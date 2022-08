Juan Pérez de Mungía: RTVE multicolor»

La mano de Pérez Tornero mueve la cuna del independentismo, del mensaje nacionalista catalán, subvencionando a los adalides del golpismo. Al mismo tiempo predica la ideología de género apoyada por un nutrido lobbie «guay» de directivos de la cadena que ocupan puestos claves en la empresa y en sindicatos afines para propagar sus contenidos. Programa ideológicamente para apoyar al socialismo rampante de Sánchez y al tiempo acalla las potenciales voces críticas del PP del exCasado comprando voluntades. Hunde la economía, la audiencia y extermina a los profesionales de más de 60 años en un proceso de limpieza de la experiencia. Blanco y en botella, el comisario político del sátrapa que dispara la contratación sin garantía de transparencia y con dudosos criterios. Los jóvenes inexpertos son proclives a obedecer instrucciones sin rechistar y si además se incluyen en estos contratos a los hijos de empleados, tanto mejor porque al directamente ocupar puestos en prácticas o de interinos se les favorece de manera preferente en las futuras oposiciones.

Endogamia, nepotismo, mordidas ideológicas y económicas, venta a derribo de los recursos propios, de la programación. ¿Qué más se puede pedir de alguien que en su época educativa en la Universidad Catalana, la misma que persigue a los que hablan castellano, se lucró con 12 millones de euros en proyectos que elaboraban sus subalternos?. El Míster, gracias a su posición de catedrático y como director de departamento obtenía pingües ayudas. Existen crasos beneficios para la trama catalanista que gracias a su actual posición como creso presidente de una empresa que maneja 1200 millones de euros coloca día sí y día tambien a todos sus aplaudidores, afines ideológicos, contertulios vendidos y familiares.

Mr. Pérez Tornero se sirvió de una empresa familiar en numerosas actividades realizadas por el Gabinete de Comunicación y Educación que dirigía en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). En Mizar Multimedia, ya disuelta, a la vista de su futuro profesional, el mister fue primero administrador y luego apoderado, también dio cabida a su familia. ¿Qué se puede esperar de semejante personaje? ¿Yo no dudo de su honradez, pero, y Vd.? Una honradez a prueba de balas.

Ahí tenemos al director del IORTV, a Pep Vilar como nuevo responsable de Informativos, a José Pablo López como jefe de Contenidos, el que fuera director general de Telemadrid destituido por Ayuso. Como no iba a fichar así a Mireia Pi, que fue apoderada y directiva de la empresa familiar en la universidad política UAB. La flamante Subdirectora del Área de Proyectos y Desarrollo ha sido nombrada ad hoc. Si el PSOE propone, el míster dispone.

Bajo la aparente transparencia, RTVE abrió dos procesos de selección el pasado julio para ocupar subdirecciones de nueva creación. Estos concursos de méritos se pusieron en marcha, a propósito, la tarde del viernes 2 de julio y se cerraron el lunes 12, cinco días laborables para reducir la incertidumbre. Las plazas han sido «dirigidas», «para colocar a los elegidos» y «a medida».

Parafraseando sus libros, «El uso del audiovisual en las aulas», «La situación en España» y «Perspectivas 2014: Tecnología y pedagogía en las aulas», en la Corporación se observa un «déjà vu», así se denomina a la experiencia de sentirse familiarizado con el momento nuevo que estamos viviendo. Manipulando, que es gerundio. En la sobremesa de un viernes de julio también se convocó una nueva Subdirección de Estudios y Transferencia del conocimiento, esta vez, para sentar a Lluís Pastor que junto con Mireia Pi dependen del Gabinete de Presidencia.

Siguiendo el drama, el míster Pérez negó en octubre del año pasado que hubiese vetado la presencia de los responsables de Internacional de RTVE en un viaje periodístico organizado por el Frente Polisario al Sáhara. Increíblemente verosimil porque Juan Tato, Guillaume Bontoux y Sylvia Fernández de Bobadilla dimitieron y, como se comprobó más tarde, España cambió su postura histórica respecto del Sáhara. ¿Qué oscuros beneficios obtiene Sánchez, y qué servicio le presta su comisario político?. Son injerencias casuales.

No son casos aislados, Ana Bosch, rebotó en Twitter una información de Bluper que indicaba que había desviado el presupuesto de promoción de la RTVE Play del caído Fran Llorente, hoy en Prisa, para financiar la campaña de «La Gran Consulta» donde luce piernas María Eizaguirre, dircom que ha dejado de cargar contra Pedro Sánchez porque se ha convertido en una de las piezas que conforman la cuota del PP junto a Jenaro Castro, ex de informativos en la cúpula de la pública. Las apariencias engañan. Muchos favores al PP y unos cuantos palos al PSOE, pero todos forman parte de los peones que el Rey de RTVE mueve en el tablero al servicio de sí mismo en contrasprestación a Sánchez.

Mr. Pérez Tornero ha tardado solo un año en enterrar RTVE, pese a su propósito de «Corregir la deriva que empezó hace tiempo será difícil, pero lo conseguiremos». Un año de adulación a un gobierno que ha hecho tabula rasa de la democracia que le lleva a la afirmación «El objetivo de las televisiones públicas europeas es defender nuestras democracias» cuando en realidad para defender la información se debe ser critico con un gobierno que no para de mentir, de tergiversar la realidad.

Elegido por el azar político socialista que solo tiene un propósito, contra toda escala de meritorios, despistar a los ciudadanos para que dejen de pensar en los problemas cotidianos. No para de dar bastonazos de ciego. Con 69 años jubila a empleados de 63 mediante un incentivo de 50.000 euros. Lanza proclamas «RTVE será la gran plataforma mediática y el escaparate de la industria cultural y creativa» mientras gasta en propaganda de género y una programación especial LGTB durante dos semanas y un programa sintomático «Saca tu orgullo», título muy adecuado para lucir la entrepierna. Menos mal que pide “a las televisiones que no malbaraten el esfuerzo de los padres por educar a sus hijos” se supone que para dar visibilidad a la estética kitsch de las drag. El negocio del género dejó 400 millones a Madrid. El culo es la moda económica, con el coste añadido de la cirugía anal y las infecciones múltiples, el primer caso de HIV, Covid, y Viruela del Mono. Si no disponemos de los royalties de la tecnología sucionadora del clítoris que desarrollo el alemán Michael Lenke, España bien puede apuntarse al «satisfacer» visual de la tele púbica. Es parte de la futura identidad corporativa con nuevos logos, sintonías y colorines.

La cultura pasa por el Festival de Benidorm, hortera y vulgar. Una gran consulta popular que debía elegir entre la menstruación de las mamás y una versión «espanglesa» del sexo. La cultura de la teta o la escultura de la cadera. Ahí se cuece la realidad del sexo, la energía más barata.

RTVE ha ido en declive y roza el 8% de audiencia. Ya escribió Reverte «Estoy harto de tus jefes y de tí…» en una carta dirigida al que fuera director de TVE y hoy actual consejero del PSOE, Ramón Colom, otro gerontocrata socialista, ejemplo irredento de esta pertinaz sequía. Caca, culo, pis. Nada ha cambiado con los socialistas que negocian los contenidos a golpe de talonario para endosárselo a Roures y Cia.

Roures se forró con Rosa María Mateo, hasta 15 filiales de Mediapro trabajaban para RTVE. En un informe remitido al Tribunal Supremo los agentes le responsabilizan de la difusión del mensaje soberanista a un público amplio y sospechan que pudo formar parte del núcleo duro del proceso independentista. Las numerosas compras de producto que hace RTVE a la productora, no cesan, un botón de muestra, el Mundial de fútbol de Qatar por alrededor de 35 millones de euros. RTVE salió al rescate de Roures al comprarle los derechos de emisión del Mundial porque Mediaset -que emitió los dos últimos- y Atresmedia estaban pujando a la baja. Como ya se publicó, el empresario catalán esperaba recaudar unos 50 millones de euros por el Mundial, que se celebra a partir del 21 de noviembre de este año. No sabemos si por este motivo Estudio Estadio se «renueva». No olvidemos la connivencia del empresario catalán con el terror de ETA y Terra Lliure. Sus potenciales amistades rusas, sus continuas añaganzas con el fútbol, el opio del pueblo. El cónclave putinesco.

Según fuentes sindicales, RTVE ha realizado numerosas compras al enjambre de productoras del grupo Mediapro. Contenidos de 100 Balas, Aguila Roja, Estoy Vivo, Malaka, Crush, Spain in a Day, Orbita Laika, Siete días sin ella… También se cuenta entre los contratos que tiene o ha tenido con la cadena pública los de Geca, que realiza estudios y análisis de audiencias para la programación de RTVE, Mediasur, subtitulación de los programas divulgativos, y Mediapro, la gestión de los contenidos de la plataforma PlayZ. No olvidemos Overon una empresa a la que se compran o se han comprado medios de producción como cámaras y vehículos de transmisión por satélite, Adisar, alquiler de estudios en Villaviciosa, o Unitecnic, compañía de ingeniería y multimedia. El negocio es el negocio. Avalado por el sempiterno exdirector de TVE, el ingeniero Valcarce en la sombra, que sigue arriostrado pasando de jubilarse porque no le compensa irse mientras destruye gracias a su sindicato y a los socialistas la empresa que le ha dado de mamar. Así están las cosas.

Es el nuevo estilo kitsch de la programación. Un estilo considerado «cursi», «adocenado», «siútico», «hortera» o «trillado» y, en definitiva, vulgar aunque pretencioso y por tanto no sencillo ni clásico, sino de mal gusto y regresivo o infantiloide.

En el lago de los cisnes sindicales campan a sus anchas sobre las turbias aguas de RTVE, las especies invasoras y los cangrejos que pellizcan a quien les quiere quitar el sustento. Los sindicatos se aproximan al panal de rica miel con nuevos empleos de una potencial convocatoria de plazas que a simple vista dejan serias dudas sobre la transparente gestión que se realizará. Los sindicatos meten sus zarpas ofreciendo facilidades a quienes se afilien o simpaticen, hay que llenar los botes ideológicos para la nueva temporada política, por eso todo aquellos que han tenido la suerte de obtener un contrato antes del cambio legislativo pueden haber sido seleccionados previamente. Es parte del marketing electoral. La «famiglia», el «pizzo» con el que se nutre la casta socialista. Ya lo hizo Comisiones en 2007 y el resultado fue un Consejo de Informativos dirigido por control remoto y ahora UGT no quiere perder baza. Solo SI es SI en el mercado del sexo promiscuo.

Se jubilan miles de empleados, hartos de una empresa que solo dio oportunidades a los mediocres, siguiendo el principio de Peter, «todo el mundo sube hasta su máximo nivel de incompetencia» mientras se introducen amigos y conocidos, afiiados y sindicalistas, por no hablar de familiares que optan a interesantes puestos en prácticas que obtendrán una puntuación superior por tener «experiencia» en la «casa», pero a los potenciales opositores les asaltan las dudas, es normal dado el panorama. ¿Quien garantiza la transparencia? ¿Un tribunal trufado de sindicalistas y miembros de la empresa compinchados?. ¡Por favor!. Pensar mal es de sabios. No seremos nosotros los que pongamos el dedo en la llaga. En cualquier caso, es normal que existan pequeñas corruptelas, preguntas filtradas, valoraciones arbitrarias y asignación de plazas de forma discreccional. Sinceramente esperamos que obtenga una plaza la hija del presidente y algunos hijos más. Son brillantes descendientes que ni supieron ni pudieraon valerse por sí mismos. Los descendientes no eligen a sus padres, por ahora el Estado no legisló al respecto, pero poco le queda. La televisión de Todas, Todos y Todes como escriben en sus notas los «redactores» del Consejo de Informativos busca nuevos delfines ideológicos para dar continuidad a la eliminación de la información.

¿Y de la programación que piensa la audiencia?. La audiencia no piensa, ¡Caramba!, solo consume, agota su tiempo vital escuchando sandeces y viendo estupideces. No hay nada útil. No es la Televisión que queremos. El mundo ha cambiado, incluso de partido al que votar. Lo mismo tiene que revisar su armario el Míster para buscar una chaqueta adecuada para las próximas elecciones municipales, autonómicas, europeas y porque no, nacionales de mayo. La programación que se presenta el próximo 14 de septiembre tratará sobre el lavado, centrifugado y secado de las mentes democráticas de este país. Estamos en precampaña, el PSOE, lo está y por tanto RTVE también, que quede claro, quien elige a la Fiscal del Estado, y ¿al presidente de RTVE?. Pues eso. La bandera del arco iris es el nuevo profiláctico del pirulí. Ya sabíamos que Sánchez es pandémico, y Tornero el retorno epidémico de la multicolor de pingües beneficios, el mayordomo infiel.