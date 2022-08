Excelente entrevista a la joven afgana Rahila Raya y contra las gravísimas violaciones de los derechos de las mujeres, las niñas

ES FUNDAMENTAL DEFENDER EN AFGANISTÁN, EN TODO EL MUNDO, LOS DERECHOS Y DEBERES HUMANOS, Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS, CON JUSTICIA, SEGURIDAD Y GARANTIAS JUSTAS

Excelente, Muy Buena y Oportuna entrevista de la periodista Carmen Escurís en el diario de Santiago de Compostela (Galicia-España), “El Correo Gallego” (miércoles 17 agosto 2022, págs. 1, 14 y 15) a la joven universitaria afgana Rahila Raya de la etnia “hazara” (“doblemente demonizada”, como dice Rahila Raya en la ejemplar, muy positiva entrevista) y que, como cuenta, gracias a la excelente labor de la asociación “Santiago Arraianas”, de su abogado Gonzalo Sáez, de la asociación “Yaran” para continuar sus estudios universitarios y de los profesores universitarios de la Universidad de Santiago de Compostela, José Carlos Bermejo y Mar Linares, que la han acogido en su casa; esta joven y gran mujer afgana, Rahila Raya, gracias a los que acabamos de citar, ha podido salir adelante, huir de Afganistán, de la barbarie fundamentalista, racista islámica talibán que, entre otras cosas muy negativas, en Afganistán, se ensaña, viene ensañando brutal, muy gravemente contra las mujeres, las niñas, etc.

Lo cual se explica Muy Bien, en la Muy Buena, Excelente y Oportuna entrevista que le hace a Rahila Raya, en “El Correo Gallego”, Carmen Escurís, periodista a la que hay que felicitar muy efusivamente, al igual que al diario “El Correo Gallego” por publicarla muy bien. El periodismo mejora, nos hace mejores, con trabajos como este, con entrevistas como esta.

Es fundamental que Naciones Unidas, la Unión Europea, las organizaciones internacionales y nacionales democráticas, las naciones democráticas mas desarrolladas, los agentes, individual y socialmente, a escala local, provincial, regional-federal-autónomica, nacional, estatal, global, etc., de dichas naciones democráticas, de acuerdo con los tratados, acuerdos, leyes, normas que los rigen, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como los tratados, acuerdos, constituciones, leyes, normas, etc. que se preocupan de la defensa de los derechos de las mujeres, las niñas, se opongan, tomen medidas, justas, eficaces, oportunas y muy necesarias, contra las muy graves, gravísimas, brutales y continuas violaciones de los derechos humanos mas elementales en el caso de las mujeres, niñas, como vienen sucediendo en Afganistán, otras naciones, allí donde se producen. Y, al mismo tiempo, defiendan a las mujeres, como la afgana Rahila Raya y otras muchas, a los agentes, grupos de dichas naciones que se oponen a estas gravísimas, inadmisibles violaciones y vienen defendiendo, con muy graves riesgos para sus vidas, los justos derechos de las mujeres y las niñas, en el marco de la justa y muy necesaria defensa, aplicación, promoción, etc. de los justos derechos, deberes humanos y de las libertades democráticas, con justicia, seguridad y garantías justas, y por el mejor desarrollo deontológico, honrado, democrático, constitucional, legal, de justicia, seguridad y garantías justas, debida, justa y democráticamente bien medido, definido, explicado, aplicado, difundido y controlado, integrador, profundamente humano, responsable, de juego, competencia y cooperación limpios, riguroso, competente, cooperativo, solidario, critico positivo fundado, participativo, abierto, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, educativa, científica, técnica, cultural, artística, deportiva, mediática, laboral, profesional, empresarial, emprendedora, medioambiental, judicial y de la seguridad, ética, espiritualmente, etc., por la verdad justa y responsable, por la dignidad individual y social, por el bien, etc., que, siempre, debe, debemos aprender, con honradez, humildad y el mayor rigor y compromiso, de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos

Enhorabuena a la periodista Carmen Escurís y El Correo Gallego, por esta Excelente, Muy Buena Positiva y Oportuna entrevista a la joven y combativa por el bien, a la afgana Rahila Raya, a los que, de forma muy importante, la han apoyado y vienen apoyando en Santiago de Compostela (la asociación “Santiago Arraianas”, el abogado Gonzalo Saez, la asociación “Yaran” y los profesores universitarios de la Universidad de Santiago de Compostela, Jose Carlos Bermejo y Mar Linares) y Adelante en Afganistán, en la vida y todo el mundo por y para el bien.

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología, 40 años de profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Lugo; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; mi Curriculum Vitae/CV amplio, publicaciones, bibliografía, puesta en marcha de diversas iniciativas, etc., se puede ver en Internet; viernes, 19 agosto 2022, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben