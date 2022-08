Rafael López Charques: «Ni caso»

Llevamos bastante tiempo reflexionando sobre la situación de nuestro país, advirtiendo del abismo en que nos hundimos, pero los que debían y pueden solucionarlo ni caso. Es más, cada día ahondan en su nefasto comportamiento.

Siguen contándonos que todo es consecuencia de la pandemia, de la guerra, que ellos se desviven por nosotros, y no nos explicamos cómo son capaces de seguir con esos cuentos que no se creen ni ellos mismos, a no ser que sean muy cortitos de cerebro, cosa que es posible. En tal caso esa cortedad les hace creerse superiores a los demás y así actúan.

Estamos en un estado democrático, teóricamente, lo que implica, a nuestro modesto entender, que los ciudadanos tenemos derecho a información veraz sobre temas que nos conciernen. Sin embargo el Consejo de Transparencia reconoce que el cuarenta y uno con cuatro por cien de las preguntas que llegan a su Portal, son ignoradas por el Ejecutivo. Es decir, ni caso.

Este comportamiento del mastodóntico, y otros similares, ya no extrañan a nadie. Por desgracia lo que provocan es que cada vez más ciudadanos cada vez hagan menos caso de lo que les dice.

Parece ser que “cum fraude” y sus compadres quieren imponer una cartilla de racionamiento energético a los hogares, porque dicen que un “un grado más o menos en la calefacción facilitará un ahorro enorme” ¿Qué les parece? A nosotros vergonzoso teniendo en cuenta el ejemplo que dan. Quieren también un apagón de los comercios a las diez de la noche, pero la sede cordobesa de los socialistas permanece con todas las luces de la fachada encendidas hasta una hora más tarde. Hemos apuntado en otras ocasiones que el citado no mueve el trasero, aunque sea por asuntos particulares y distancias cortas, si no va gratis en jet. En definitiva, el ahorro energético para los demás. Ellos no se hacen caso ni a sí mismos, pero tienen el suficiente morro para exigir que se lo hagan los demás.

En medio de todo no nos extraña que obren así porque ni ellos mismos se entienden. A poco tiempo de traer en secreto al jefe Polisario a nuestro país, sin consultar con nadie “cum fraude” acepta los pretendidos derechos marroquíes sobre el Sahara. ¿Qué pretende con ese galimatías? Suponemos que su ego, que es lo que más le importa, habrá quedado satisfecho cuando el monarca marroquí lo aplaudió diciendo “Apreciamos la posición clara y responsable de España, nuestra vecina, que bien conoce el origen y la realidad de este diferendo”. A lo que pudiera opinar el pueblo español, ni caso.

Cuando el último gobierno de los populares rechazó el indulto a unos políticos baleares suyos, por algo mucho menos importante que el tinglado de los socialistas andaluces, nuestro líder supremo proclamó “creo que es una buena noticia”, “voy a ser beligerante con la corrupción sobre todo cuando afecta a mi propio partido”. Por los rumores que corren, ni el mismo se va a hacer caso.

Otra noticia chocante es que al parecer el responsable del inútil (al igual que otros muchos), Ministerio de Consumo obligará a los mataderos a colocar cámaras de seguridad para vigilar el bienestar animal. Nos parece un comportamiento civilizado el no maltratar a los animales, pero ¿quién pagará las cámaras y la energía que consuman? Ya lo saben ustedes, lo que provocará que los responsables busquen la manera de no hacerle ni caso.

Así está la situación, el desgobierno no se hace caso ni a sí mismo, cada miembro campa a sus anchas, tampoco hace caso a los ciudadanos, pues sus inquietudes se las pasa por el arco del triunfo, lo que lógicamente provoca que nosotros, basados en la experiencia, hagamos cada vez menos caso a lo que nos dice.

En definitiva, el ni caso nos lleva al desastre.