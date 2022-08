José Manuel García Albarrán: «¡Bienvenidos Señorías!»

La verdad es que si quisiera mentir, lo que no suelo hacer ni mucho ni poco, les diría que les he echado de menos Señorías. Pero no ha sido así porque estos magníficos días que habrán disfrutado todos ustedes (yo también sin escucharles ni verles) se a ciencia cierta que les ha importado un bledo la situación económica y social (miles de ciudadanos y ciudadanas, como les gusta decir, que no han tenido esa oportunidad) los incendios provocados sin que tengamos constancia de cuántos ‘pirómanos han detenido’, la sequía de la que el gobierno de su predecesor socialista -Zapatero- y ustedes son culpables por su falta de previsión y su negativa a convertir la España seca del Sur en húmeda y más productiva.

El primero, culpable por paralizar el Trasvase del Ebro (aprobado por el gobierno de Rajoy) y ustedes por la negativa a construir o habilitar decenas de embalses previstos en el Plan Hidrológico Nacional y que, hasta hoy, no se han construido.

Apostaron por las plantas desalinizadoras pero sin prever el coste del mantenimiento y de la conversión del agua salada del mar en agua dulce para un doble uso: regadío y consumo humano. Pues bien, el costo energético es de 1 kilowatt/hora por cada metro cúbico de agua desalinizada y se calcula cuesta alrededor de 2.000 $/€ la cantidad de agua que una familia de cinco personas consume al año. Además hay que tener en cuenta que solo un 45% del agua del mar que pasa por una desaladora es apta para el consumo humano y que la desaladora o desalinizadora de Torrevieja (Alicante) que es la más grande de Europa, funciona al 50% (40 hm3/año) siendo su consumo similar al de toda la ciudad de Torrevieja.

No hay que olvidar la subida desorbitada del precio de la luz, del gas, del agua, de la cesta de la compra, además de la subida camuflada del IVA (>34%) la subida del IIEE (12%) y de otros tantos ’atropellos económicos’ que con su ineptitud, su afán recaudador y su mala gestión económica están provocando.

Deberían saber sus votantes de esa ‘Clase Obrera’ que dicen Uds. defender, y que son cada vez menos, que mientras cualquier ‘españolito de a pie’ disfruta como mucho, de una media de 20-30 días de vacaciones al año, ustedes ‘por ser Vos quién sois’, suman no menos de 135 días al año repartidos entre las Navidades (aunque pretendan convertirlas en una ‘fiesta pagana’) la Semana Santa (aunque se declaren ateos, agnósticos, laicos o como quieran llamarse) y las Vacaciones de Verano, en las que cierran a cal y canto ‘el hemiciclo’ que es en donde ‘se supone’ que tienen que defender los intereses de todos nosotros, es decir de todos los españoles y no enredarse en rencillas partidistas que en nada contribuyen a salir de la crisis o aumentar el bienestar de los que contribuimos con nuestro trabajo y nuestros impuestos ‘sangrantes’ a su bienestar.

Y es que en este nefasto año 2022 Señorías, un 40% de españoles (18 millones) no han podido permitirse ni una semana de vacaciones por no disponer de recursos para salír de sus casas. ¿Y qué?… dirán Uds. ¿No?

Pero el que no para de volar ¿Pueden adivinar quien es?

Efectivamente… ¡ese mismo!

El Presidente ‘de los españoles de izquierda’, el Dr. Sánchez,

por si tenía ‘mono de vuelo’ tras el parón vacacional, salvando el dispendio reciente, que ya he comentado, Fuerteventura-La Palma, nada más volver le han preparado una agenda con unos miles de Km. y unas cuantas horas de vuelo para visitar ‘países afines’ latinoamericanos de ‘gran solvencia’ como…

-Colombia: cuyo flamante presidente Gustavo Petro (ex guerrillero comunista del M-19) tras ver cómo nuestro Rey Felipe VI no se levantó ante la mamarrachada que le prepararon con ‘la mal intencionada exhibición’ de la espada del ‘genocida’ Simón Bolívar, se ha tomado la revancha ordenando anunciar ‘equivocadamente’ el cargo de Sánchez como “Presidente de la República del gobierno español”, siendo la reacción ‘del ególatra’ una amplia y duradera sonrisa en vez de exigir inmediatamente una rectificación. Una vez más se ha portado usted como un enemigo de lo que es España a quien tiene la obligación de representar internacionalmente ¡Una Monarquía Parlamentaria cuyo Jefe de Estado es S.M. el Rey Felipe VI!

-Ecuador: cuya Asamblea Nacional es de clara ideología izquierdista y centro izquierda, que ha sido sustituida por el presidente, Guillermo Lasso, que lidera en coalición con un equilibrio inestable, debido a la gran presión del anterior gobierno socialista.

-Honduras: cuya Presidenta, Xiomara Castro perteneciente a la izquierda hondureña que ha comenzado una nueva andadura en el país más pobre de Latinoamérica.

Con este panorama, creo que necesitamos una explicación de si merece la pena este viaje, este gasto extra de combustible y dietas de desplazamiento de usted y ‘su séquito’ en contraprestación a los beneficios que va a obtener para España porque, sin ser economista, creo que debería demostrar a la vuelta los ‘fabulosos beneficios’ que ha obtenido con el ‘derroche infame’ de nuestro dinero.

Y como no mencionar la urgente reunión en el Congreso de sus Señorías, eso sí con la ausencia del ‘todopoderoso volador’, que está ‘conquistando’ esos ‘ricos países’ social comunistas; esta reunión era importante para que les aprobaran el ‘Plan de ahorro energético’ o dicho de otro modo, la ‘ley del apagón’, para pasar calor en verano y frío en invierno. Aprovechan la ‘bonanza interesada’ de sus socios separatistas y proetarras para aprobar además la Ley de Autónomos y con más apoyos la Ley del “Solo sí es sí” con el beneplácito de Irene Montero que cree justificar con ella los veinte mil quinientos millones de euros que nos cuesta su ministerio de Igual dá.

Finalizo con mi deseo de un feliz regreso de sus vacaciones (quien haya podido disfrutarlas) y que el otoño no sea tan duro como avisó la ministra Calviño y el invierno sea mejor que lo que ya pronostican desde el propio gobierno.

No se desanimen y esperemos el próximo ‘CIS de Tezanos’ que nos aclarará por cuantos escaños va a ganar el PSOE y quien es el líder más alto, guapo y mejor valorado del elenco político de España. ¿Lo adivinan?

¡ Salud, suerte y ánimo!

¡Paz en Ucrania!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado