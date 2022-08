Amadeo Muntané Sánchez: «El derecho al “top less”»

Cuando un antílope ve a un grupo de cinco hienas, es evidente que no se dirige a estos carnívoros haciendo ostentación de su magnífica silueta. Más bien al contrario. Se aleja de estos animales ya que, se expondría a que las hienas atacaran y se lo comieran vivo. No les importaría para nada la sensibilidad del antílope.

La Generalitat quiere que las catalanas hagan “top less” por la siguiente razón: tenerse que cubrir los pechos no es normal, es discriminación. Los hombres lucen su pecho desnudo sin problemas y las mujeres no. Creo que la Consejería de Igualdad y Feminismos no alcanza a ponderar que cuando se intenta “desnudar” a las mujeres en aras de una igualdad con los hombres (que tampoco hay que desnudarlos), se produce una situación conflictiva. Esto es así porque el cuerpo femenino transmite un lenguaje que a ciertos individuos les afecta el cerebro y se convierten en depredadores sexuales. Esto no se soluciona con leyes ni con educación. Es difícil solucionarlo. La única manera de aminorar esta situación tan comprometedora es que las mujeres se cuiden y se protejan a sí mismas. Para ello es mejor ir elegante con prendas de ropa bien bonitas, que no ir exhibiendo las partes nobles ante el posible acecho de ciertas bestias. Lo mismo que hace el antílope con las hienas.

Dr. Amadeo Muntané Sánchez

University Hospital Bellvitge

Department Manager Diagnostic Neuroradiology

and Interventional Neuroradiology of Spine.

Professor of Neuroradiology.