Víctor Entrialgo: «El extra de verano»

No hace falta educación, ni geografía ni Historia, ni nada. Basta con los decretos del gobierno, internet y el extra de verano que incluye los telediarios con incendios, los crímenes en directo, el acongojamiento súbito y la inefable sensación de saber que no te ha sucedido a ti.

En el chiringuito ¿Qué le pongo? Pues no sé, póngame lo que le pida el cuerpo o el gobierno, un tinto de verano, lávese las manos, apague la luz, no tire comida, estudie álgebra para reciclar en seis bolsas diferentes, cierre a la hora que yo mande, ponga el aire a la temperatura que yo le diga, y si no, se va a enterar pues la multa millonaria nada tiene que ver con las que ponen en Francia.

A mí a cambio climático no me gana nadie, dice el presidente. Como el catálogo de orientación sexual, más gordo que las páginas amarillas. Y recuerde comer cinco veces al dia, beber cerveza, meter a los perros en el ascensor y a los mayores en el montacargas. Y no olvide comprar en agosto lotería de navidad.

Y digo yo ¿No sería mejor que funcionase la escuela primaria? Quizás nos ahorraríamos gobiernos como el que estamos sufriendo. Y de paso quizás consiguiéramos la educación de jóvenes y mayores, el respeto, los límites que hacen la vida más grata, todo eso que ustedes dicen que sobra, con veintidós ministerios.

No sé a usted, estimado lector, pero a mí no me da tiempo a hacer ni a comprar todo lo que manda el gobierno. Entre la subvención de las televisiones y que en verano no tienen hueso que echarse a la boca, las noticias apenas se distinguen de los anuncios, pagado por lobbistas, políticos y publicistas, el deporte se vende en cápsulas de adrenalina y el tiempo en pasarelas excesivas, mientras el veterano locutor le pone énfasis a la nada.

No educan porque ni saben ni sale a cuenta. Ganan más vendiéndolo todo despues, cuando la ordinariez y la burricie se manifiestan. Cursos, másteres, títulos inservibles, tesis plagiadas, anuncios para que la gente no corra, sanciones para recaudar o píldoras para todo. Y en los sucesos o tragedias, un montón de mirones sin avisar al 112.

Vaya usted a tomar por el rasca de la Once, que está tremendo, está crocanti, es el extra de verano y ella el fuego de la cerilla, la maja de la sobrilla, una Musa de Tiziano.

Arte y diversión. Lo que viene a ser España, que si tuviera gobernantes como Dios manda tendría, además, educación. Pero para la gentuza que nos gobierna no hace falta educación, ni geografía ni Historia, ni nada.

Sólo guardar la cola cuando llegue la cartilla de racionamiento. Lo prometido es deuda. El chavismo ya está aquí. Es el extra de septiembre.

Víctor Entrialgo