponencialmente – al menos en España – ha subido tanto que el precio de las energías no les quita el sueño, pero la carencia de cubitos de hielo les está provocando insomnio y nerviosismo hasta tal punto que los están sustituyendo por ansiolíticos, antidepresivos y tranquilizantes que, congelados, sustituyen a los cubitos en el vaso de nuestras bebidas. ¡Qué país Señor!

MAROGA