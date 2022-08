Ventoso alerta de la estrategia de Sánchez para instaurar en España una dictadura como en la Venezuela de Maduro

La advertencia es clara y directa.

Luis Ventoso, articulista de El Debate, detalla punto por punto la aviesa estratagema de Pedro Sánchez para acabar implantando en España una dictadura al estilo de la chavista Venezuela.

Y el objetivo que tiene ‘Falconetti‘ entre ceja y ceja es erradicar cualquier viso de libertad de prensa hasta castigar con sanciones durísimas a aquellos medios o periodistas que tengan la valentía de sacar a relucir los trapos socios del Gobierno socialcomunista.

Arranca su exposición Ventoso avisando de que con este presidente nuestro país se puede llegar a equiparar con países actualmente poco recomendables en cuando a la libertad de expresión:

El columnista recuerda lo dicho por la FAPE en relación a la ley de secretos que pretende impulsar el Ejecutivo sanchista para poder amordazar a los medios:

Recuerda Ventoso, punto por punto, la actuación de Sánchez para, de manera sibilina. ir recortando derechos:

Con una ley como la del Gobierno de socialistas y comunistas, informaciones como el Watergate, el caso ERE o los chanchullos que acabaron con Boris Johnson no habrían podido ver la luz. Primero asaltó la televisión pública y el CIS. Y no hicimos nada. Más tarde nos encerró con un estado de alarma abusivo. Después intentó maniatar a la justicia independiente. Y no hicimos nada. Colocó a una ministra del PSOE en la Fiscalía. Y no hicimos nada. Concedió unos indultos arbitrarios a unos golpistas antiespañoles contraviniendo al Supremo. Y no hicimos nada. Ignoró los requerimientos de Transparencia una y otra vez. Y no hicimos nada. Ahora se propone imponer de facto la censura. ¿Tampoco vamos a hacer nada?