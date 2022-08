Victor Entrialgo De Castro: «¿Hay quien dé más?»

El pais ya sabe que hay convocada una manifestación a la vuelta de las vacaciones, el sábado dia 10 de sept. a las 12 h. en todos los Ayuntamientos y Delegaciones del Gobierno, para exigir la dimisión del innombrable y su gobierno de impresentables.

Ese día los españoles van a tener oportunidad de salir a la calle, por fin, a pedir lo que llevan pidiendo en los cafés desde que llegó al poder este botarate engolado cuyo narcisismo ha desbordado todos los continentes y todos los principios. Lo mismo el de Hipócrates que el de Arquímedes.

Empezando por «el principio de la maleficencia» que el de Cos dejó sin enunciar: «No causarás mal a una Nación en exclusivo beneficio propio y de los tuyos», que este hipócrita de la falsedad ha ampliado con el principio de la contaminación con Falcon.

Y por supuesto «el de Arquímedes», porque las mentiras de su narcisismo y sus vigilantas/os/es de la playa y el prêt a porter, han desbordado todas las piscinas. No sólo la de la Mareta.

Este gobernante sin sustancia ha pisoteado con sus decretos-leyes todo lo que ha encontrado en el camino. Y ha incumplido lo que prometió ante el Rey y el pueblo soberano. Aunque bien mirado, los incautos debieran reparar en que prometió en falso y su promesa,- juramento es excesivo para alguien que duda de sus principios-, fue nula de pleno derecho, pues todo el mundo pudo ver que lo hizo por una conciencia y honor que, evidentemente, no tiene. Lo de servir con lealtad ya ni se lo pregunto.

Y sobre las mentiras lanzadas a la piscina de Arquímides y nuestra vida pública han sido tantas y desalojado tanta cantidad de verdad de nuestra vida diaria, que han dejado la piscina cotidiana llena de decretos arrugados y agua turbia que no permite ver el fondo mientras en la superficie dan saltos los sapos y las culebras.

Para esa fecha es posible que «este sin sustancia» haya vuelto ya en Falcon, de veranear despues de acudir bronceado a hacerse fotos a los incendios, contaminando como el que más su viaje de legislatura a ninguna parte.

A partir del sábado día 10, el de la manifestación, que sus esbirros tratarán desde ahora de dinamitar, distraer y ocultar por todos los medios, sólo quedará un interrogante:

¿Va el pais a esperar su quiebra técnica, su ruina política y social, -sólo amortiguada por subvenciones y fondos repartidos a los amiguetes- y a que la Deuda pública dé la vuelta al mundo, para encontrar «un modo legal de echar a éste innombrable»?

Si los que están no saben interpretar las normas, -como lo han hecho en el Reino Unido los conservadores con su propio charrán, Boris Johnson-, es preciso crear ya una institución, llámese destitución, impeachement, negligencia, culpa temeraria con vulneración no sólo del espíritu y la finalidad de la Constitución sino de su propia letra, de las leyes y su tenor literal, sus antecedentes históricos y legislativos, la infracción de reglamentos, el abuso de poder, el manoseo obsceno de la figura del Decreto-ley, la mentira compulsiva en provecho propio y perjuicio de la Nación, usurpación de la soberanía, vulneración de los interes generales y la traición. Si ésto no basta para merecer la destitución, ¿Hay quien dé más?

Víctor Entrialgo