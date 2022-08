Sobre diferentes luchas sociales en los años 60, 70, 80 y 90 por el mejor desarrollo, la verdad, la dignidad, el bien…

Coordinadora Estatal de PNNs/Profesores No Numerarios de Universidad (años 73-75, junto a Narcis Serra, Javier Solana, Joaquin Arango, Paco Fernandez Buey, Ramón Torrent Macau, Enric Argullol-rector de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona 1996, Margarita Arboix, Joan Clavera, Josep Ferrer, Vicent Marques, Raul Villar-rector de la Universidad Autónoma de Madrid 1996, Isidoro Moreno, Perico Romero de Solis, Jaime Pastor, Umberto da Cruz, Francisco Alburquerque, Jose Castillo, Mariano Fernandez Enguita, Rosa Conde, Fernando Ariel del Val, Rafa Pla, Ignasi Pons, Javier Doz, Diego Lopez Garrido, Gervasio Cordero, Manuel Llaneza, Jose Aguera, etc., buena parte de ellos, posteriormente, serían altos cargos en la política, la universidad, el mundo intelectual, cultural, sindical, profesional, etc.); miembro del comité Central del PCG/Partido Comunista de Galicia y responsable de su organización universitaria, ­finales de los 70 y principios de los 80; fundador, en la clandestinidad, junto a otros compañeros, del sindicato CC.OO/Comisiones Obreras de la enseñanza en Galicia; portavoz y fundador de la Coordinadora de estudiantes y emigrantes españoles en París-Francia (años 1975 a 1977, movimiento por la apertura del Colegio de España en la Ciudad Universitaria Internacional de París-Francia, cerrada desde el mayo-68 francés; y en defensa de los derechos democráticos y la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los estudiantes y emigrantes españoles en París); portavoz, en la Universidad de Santiago de Compostela, del movimiento universitario (años 1979 a 1981) de la “Coordinadora Abierta de los pisos y los servicios universitarios”, también, llamado de los “Pisitos buenos, bonitos y baratitos”-“Movimiento universitario del insigne porco Juan Jacobo Paradox (Doctor Gloriosis Causa), del sapientisimo asno Zenón de Kotapos (Honoris Causa), del conejo “Prometeo enconexado” y de las insignes gallináceas que bulliciosamente interrumpieron en el paraninfo alborotando el galiñeiro claustral», que tuvo amplia repercusión en Galicia; fundador, junto a Su Serenísima el Príncipe Galin (Juan Manuel Mari Solera fue de los pocos españoles que participó en el Mayo 68 parisino, francés, junto a Arrabal, etc., y dentro de la corriente anarquista), de: CAGA (CAncio, GAlin) Corporation Production del Discurso Festivo y Revulsivo; el Club Les Bons Vivants; el Rescoldo libertario… Fundador del MAR (Movimiento Autogestionario Revulsivo, Radical y/o Radiante.”Ven al MAR, luchar para cambiar, cambiar para gozar”); portavoz del Comité de defensa de la radio publica independiente y critica-defensa de Radio 3/RNE (años 80 en que fue machacada por el felipismo-guerrismo); fundador de CAMA (Coordinadora AntiMayorías Absolutistas); portavoz y fundador (año 1983) de la CNER/Coordinadora Nudista Ecológico Radical (movimiento social que tuvo amplia repercusión gallega, española e internacional); portavoz y fundador de CABRA (Coordinadora Antipolución Burocrática Revulsiva Aleatoria y Alegre. Movimiento por la recuperación y apertura, para la cultura critica y popular, del Palacio de Bendaña -“Por una Bendaña cultural y popular nunca burocrática y fiscal. La CABRA se echa al monte”-en la histórica plaza del Toral de Santiago de Compostela. CABRA llevó a cabo, entre otras, una exitosa acción, en la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela, tipo comando esclarecedor, frente a la comisión de ministros de Cultura de Europa presidida por Jorge Semprún, a los que se les entregó en mano un panfleto-informe a favor de una Bendaña lucida y poética, ­que incluía referencias a René Char “La lucidez es una herida tan profunda como el sol», nunca oscurantista y funcionarista); portavoz y fundador de la Comisión proCIS-Centro de Investigaciones Sociológicas, público, no manipulado, ni gubernamental, que llevó a cabo numerosas acciones especialmente en el Congreso estatal de Sociología que tuvo lugar en San Sebastián/País Vasco-España, en los 80; portavoz y fundador de la Coordinadora de defensa de la vivienda publica (caso Polígono Fontiñas de Santiago de Compostela) que consiguió, entre otras cosas, la calefacción central para dicho polígono de viviendas publicas y sociales; promotor del “Manifiesto universitario de los cien” (criticando la Universidad española y firmado por José Luis López Aranguren, Agustin Garcia Calvo, Jesús Ibáñez, Fernando Savater, Javier Muguerza, Javier Sádaba, Gabriel Albiac, etc.); promotor y portavoz del “Manifesto proXacobeo Galego, aberto e solidario sin politicarías, caciquismos nen desplifarros” (firmado durante la celebración del primer Xacobeo-Año Santo de 1993, por intelectuales, artistas, profesores, etc. gallegos contra el despilfarro de los fondos públicos centrales, autonómicos y locales en gastos superfluos, en cultura domesticadora, de escaparate, pin, de pingajo, colgajo…); portavoz de Comité internacional de solidaridad con las mujeres afganas y argelinas; promotor de acciones, manifiestos, etc. a favor de Cuba Libre, Democrática, con seguridad y garantías, dentro de lo que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de Naciones Unidas, la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978, etc.; a favor de la libertad, la democracia, la calidad humana de vida, con seguridad y garantías, el fortalecimiento de una relaciones pacíficas y de eficaz cooperación para todos los pueblos de la Tierra; promotor y portavoz de colectivo “Profesores co Depor”; accionista de la Sociedad Deportiva/SD Compostela (participación muy activa en las asambleas de accionistas defendiendo un fútbol de juego, competencia y cooperación limpios, no corruptor-corrupto, de juego, competencia y cooperación sucios, etc., por lo que fui amenazado por su presidente…); autoinculpado para apoyar a varios insumisos, autor de un informe pericial sociológico para defender a un insumiso gallego en el primer juicio que tuvo lugar, en Galicia, contra este, en los juzgados de Pontevedra; socio fundador de la asociación cultural Vega del Eo de Vegadeo y promotor de la constitución de Club de Remo de Vegadeo, para defender una cultura, deporte, etc. de juego, competencia y cooperación limpios, por el mejor desarrollo, etc.; creador del “Comité de apoyo al perro Terry, represaliado politicamente“ (Un alcalde cacique, que fue denunciado para exigirle el apoyo a la educación publica de su pueblo, el apoyo con fondos de una fundación del pueblo que no estaban siendo utilizados para dicho fin previsto en sus estatutos; este alcalde cacique, como no tenia posibilidad de atacar al denunciante atacó al padre del denunciante que era mayor, metiéndole, al perro Terry de su propiedad, en Vegadeo-Asturias, multas por importe de 50.000 pts., que no pagó y que le vinieron por la vía de embargo judicial. Por lo que creé el “Comité de apoyo al perro Terry, represaliado políticamente”, que se dirigió a numerosas autoridades españolas e internacionales, que tuvo amplio eco en la prensa y medios españoles e internacionales y que dio lugar a la retirada de las multas. No obstante, el perro, al ver a su amo tan apenado, murió de tristeza en el fragor de la batalla político-mediática-jurídica contra el alcalde cacique y prepotente); Fundador junto al Príncipe Galín de “La Coordinadora Vermella antimonopolista polo mar e a suas orellas” (el empresario rapsoda de erizos, Su Serenísima El Príncipe Galín -que, si cuadra, brilló a tanta a altura en el programa televisivo “El Perro Verde” del amigo Jesús Quintero “El Loco de la Colina”, a tanta altura como el llorado e irrepetible Beni de Cadiz, que ya es brillar-, fue apoyado por esta Coordinadora en su acción radicalmente descontructiva en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela, donde estuvo quince días leyendo La Ilíada de Homero, como protesta ante la Xunta de Galicia que le impedía comercializar la sabrosona “Orella de mar”. Fue apoyado en un acto festivo-poético-combativo-gastronómico, consistente en realizar una degustación de la oreja-orella de mar, abierta al publico en general, en dicha plaza, que fue acompañada por la gaita laberíntica galaico-andalusi y un vino blanco geométrico de Emilio Rojo de Leiro-Orense. A la Coordinadora Vermella se unieron: El Club Les Bons Vivants; El Grupo Amichi de la Opera; El Rescoldo Libertario; El Instituto Paradoxológico de Fundamentación Docente; La Anti-Universidad del vino y las rosas, el canto, el debate/combate…; Los Amigos de las tazas, en vías de desaparición; Fundación La Parrocheira; La Plataforma Antidigital y antimonopolista pro-orella de Mar; Hermandad de Zenón de Kotapos y Juan Jacobo Paradox; La sección agroalimentaria “Orellas for you, Orellas for all, Orellas para el Japón…” (en Japón, Su Serenísima tuvo un clientela estupenda para la orelliña…) y El Comando Carrancholas vinculado a la Internacional Pastelera (“¡¡Entartons, entartons a les politiques, nomenklaturistes, intellectuels…viejos y nuevos cultos ostentoreos, orteras de bolera… y cornichons!!); promotor junto al medico, doctor, catedrático, poeta, artista, gaiteiro, ocarineiro, gran dinamizador y creador social…, el genial José Luis Mari Solera “Licho”, de la “Coordinadora a favor del gran poeta do Caurel Uxio Novoneyra-Novoneyra Forever and Ever” (año 1999, en que murió este gran y universal poeta gallego) y de otras muchas acciones, iniciativas por la mejor formación, información, cultura…